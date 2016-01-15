Uğur Meleke

Beşiktaş bu sezon 11 lig maçının sadece üçünde rakibinden fazla şut attı: Rize’ye 20’ye 6, Ankaragücü’ne 14’e 5’lik ezici şut üstünlükleri kurmuş, kazanamamışlardı. Şut istatistiğinde geçtiği bir rakibini ilk kez tabelada da mağlup etti dün Beşiktaş.
Bu bilgiyi iki karşı tezle ele alabiliriz aslında: Birincisi, Beşiktaş gibi bir klasik büyüğün ligde 11 maçın 8’inde oyunu tam anlamıyla domine edememesi, rakibinden fazla şut atamaması penceresi... Bu sezon Beşiktaş’la karşılaşan Alanya 14-7, Başakşehir ve Göztepe 11-8, Trabzon 13-12, Gaziantep ve Antalya 14-12, Galatasaray ve Sivas 14-13 ile şut üstünlüğü kurmuşlar siyah beyazlılara. Ama enteresandır Beşiktaş bu maçların 4’ünü galip bitirerek, futbolda kazanmanın tek yolunun oyun üstünlüğü kurmak olmadığını göstermiş.
Beşiktaş bu sezon domine etmediği maçlarda, domine ettiklerine göre daha rahat doğrusu. Çünkü Burak’ın savunma arkasına koşu yapabilmesi için rakip defansın öne çıkmasına ihtiyacı var. Koşucu Diaby, Nkoudou, Lens gibilerin de alana ihtiyacı olduğu gibi.
COŞKULU BAŞLAMAK ŞART
İkinci pencere, yani Beşiktaş’ın ezici üstünlük kurduğu maçlarda Ankaragücü ve Rize’yi yenememesi, dün de Denizli’yi çözmekte çok güçlük çekmesini nasıl okumalı peki? Sanırım orada da, Beşiktaş’ın henüz tam anlamıyla bir iç saha oyunu geliştirememesi faktörü devreye giriyor. Bu yıl ligde iç sahada 6 maç oynayıp ilk yarılarda gol bulabildikleri tek müsabakanın Göztepe olması önemli bir veri. Beşiktaş evinde maçlara çok daha coşkulu başlamak, büyük takım gibi saldırmak zorunda.
AVCI’NIN ENTERESAN TERCiHi
Abdullah Avcı’nın talebeleri dün de böyle bir başlangıç yapamadılar: Maça Caner’in sağ, Ljajic’in sol açıkta başlaması çok enteresandı doğrusu. Evet dünyanın her yerinde bazen sol ayaklılar sağ açıkta başlar, ama bunun sebebi topu içeri çekip sol şutla gol bulma ihtimalleridir. Caner’in böyle bir şutu yok. Alametifarikası soldan sol ayakla ortaları olan bir oyuncuyu sağ açık başlatmak pek akılcı değildi; zaten ilk yarım saatin sonunda Caner kendi yerine, Ljajic de merkeze dönünce Beşiktaş normalleşti ve gidebildi rakip kaleye.
Tabii Beşiktaş’ın dünkü galibiyetinde arzulu oyununun da rolü büyük. Avcı’nın takımı Wolves’a yenildi, ardından Alanya’yı yendi. Braga’ya İstanbul’da yenildi, peşinden Galatasaray’ı mağlup etti. Portekiz’deki Braga mağlubiyetini Denizli galibiyeti izledi. Atiba Avrupa’daki söz konusu 3 maçta oynamadı (ikisinde kulübede oturdu, birine götürülmedi); takip eden lig maçlarındaysa 90’ar dakika oynadı ve Beşiktaş kazandı. İki yıl önce Devler Ligi gruplarından çıkan bir takımın, bugün hedef maçının Denizlispor olmasını nasıl okumalı, o konudaki takdiri de kamuoyuna bırakıyorum artık.
Futbolda en doğru diziliş, eldeki malzemenize en uygun diziliştir. Salah-Firmino-Mane’niz varsa üç forvetle, Basham-Egan-O’Connell’ınız varsa üç stoperle oynarsınız. En iyi teknik adam, sahaya en iyi 11 oyuncusunu çıkarıp, onlardan en yüksek verimi alabilecek dizilişi bulandır aslında. Dün de Galatasaray’ın ilk 45’te sezonun eli-ayağı en düzgün görüntüsünü vermesinin sebebi buydu.
