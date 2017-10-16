Gecikmeli merhaba

Öyle çok fazla geriye dönüp bakmanıza bile gerek yok. Şu günlerde yaşadıklarımız bile ne demek istediğimi çok iyi anlatıyor. Eğer televizyonda haber kanallarını izlerseniz, ekranın kimi gün “son dakika” anonslarıyla sürekli kıpkırmızı olduğunu görürsünüz. Gündem tek bir konu üzerinde yoğunlaşsa, ona da razıyız. Ama bir gün içinde, dört-beş ayrı konuyla ilgili birbiri ardına yaşanan gelişmeleri gerek internet, gerek gazete üzerinden siz okurlara kısa süre içinde doğru bilgilerle aktarmak durumundayız.

Bu yoğunluk içinde hafta bir, bu köşede yer verdiğimiz yazılara geç başlamak durumunda kaldık. Ben Eylül ayının ikinci yarısında yazılara başlarım diye düşünüyordum, ama yaklaşık bir aylık gecikme söz konusu oldu. Bu arada birçok davete de gidemedim. Örneğin değerli Sarp Evliyagil’in Ankara’da çağdaş sanat dünyasına kazandırdığı “Müze Evliyalgil”de “Ev” sergisinin açılışına gidememenin burukluğunu yaşıyorum. Keza Çankaya Belediyesi’nin Yıldız’da açtığı Zülfü Livaneli Kültür Merkezi’nin de açılışında hazır bulunamadım.

Ankara’da bazı galeriler kapanırken, bazıları da yeni açıldı. Ekonomik veriler pek olumlu olmasa da, yeni açılan galerilerin daim olmasını diliyorum. Tabii şunu da belirtmek isterim, resim işi sadece para değil, biraz da keyif işi. Sanata yatırım toplumsal huzurla doğrudan bağlantılı. Ne yazık ki, günümüzde ülkemizde toplumsal huzurun istediğimiz düzeyde olduğunu söylemek pek mümkün değil. Her geçen gün geçmişi daha çok özler hale geliyoruz.

Gündemin yoğunluğundan bu yıl çok fazla tatil de yapamadım. Geçenlerde değerli dostlar Serdar Kaya, Erhan Peker, Ayhan Bozkurt’la birlikte bir günlüğüne Çeşme’den Sakız Adası’na gittik. Yeme, içme bir yana, insan Türkiye dışına çıkınca farklı bir atmosfer solumanın rahatlığını yaşıyor gibi geldi bana.

Defalarca dikkat çekilmesine rağmen, Türkiye toplumunda kutuplaşmanın aynı hızla devam etmesi, galiba toplumsal huzuru da olumsuz etkiliyor. Bunda acaba siyasetçilerin hiç mi katkısı yok?

Neyse efendim, bu köşenin gündemine dönersek...Gecikmeli de olsa yeniden herkese merhaba. Geçmiş yıllarda olduğu gibi yine resim sergilerini, resim dünyasını, ressamlarımızın çalışmalarını, arada sırada konuk yorumlarını burada yansıtmaya çalışacağız. Gündem yoğunluğu nedeniyle kimi zaman aksaklık olur ise şimdiden özürümüzün kabulünü rica ediyorum. Duyurularınızı bundan önce olduğu gibi yukarıdaki elektronik posta adresine gönderebilirsiniz. Önümüzdeki haftadan itibaren daha ayrıntılı yazılarda buluşmak üzere, hoşçakalın.

KENTTE NE VAR?

Daver Darende- 20 Ekim’de açılacak (Armoni Sanat/Yıldız), Ali Elmacı- 30 Ekim’e kadar (Siyah Beyaz/Kavaklıdere), Canan Atalay-Yarın açılacak (Atlas Sanat/Çankaya), Mustafa Duymaz- 4 Kasım’a kadar (Arte Sanat/Çayyolu), Ivan Marchuk- 19 Kasım’a kadar (CerModern/Sıhhiye), Mustafa Günen- 7 Kasım’a kadar (Fırça Sanat/Hilal Mah.), Özgür Yıldız- 28 Ekim’e kadar (Galeri Akdeniz/Yıldız), Ayla Çıtak- 31 Ekim’e kadar (Galeri Z/Samanpazarı), Alex-Sandor Krizbai- 11 Kasım’a kadar (Güler Sanat/Ümitköy), Emel Ertürk- 10 Kasım’a kadar (İsmail Altınok Sanat Merkezi/Kolej), Abdurrahman Kaplan- 20 Ekim’de açılacak (Kursart Sanat/Dikmen), Sami Gedik/ 19 Ekim’de açılacak (Nurol Sanat/Güvenevler), Hatice Erbaş- 25 Ekim’e kadar (Turaç Sanat/Kale).