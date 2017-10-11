Ucuzcuların gözü uzaklarda

Adları ‘low cost’ olan düşük maliyetli havayolları, kıtalararası uçuşlara başladılar. Yepyeni bir konsept doğdu. Norwegian Havayolları -ki bir ucuz taşıyıcı, 228 Pound’a uçulacak Amerika’ya sadece 69 Pound’tan bilet satıyor. Yani neredeyse 3’de bir fiyatına uçuyor.



Tabii uçakta ikram falan yok. Bir şey isterseniz, su hariç parayı bastırıyorsunuz. Şirket, uzun menzilde Boeing 787 diye bilinen gövdesinin tamamı kompozit uçaklarla bu uçuşları gerçekleştiriyor.



AirFrance’ın yeni kurduğu alt marka ‘Joon’ da uzaklara çok ucuza uçmaya başlıyor. Bu seferler için şirket Air France bünyesinden çıkan Airbus 330 ve 340 uçaklarını kullanacak. Bilet fiyat politikası da Norwegian gibi olacak.



Singapur Hava Yolları’nın alt markası Scoot kabinde birçok yenilikle uzaklara uçan bir havayolu. Özellikle Singapur’dan Avustralya’da bir kaç noktaya uçuyor. Boeing 787 kullanan şirket, kabin içi eğlence sistemini kendi tabletinize ücret karşılığı uçaktaki internet üzerinden yüklüyor. Avustralyalı Qantas Havayolları’nın alt markası Jetstar da Phuket Adası, Bali gibi turistik yerlere ucuz fiyatlarla tarifeli uçuşlar yapıyor. Almanya tarafında ise uzun menzilli operasyona başlayan Eurowings, uçuş ağına filosuna ekleyeceği yeni uçaklarla Miami’yi ekliyor.









BİZDE YOK

Bizim ‘low cost’ taşıyıcılarımızda henüz bir hareket yok. Pegasus veya Onur Air en fazla Londra, Dubai gibi 4 saatlik noktalara tarifeli uçuşlar yapıyorlar. Zaten tek koridorla uzun seferler planlamak mümkün değil. Türk Hava Yolları ise Anadolu Jet’i bu sisteme hazırlamayı düşünüyor. Ama önce şirket yapısından renginden başlayarak büyük bir değişikliğe uğraması gerekiyor.



HAVADA 'SADE SINIF' MODELİ

UZAKLARA uçmaya başlayan low cost havayollarına karşı normal havayolları da tedbir almaya başladılar. Bazı şirketler ‘Sade Sınıf’ adı altında uçağın özellikle en arka bölümünde yer ayırıyorlar. Buraya ekonomi sınıfının altında bir fiyat veriliyor. Kabine aldığınız kabin ölçülerine uygun bavulunuz için bile ücret ödüyorsunuz. Bilet değiştirmek istediğinizde ise yanıyor. Genellikle bu bilet için ikram yok denecek kadar kısılıyor.









FİYATLAR RUH SAĞLIĞINIZI BOZABİLİR

Uçuyorsunuz...

Yanınızdaki yolcu ile sohbet başlıyor. Laf lafı açıyor. Konu bilet fiyatlarına geliyor. Her zaman olabilir bu. Siz diyorsunuz ki, “Ben üç ay önce aldım biletimi. 455 dolar ödedim. Şimdi alsam kim bilir ne olmuştur” Yan koltuktaki yolcu şaşkınlık içinde diyor ki, “Aaa, nasıl olur. Ben uçuşa dün karar verdim. 365 dolara aldım!”

Erken alan yolcunun sinirleri geriliyor. Belli etmiyor ama havayolu şirketine için için kinleniyor. Hatta hızını alamayıp “Hesap soracağım” diyor.



Evet, bazen havayolu şirketleri o seferde uçakta yeterli doluluğu yakalayamadıklarında böyle şeyler yapıyorlar.



Havayolları bilet fiyatları konusunda garip oyunlar oynuyorlar. Günümüz pazarlamasının yarattığı kurallardan kokteyller yapıyorlar. Hatta bazen yolcunun ruh sağlığını bozuyorlar. 49.99 TL ya da 125.59 TL gibi fiyatlar ne kadar gerçekçi? ‘...’den itibaren’ bilet fiyat oyunu gökyüzünde de oynanıyor.



Hep düşünürüm daha kararlı davransalar ve üç çeşit fiyatla işi sabitleseler. Dört ay öncesi, uçuşa iki ay kala ve uçuşa bir ay kala fiyat verseler. Sabit. Son iki gün oynasalar. Daha güvenilir olabilirler. Ruh sağlığımız bozulmaz.



BATAN MONARCH'IN YOLCULARINI FREE BIRD TAŞIYOR

DÜŞÜK maliyetli havayolları uzun menzile kayarken, son aylarda Air Berlin’le başlayan kriz, İngiliz Monarch’ı vurdu. Ülkenin 5’inci büyük havayolu, 291 milyon sterlin zarar etti. Monarch’ın Türkiye getirdiği ama dönüş uçuşlarını yapamadığı yolcularını Gözen Grubu’nun Free Bird Havayolları taşıyor. Monarch’ın Genel Müdürü Andrew Swaffield, iflasın nedenleri arasında Türk turizmindeki iptallerin etkili olduğunu açıklamıştı.