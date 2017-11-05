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Uğur Meleke

Uğur Meleke

umeleke@hurriyet.com.tr

En yaratıcısı Ozan olan büyük takım(!)

5 Kasım 2017

DÜNKÜ Osmanlı-F.Bahçe maçını izleyemediyseniz ve bir-iki cümleyle size Fenerbahçe’nin sorununu özetlememi isterseniz şöyle açıklayabilirim durumu: 10’uncu dakikada Valbuena sakatlandıktan sonra, sahada yaratıcı iş yapan tek sarı lacivertli kaldı. O da, trajikomik biçimde Ozan’dı.

Maçı Osmanlı 17, F.Bahçe 8 şutla tamamladı. Osmanlı 8 faul yaparken, Fenerbahçe 21 kez faule başvurdu. Osmanlı oyuna hükmetmesine rağmen net pozisyonlar üretemedi, çünkü öndeki 3 oyuncusu koşucu. Takımın en yeteneklisi Cikalleshi sakat. Serdar-Umar-Regattin üçlüsünün iş yapması için savunma arkasına koşu yapmaya ihtiyaçları var. Fenerbahçe’de savunma arkası diye bir alan yok ki zaten! Beraberlik golünü de Şener’in katkısıyla bulabildiler ancak.

RADiKAL DEĞiŞiKLiK ŞART

Aykut Kocaman’ın son iki aydır kullandığı 4-3-2-1 düzeni, geride yedili blokla savunma güvenliğini geliştiriyor (Evet, F.Bahçe iki aydır 4-3-2-1 oynuyor,
G.Saray da önceki gün 3-1-4-2 oynadı; siz canlı yayın yorumcularına aldanmayın). Ancak Fenerbahçe bu 4-3-2-1’le bir maçı ancak bireysel ekstralarla ya da duran toplarla kazanabilir, çünkü oyunları çok gri. Kocaman, Fenerbahçe’nin büyük takım gibi oynamasını istiyorsa radikal değişiklikler yapmak zorunda: Bu, Soldado’yla Janssen’i ikili kullanmak olabilir. Orta üçlünün sağına Dirar yerine Alper’i koymak olabilir. Dirar’ı da çok seviyorsanız, beklerde Isla-Dirar yapabilirsiniz. Eğer Aykut Hoca cesur hamleler yapmazsa, Fenerbahçe’nin büyük takım gibi top oynaması, dolayısıyla zirve yarışı yapması çok ama çok zor.

MAÇIN ADAMI: VRSAJEVIC

Boşnak sağ bek, daha önce birçok büyük maçta olduğu gibi bu müsabakada da ön plana çıktı. Geri dörtlüde oynamasına rağmen yaptığı ofansif katkı, hücumculardan fazlaydı.

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