Doğru oyuncular ve doğru diziliş, bu sezon ilk kez bir aradaydı sanırım. Maçın ikinci devresinde kalite eksikliği nedeniyle sallantı yaşasalar da ilk 45’teki doğru görüntünün sebepleri incelemeye değer: Fernando gittikten sonra Marcao-Luyindama daha şaşkınlar nedense... Aralarında lider bir libero olması, onların da verimini artırabilir. Bu Ahmet mi yoksa Donk mu olur, zaman gösterecek.
Üçlü savunma, oyun kurarken stoperlerden birinin topla daha özgür çıkmasına imkân tanır. Ki Marcao da, Luyindama da çok seviyorlar bunu. Üçlü savunma, beklere de hücum özgürlüğü tanır. Dün Emre Taşdemir öne çıktı. Zaten Nagatomo, Mariano ve devrede gelecek Linnes’in hepsi hücumcu bekler.
Terim, Ocak’ta büyük revizyon mesajı veriyor ama kış transferinde bütün takımı değiştiremezsiniz. Zaten kadrodaki 26 oyuncunun 18’ini Terim transfer etmiş! Öyleyse onlardan maksimum verimi almak da onun görevi. Dün Feghouli’nin sağ iç, Ömer’in sol içte oynadığı orta saha daha verimliydi mesela. Terim bu tarz doğru yanıtları bulmaya devam ederse, oyun istikrarı da gelebilir ardından.
ÇİFT SANTRFOR DENEYİMLERİ VAR
FALCAO, Monaco’da önce Mbappe-Germain, sonra Jovetic’le defalarca çift santrfor düzeninde oynadı. Andone halen Rumen Milli Takımı’nda Puscas veya Keseru’yla uçta ikili oynuyor. Babel de Hollanda’da sıkça oynuyor bunu. Falcao sola deplase olmayı sever, Andone gezen-dolaşan santrfor tipi. Adem de öyle. Yani Galatasaray’ın santrforları da ikili oynamaya uygun.
Kasımpaşa, ligde hem atılan şut, hem de verilen şut fırsatı kategorilerinde ilk üçte. İlk 10 maçta 149 şut atıp, 143 fırsat vermişler. Sebebi basit: Kemal Özdeş, ailece topun arkasına geçip rakibin tamamlayamadığı hücumlarda Afrikalıları koşturarak kontratak arayan klasik bir Anadolu takımı hocası değil. O da topu istiyor. O da hücuma bekleri Popov-Hafez’i katmaya çalışıyor.
Fenerbahçe’nin de bu sezonki planı net: Yüzde 61’le ligin en fazla topa sahip olan, en yüksek pas isabeti sağlayan, en fazla şut atan, en fazla hava topu kazanan takımı sarı-lacivertliler. Böyle dominant oyun seven Fenerbahçe’nin karşısında adeta ‘kısıtlı bütçeyle oluşturulmuş bir Fenerbahçe replikası’ olunca, orta sahaların çok rahat geçildiği, bir o kalede bir bu kalede pozisyon yaşanan bir maç izledik Kadıköy’de. Sonunda da kazanan, yüksek bütçeli taraf oldu dün. Maça Kasımpaşa presle başladı ama sürekli aynı stratejiye karşı açık verdiler: Fenerbahçe’nin sağ içi (Ozan), sağ açığın (Moses’ın) yanından bindiriyor, pozisyon veriyorlar. Sol içi Tolga, sol açığı Rodrigues’in yanından bindiriyor, yine pozisyon veriyorlar. Fenerbahçe de son üç maçta 4-3-3’e döndüğünden beri kanat varyasyonlarında çok gelişti doğrusu.
