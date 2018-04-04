‘Yardım eli’ 3 bin saat uçtu

Askeri nakliye uçağı olarak kurgulanan Airbus A400M’nin asıl adı ‘yardım eli’ oluverdi. Çünkü bu stratejik nakliye uçağı askeri görevlerde olduğu kadar yardım konusunda da öne çıktı. Bugüne kadar 5 tanesi Türkiye’ye teslim edilen Airbus A400M, 3 bin saat uçuş yaptı.

İLK kez İspanya Sevilla’daki fabrikada gördüm. Airbus A400M henüz test uçuşları yapıyordu. Askeri bir nakliye uçağı olarak görünüyordu. Evet öyleymiş ama asıl adı ‘yardım eli’ oluverdi. Çünkü bu stratejik nakliye uçağı askeri görevleri kadar yardım ulaştırması ile ün kazandı. Şu ana kadar projesine ortak olduğumuz uçaklardan 5 adedi Türkiye’ye teslim edildi. Bugüne kadar tam 3 bin saat uçarak görevden göreve gittiler. Bu yıl haziran ve temmuz aylarında iki adet daha gelecek. 2020’ye kadar sayıları 10’a çıkacak. Kayseri’deki Hava İkmal Bakım Merkezi’nde C bakımları da başarı ile yapılmaya başlandı.

SOMALİ VE IRAK’A UÇTU

2017 yılı içinde Somali ve Irak’ta yaşanan felaketlerde bölgeye dışarıdan ilk ulaşan yardım eli bizim A400M’lerle oldu. Ekim 2017’de Somali Mogadişu’da yaşanan terör saldırısına Hava Kuvvetleri’nin A400M uçağı Türk Sağlık personeliyle birlikte insani yardım ulaştırdı ve bölgeden 34 yaralıyı tedavi amacıyla Türkiye’ye getirdi. Kasım 2017’de ise Kuzey Irak ve İran’da meydana gelen depreme 2 arama kurtarma ve medikal müdahale aracı, 25 arama kurtarma personeli ve çeşitli acil yardım malzemelerini A400M götürdü.

Son olarak Ocak 2018’de Myanmar’da yaşanan insani kriz sebebiyle Bangladeş’e sığınan Rohingyalı Müslümanların sağlık ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla bölgeye Sağlık Bakanlığı’na ait bir adet ağır iklim tipi sahra hastanesi ulaştırdı.

GÜÇ ÇARPANI

İnsani yardım görevlerinin yanı sıra Türk Silahlı Kuvvetleri’nin sıcak çatışmada olduğu bugünlerde A400M uçakları ordumuzun her türlü taktik ve stratejik nakliye ihtiyacını başarıyla yerine getiriyor. Bu uçakları ordumuza hizmetin yanı sıra Cumhurbaşkanımızın yabancı ülke resmi ziyaretlerinde özel araç ve çeşitli özel ekipmanlarını taşıyarak bir tür refakat ediyorlar.

Stratejik seviyede önemli bir kuvvet çarpanı olan A400M stratejik nakliye uçağı Türk Hava Kuvvetleri’nin en önemli araçlarından bir haline geldi. Uçağın katalog fiyatı donanımlarına göre 120-140 milyon Euro arasında değişiyor.

PARÇA İMAL EDİYORUZ





TÜRKİYE programın yüzde 5.6’lık bir iş payına sahip. TAI, A400M projesinin hem tasarım hem de önemli endüstriyel ortaklarından biri oldu. Uçakların pek çok yapısal parçası Ankara’daki TAI tesislerinde üretiliyor.

61 UÇAK TESLİM EDİLDİ

- ÇOK uluslu bir konsorsiyum olan Airbus A400M projesinin başlangıcı 1980’lere dayanıyor. Günümüz harekât koşul ve gereksinimlerini yerine getirebilecek yeni nesil stratejik nakliye uçağı ihtiyacına yönelik başlatılan proje ile Avrupa ordularında eskiyen C-130 ve C-160 nakliye uçaklarının yerini alması da hedeflenmişti. 27 Mayıs 2003’te Fransa, Almanya, İspanya, İngiltere, Türkiye, Belçika ve Lüksemburg’dan oluşan konsorsiyum projeye başladı. Daha sonra programa 2005’te Malezya dahil oldu. Şu ana kadar 174 siparişin 61’i teslim edildi. Uçağın operasyonel katkıları görüldükçe potansiyel yeni kullanıcılardan siparişler geliyor.