KIRILGAN BİR SAVUNMA
Ancak Fenerbahçe ofansta repertuarını ne kadar geliştirdiyse, savunmada da o kadar kırılgandı dün. 34’te Koita, sadece orta saha çizgisi üzerinde durarak ofsayttan kurtuldu ve kaleye daha 50 metre varken bire bir kaldı Altay’la! İki dakika sonra bu kez Koita-Yusuf sol kenarda verkaç yaptılar ve ZankaSerdar yine orta çizgide olduğu için arkadaki 50 metre bomboştu. Evet, savunmayı öne çıkarmak bir büyük takım hususiyetidir. Ama rakip tek pasta sizi bu kadar kolay yanıltıyorsa, belki de ‘savunmada derinlik’ kavramı üzerinde bir daha düşünmesi gerekebilir Ersun Hoca’nın. Tabii ki bir maçta daha 44’te bir kırmızı kart varsa, taktiksel analizi ondan bağımsız yapmanız imkansız. Gustavo kafayı vurmuş, olan olmuş, hakem penaltıyı vermiş, penaltı atılmış, tabela değişmiş. Pozisyonun üzerinden neredeyse 5 dakika geçmiş artık. Hafez gelmiş, hakemi alkışla protesto ediyor. Sarı görüyor, yetinmiyor, alkışlı protestoyu sürdürüyor. Bir oyuncu kasten kırmızı görmek ister mi? Anlamak, anlatmak çok zor doğrusu.
MURiÇ PENALTILARI ÜZERİNE
Vedat Muriç, dünkü iki atış dahil son 5 penaltısını hemen hemen aynı yere attı: Kalecinin soluna. Sağ ayağını topun yanına koyuyor, solla içeriden falso alan bir şut atıyor sağ köşeye. Bazen yerden, bazen bel hizasında. Fatih Öztürk maçtan önce bu bilgiye sahip miydi bilmiyorum. İlkinde köşeyi bildi ama tek tip penaltılardan haberdar mıydı, merak ettim doğrusu.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, mücadeleden memnun olmadığını söyledi...
DÜN gece 21.00’de ekran başına oturdum ve önce Lokomotiv-Juventus, sonra da Real Madrid-Galatasaray maçlarını izledim. Para liginde Lokomotiv’le Galatasaray, Real’le de Juventus aşağı yukarı aynı seviyedeler; biz 130’ar milyonluk, rakipler de yaklaşık 1’er milyar Euro’luk kadrolar... Moskova ekibi, Juventus’a karşı son derece organizeydi, maçın başından sonuna kadar oyunun içinde kaldılar. Şutlar 17-17, kornerler 5-7 bitti. Juventus galibiyeti 90+4’te kurtarabildi. 15 gün önce bu maçın İtalya ayağı da benzer şekilde geçmiş, Lokomotiv orada da 75 dakika galibiyeti korumuş ama finali yapamamıştı.
Sonra Madrid’deki heyecan için oturduk televizyonun karşısına. Lokomotiv, Juventus karşısında ne yaptıysa tersini yapan bir ekip vardı sahada: Galatasaraylılar, Real Madridliler’le yakın oynamadılar. Hep bir adım gerideydiler. Maça bedava girmiş, yakından VIP izleyici gibiydiler adeta! Her düşük bütçeli takımın milyar Euro’luk rakibine karşı yapması gerekenler yoktu sahada: Göğüs göğse çarpışma yoktu; doğru duruş, boşluk vermeyen bir alan parselasyonu yoktu. İstanbul’daki görüntü de benzerdi aslında: Galatasaray asiller takımı gibiydi, Madridlilerse sokak çocukları gibi istekliydi orada da. Yani skor farkını kalite uçurumu değil, taktiksel eksiklik ve çaba terazisindeki dengesizlik belirledi iki maçta da. Normal şartlarda Real’le Galatasaray arasında ilk maçta böyle bir çaba farkı oluşmuşsa faturayı oyunculara keser, rövanşta ısıran bir takım sürersiniz sahaya. Ama o da olmadı... 15 gün önce İstanbul’daki maçta oynayan 9 oyuncu yine ilk 11’deydi Madrid’de.
26 FUTBOLCUNUN 18’iNi TERiM TRANSFER ETMiŞ
İşin bir başka enteresan tarafı da şu: Fatih Terim, bu tarz maçlardan sonra hedef tahtasına oyuncularını koyuyor, Ocak’ta operasyon olacağını işaret ediyor sıkça. Ancak şu an Galatasaray kadrosunu oluşturan 26 futbolcunun 18’ini zaten Terim transfer etmiş. Sadece 3’ü Tudor transferi (Mariano, Belhanda ve Feghouli). Yani bu oyuncuları getiren de, kötü maçlar sonrası hedef tahtasına koyan da aynı kişi: Fatih Terim.
Eğer 15 gün içinde oynanan iki maçta Galatasaray alanı doğru parsellese, taktiksel olarak sahaya mükemmel yerleşse ama müsabakaları kalite farkı nedeniyle kaybetse, söyleyecek hiçbir şeyiniz olmaz. Ama iki maçta da takım taktiksel olarak bir felaket. Kroos, İstanbul’da adeta yürüyerek ceza alanına giriyordu, ikinci maçta da üç golün içinde var ve yine hiçbir direnç görmeden geldi oraya. Real Madrid, La Liga’da yüzde 41’le ağırlıklı soldan hücum ediyor, Galatasaray’ı da iki maçta da sol bek Marcelo-sol iç Kroos-sol açık Hazard kombinasyonuyla geçti. Sarı kırmızılılarda iki maç arasında taktiksel fark göremedim ben. Evet diziliş değişmişti, ama temelinde bir plan, akıl, taktiksel kurgu yoktu.
Mesele Real Madrid’e 6-0 yenilmek değil. Böyle yenilmek... Böyle yenilmeyi Slavia Prag içine sindirmiyor, Lokomotiv sindirmiyor, Brugge sindirmiyor, Galatasaray sindiriyorsa, orada büyük bir problem var demektir.
HERKESiN GERiLEDiĞi BiR TAKIM
Krasnodar, Rusya’da şampiyonluk yarışı yapıyor. Zirvenin 4 puan gerisinde ve pazar günü direkt rakipleri Lokomotiv’e konuk olacaklar. Dün Trabzon karşısında, hafta sonu Rostov’la 2-2 berabere kalan 11 adamın 9’u yine ilk 11’deydi... Dün geceki bir diğer rakip Braga da, Portekiz Ligi’nde Avrupa potasına girmeye çalışıyor. Beşiktaş karşısındaki ilk 11’in 9’u, pazar gecesi Famalicao’ya karşı 11’de çıkan adamlar.
Wolfsberger de Avusturya Ligi’nde üçüncü. Bu pazar sezonun en zor maçında lider Salzburg’u ağırlayacaklar. Dün Başakşehir karşısına, cumartesi günü Sturm Graz’ı yenen aynı 11 çıktı. Anlaşılan o ki, perşembe-pazar maç oynayınca sadece bizim futbolcularımız yoruluyor. Sadece bizim takımlarımız rotasyon yapıyor.
Başakşehir son 45 günde 9 maç oynadı. Biri Gladbach, ikisi Wolfberger, biri Beşiktaş, biri Trabzon’laydı üstelik. Hepsine as kadroyla çıktı, hiçbirinde yenilmedi. Türkiye’de de, Avrupa’da da zirve yarışı içindeler. Bu kahraman yarışlarından dolayı Okan Buruk ve talebelerini canı gönülden tebrik ederim. Yenebilirler-yenilebilirler; futbol bu, her sonuç var. Ancak bu samimi çabalarıyla gurur duymalılar.
GALiBiYETi HAK ETTiLER
DÜN Başakşehir’in ideal orta üçlüsünün (Mahmut, İrfan, Aleksic) sakat olması elbette ikinci-üçüncü bölge geçişini zorlaştırdı ama Berkay’ın uzun pasları ve Gulbrandsen’in koşularıyla harika bir 70 dakika oynadı İstanbul ekibi. Yorulan rakibine karşı Berkay Özcan/Arda Turan değişikliğiyle de fişi çekti Okan hoca. Galibiyeti sonuna kadar hak ettiler, turu da hak ediyorlar.
Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, mücadele sonrası galibiyeti yorumladı...
KAYSERİSPOR ligde neredeyse tüm istatistiklerde son sırada: 88 denemeyle ligin en az şut atan takımı. Topa sahip olmada 6 ekibin önünde olmasına rağmen, yüzde 22 ile üçüncü bölgede en az oynayan takım. İlk 9 maçta açık oyunda sadece 3 gol atabilmişler. Ligin hem en çok gol yiyen, hem de duran toptan kalesinde en fazla gol gören ekibi olarak çıktı maça Kayseri.