C-130’DAN DAHA FAZLA YÜK TAŞIYOR

- AIRBUS’ın ileri teknoloji ile donattığı A400M’in pazardaki C-130 ve C-17’lere göre birçok üstünlüğü var. Amerikan Lockheed Martin tasarımı C-130’ların kapasitesinin yetmediği ve Boeing’in jet motorlu C-17’lerinin inemediği yerlerde A400M hizmeti devralıyor. A400M, C-130’un yaklaşık 2 katı yük taşıyabiliyor. Kapasitesi 37 ton kargo veya 116 asker. 40 bin feet (13 bin 333 metre) servis tavanı, 8 bin 700 km menzile sahip uçak, 780 km/saat gibi yüksek süratle uçabiliyor. Airbus A380 yolcu uçaklarının kokpitine dayanarak tasarlanan uçak pilotun iş yükünü hafifleten son teknoloji dijital ‘Glass Cockpit’e sahip.

HAVACILIKTA KİŞİYE ÖZEL EĞİTİM DÖNEMİ

DÜNYADA başta THY olmak üzere 100’den fazla hava yolu şirketinin pilot ve kabin memurlarına uzaktan eğitim veren İstanbul merkezli Flyco şirketi, dünyada ilk kez uzaktan eğitim programlarında ‘Kişiye Özel Eğitim’ hizmeti sunmaya başladı. Bu sistemin Avrupa’daki ilk kullanıcısı Romen Blue Air Havayolları oldu.

Normalde havacılık eğitimlerinde standart bir ders programı uygulanıyor. Kişiye Özel Eğitim’de ise pilot veya kabin memurunun geçmişteki uçuş tecrübesinden sınavlarda aldığı puanlara kadar sistem analiz ediyor. Kişinin iyi olduğu konularda hatırlatma yapılırken düşük puan alınan yerler ise daha geniş eğitim programı ile anlatılıyor. Bu uygulama ile eğitim standartları yükseltiliyor.

Flyco, havacılıkta Competency Based Training (CompBT) olarak adlandırılan eğitim sistemini geçen yıl Antalya merkezli Corendon Havayolları ile ortaklaşa geliştirmeye başlamıştı. Türkiye’de ise bu sistem ilk olarak Corendon tarafından kullanılmaya başlandı.

Flyco ile uzun süredir çalıştıklarını ve kurslardan memnun olduklarını söyleyen Blue Air Eğitim Müdürü Kaptan Pilot Radu Metescu “Flyco tarafından yeni geliştirilen bu sistem ile eğitim çıtamız daha da yükselecek” diye konuştu.

Blue Air ile eğitimde yeni bir adım attıklarına dikkat çeken Flyco Grup CEO’su Kaptan Pilot Ergin Erdin, amaçlarının eğitiminde en iyi ürünü sunak olduklarını söyledi.

EMBRY RİDDLE İLE ANLAŞMA YAPTI

Flyco bir süre önce de dünyanın önde gelen havacılık üniversitelerinden biri olan Florida/ABD merkezli Embry-Riddle Üniversitesi ile anlaşma yaptı. Üniversite, tüm dünyaya sunduğu profesyonel eğitim bölümünde Flyco tarafından hazırlanan e-kütüphaneden yararlanacak. Flyco ekipleri tarafından hazırlanan derslerden pilotlar, kabin ekipleri, uçuş harekat uzmanları, yöneticiler, yer hizmetleri görevlileri yararlanabiliyor.

SAAT 02.00’YE KADAR PİDE VAR





Atatürk Havalimanı Dış Hatlardaki CIP salonunu kullananlar, pideye çok alıştılar. Türkiye’deki en iyi pidenin yapıldığı yerlerden biri. Turkish-Do&Co gerçekten bu salonda pide, gözleme, mantı gibi geleneksel Türk yiyecekleri ile bir devrim yaptı. Pidecinin önünde yabancı yolcular da kuyruklar oluşturuyor. Ancak pide yapımı gece yarısını bulmadan sona eriyordu. Oysa gece yarısından biraz sonra ağırlıklı Uzakdoğu seferleri başlıyor. Yolculardan gelen istek üzerine Do&Co pidesinin imalatını saat 02.00’ye kadar uzattı. Tüketildikçe sürekli tazesi fırından çıkan pide artık gece yarısından sonra da var.