Zaten yaklaşık 100 günde 3 teknik adam değiştirmişler. Üç gündür görevde olan bir menajerden de kalite departmanında bu kadar zayıf bir ekibe sihirli değnekle dokunmasını bekleyemezsiniz. Doğal olarak dün de topu rakibe bıraktılar, dün de topun arkasına geçip kontra atak kovaladılar. Ancak Bülent Hoca, 3 günde düzelebilecek ne varsa onu düzeltmiş bence: Geçen haftalara göre daha kompakt durdular. Pozisyon bilinçleri daha yüksekti. Bülent Uygun, geçen hafta Malatya’dan 4 yiyen takımdan üç değişiklik yapmıştı: Rienstra’nın yerinde oynayan Abdennour daha sertti. Muriç’le bire bir oynadı. Hasan Hüseyin’in yerindeki Djedje daha çalışkandı. Adebayor’sa her zamanki Adebayor... Zekasıyla takımını defalarca kontra atağa çıkardı, presiyle de birçok pozisyonda Fenerbahçe’nin hızlı çıkışını engelledi.
Bir büyük takım deplasmana gidiyorsa, rakibi kompakt duruyorsa, yakın oynuyorsa, göğüs göğse çarpışıyorsa, farkı kaliteli ayaklarının yaratması beklenir. Daha seri oynamak, tempoyu yükseltmek zorundadır büyük takım. Dün Fenerbahçe’nin üç topu direkten döndü, birkaç pozisyonda da kaleci Lung devreye girdi. Ancak sarı lacivertlilerin de bu tarz kapalı rakipleri çözmesini, bire birde adam eksiltmesini bekleyeceği adamları Moses ve Rodrigues bu katkıyı tam anlamıyla yapamadılar. Muriç’in indirdiği ve değerlendirilemeyen pozisyonlara bakılınca, bu tarz maçlarda Fenerbahçe daha uzun süre çift santrforla oynayabilir diye düşündüm doğrusu.
Arda Kardeşler'e dair...
BİRER birer pozisyon analizine girmeyeceğim, zaten tarzım da değil. Üstelik Süper Lig’de hakem havuzunun değişmesini, gençlere cesaretle görev verilmesini destekleyenlerdenim. Ancak Arda Kardeşler’de o potansiyel yok sanki. İlk çıktıklarında Mete Kalkavan’ın, Halil Umut Meler’in gözünde olan o parıltı yok. Gençlere yatırıma varım, ama doğru gençlere yatırım yapmak gerek.
Antalya’da ilk yarı bittiğinde, uzun zamandır hiçbir ligde görmediğim enteresan bir tablo oluşmuştu sahada: 22 futbolcu içinde, ortalama pozisyonu en ileride olan adam, Antalya’nın sağ beki Nazım’dı! Nazım, kendi takımının santrforu Blanco’nun da, rakibin santrforu Umut’un da önünde geçirmişti ilk devreyi. Zaten ilk 45 dakikanın özeti de buydu Antalya’da.
Beşiktaş bu sezon %42 oranla soldan hücum ediyor ve bu alanda lig lideri. Dün de gerek Ljajic’in sol açıkta başlaması, gerekse Umut’un sola deplase olmasıyla oyun ilk devrede Beşiktaş’ın soluna yığıldı. Pozisyonlar da oradan geldi. Bülent Korkmaz’sa belli ki planlarını bu tabloya göre kurmamıştı, sağ savunmaları berbattı.
Bülent Hoca işlerin iyi gitmediğinin farkındaydı ve iki muazzam değişiklikle maçın rüzgarını kendi lehine çevirdi. Maça 3 merkez oyunculu düzenle başlamıştı, ama Hakan Özmert’in de yokluğunda yaratıcı yönü eksik bir orta saha oldu bu. Korkmaz, önce Serdar, sonra Amilton hamleleriyle 4-4-2’ye döndü. İkinci devrede kontrolü tamamen ele aldı, forvetleri biraz daha becerikli olsa maçı çevirmeleri işten bile değildi.
Ancak bu yıl Beşiktaş’ın rakibi topu seviyorsa, siyah-beyazlıların galip gelmesi bir klasik olacak galiba. Alanya böyleydi, Galatasaray böyleydi, Antalya da böyle oldu. Beşiktaş’ın topu rakibe bırakmasına rağmen kazanıyor oluşunun temelinde birkaç önemli detay var:
1- Atiba, Beşiktaş’ın en kritik adamı konumunda: Atiba’sız Wolves yenilgisini Atiba’lı Alanya galibiyeti izliyor. Atiba’sız Braga yenilgisini de Atiba’lı Galatasaray galibiyeti... Atiba’nın Avrupa’da oynatılmayıp ligde oynatılması da, bir Avcı vizyonsuzluğudur bana göre.
2- Beşiktaş, dün ligde duran toplardan yedinci golünü bulurken, kalesinde (penaltı dışında) hiç duran top golü görmemiş. Bu sezon Galatasaray ve Fenerbahçe ikişer, Trabzon üç gol yedi duran toplardan.
3- Beşiktaş bu sene maç başına 22 ortayla lig ikincisi. Oysa Avcı’nın Başakşehir’i geçen yıl 12 ortayla son sıralardaydı. Bu kriterde Beşiktaş Avcı’ya değil, Avcı Beşiktaş’a yakınsadı. Kenar ortalarıyla üretilen Diaby (Alanya), Umut (G.Saray), Vida (Antalya) golleri galibiyeti getirdi.
Beşiktaş, bu sezon belli ki topu isteyen rakip yakaladığı sürece kazanmaya daha yakın olacak.
BU yıl iki farklı Galatasaray var: Biri, Real Madrid ve PSG önündeki 31 yaş ortalamalı, CV’si güçlü ama durağan generaller takımı. Diğeri Sivas ve Rize’yi yenen asker ağırlıklı ekip. Kaliteleri düşük ama sorumluluk duyguları yüksek. Dün ilk yarı sonunda G.Saray’ın 5 oyuncusunun ortalama pozisyonu rakip yarı alandaydı (3 forvet + Lemina ve Ömer Bayram). Beşiktaş maçındaysa bu sayı yediydi, daha verimsiz hücum edilmesine ve pozisyon üretilememesine rağmen.
G.SARAY’IN LOKOMOTiFi
ReaL Madrid-PSG-Beşiktaş gibi maçlarda bireyler oynadı, dünse takım... Dün Galatasaray alanı doğru parselleyip, çok koşup, az futbol oynayarak kazandığı için öne çıkan bireysel performans yok gibi. Sahada belki de tek fark yaratan, kendi yarı alanından aldığı topları driplingle üçüncü bölgeye taşıyan, Galatasaray’ın lokomotifi görüntüsündeki Ömer’di.
Rizespor Rizespor içinse maç 17’de bitti aslında... Daha önce de değinmiştim:
Süper Lig’de 2015-16’da 6 Kuzey Afrikalı futbolcu varken, bu sayı önce 9’a, sonra 14’e, geçen yıl da 20’ye tırmanıyor. Bu sezon da bu sayı 18. Kendi yerel ligleri ve Fransa dışında 10 Faslı, 5 Tunuslu’nun oynadığı bir turnuva olduğunu sanmıyorum. Süper Lig’de 1 İtalyan, 2 İspanyol, 2 Kosovalı, 2 Danimarkalı forma giyerken 10 Faslı olmasını nasıl açıklamak lazım bilmiyorum. Fas, FIFA sıralamasında 42’nci; yani futbollarında öyle büyük bir sıçrama da yok. Futbolcunun oralısıburalısı yok, iyisi-kötüsü var elbette. Ama Tunuslu Talbi sahada, Faslı Belhanda kulübede, Norveçli Linnes tribünde olunca, bu işte bir yanlışlık var diyor insan.
TALBi’NiN KARiYERi!
Dün kendi kalesine gol atma şanssızlığı yaşayan Talbi, pasaportlarına sahip olduğu ne Tunus, ne de Fransa Milli Takımı’ndan hiçbir yaş grubunda davet almamış. Kariyeri de Tunus Ligi’ndeki 28 maçtan ibaret. Bu aralar ne hikmetse Süper Lig’de en geçer akçe, Fas, Tunus, Mısır pasaportları sanırım!