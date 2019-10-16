Kendi uçağımızla gitmek vardı!

Yine savaşa yakın bir operasyon yaşıyoruz. Müttefikimiz ABD, parasını verdiğimiz, projeye ortak olduğumuz F-35 uçakları konusunda bizimle oynuyor. NATO üyeleri, bölgeye gönderdiği hava savunma sistemlerini çekmekle tehdit ediyor. Bu yüzden milli barış uçağımızı hızla yapmak için milletçe topyekûn bir bağış kampanyası başlatmalıyız.
BARIŞ Pınarı harekâtına F-16’larla gittik. Parasını verdiğimiz, parçasını ürettiğimiz, montajını yaptığımız uçaklar. Yani onlar bizim uçaklarımız. Ama gönül isterdi ki kendi yaptığımız uçaklarla gidelim. Yaptığımız tüfekler, füzeler, zırhlı araçlar ve en önemlisi silahlı-silahsız akıllı, hatta çok akıllı İnsansız Hava Araçları... En ilerilerde görev aldılar. Savunma Sanayi Başkanlığı çatısı altındaki kuruluşlar çok kısa sürede müthiş işler yaptılar. Türkiye’yi daha güvenli kılan araçları, sistemleri, yazılımları gerçekleştirdiler. Ve başta Baykar Grubu’nun yaptığı silahlı silahsız İHA’lar daha savaşın başında zafere imza atmamızı sağlıyorlar. Çevremizdeki neredeyse bütün ülkelerle sorunlarımız oluyor. Bazıları diplomatik görüşmelerle çözülüyor ama teröre yataklık yapan ülkelerle çözüm imkansız. Suriye gibi, Irak gibi ülkeler bin bir çeşit şer odağının merkezi halindeler. Daha gazeteciliği yeni başladığım yıllardan bilirim Suriye’nin Kamışlı kasabası ya da şehri her neyse, terörün kurgu merkeziydi. Esad ailesinin direkt yönetimindeki bu merkez terör için istihbarat yapan Suriye Gizli Haber alma teşkilatının üssü olmanın yanı sıra terör organizasyonları yapan yerdi. Ve amaç sadece Türkiye’yi yıpratmaktı. Bir zamanların Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’nin desteğindeki Kamışlı Türkiye’ye düşmanlıkların ana üssü olmuştu. Ne yazık ki biz sallandık. Uzun yıllar hem istihbaratta hem de askeri üretimde çok geç kaldık. Çıbanların büyümesine seyirci kaldık. Kaldık da kaldık. Ve en önemlisi kendi Milli Savaş Uçağımızı yapmak için ciddi bir başlangıç yapmadık. Oysa çöpe attığımız ekmeklerin parasını biriktirseydik belki birkaç savaş uçağı yapardık. Müsrifliklerimizle ülkemizin enerjisini yerle bir ettik.
KATKIDA BULUNMALIYIZ
Daha yeni bir Milli Muharip Savaş Uçağı (MMU) için harekete geçtik. Dünyada savaş uçağı tasarımında çalışmış onlarca Türk mühendis, yazılımcı var. Yeni bir organizasyonu devreye soktuk. Yine böyle bir uçağın uçması yılları alacak. Belki finansman sorunları çıkacak. Bulunduğumuz coğrafya da her zaman kendimizi korumak zorundayız. Bugün yaşadıklarımız geciktiklerimiz içinde bir örnek olmalı. Milli Muharip Uçağı projesini sadece devletin sırtına yüklememeliyiz. Bence bir kampanya düzenleyerek hepimiz bu uçağın en hızlı yapılmasını katkıda bulunmalıyız. Milli Muharip Uçağı aslında bizim Milli Barış uçağımız olacak.
5’İNCİ ÜLKE OLACAĞIZ
Savaş çığırtkanlıklarını sevmem. Elbette barıştan yanayız. Toplumca barışı bize zamanında Mustafa Kemal Atatürk hedef gösterdi. Ama çevremiz rahat durmuyor. Kalleşlikler pusularının biri kurulup bir diğeri için uğraşıyorlar. Müttefiklerimiz doğuştan kaypak. NATO şemsiyesinin yarattığı gölge dar geliyor. Milli Muharip uçağını dünyada yapabilen 5’inci ülke olacağız. Elimizi çabuk tutmazsak müttefiklerimizden bile kazık yemeyi göze almalıyız. Bir piyade tüfeğine muhtaç olduğumuz günler geride kaldı. Savunma Sanayii yapısında başka bir cephede savaş kazanan bir sürü akıllı insanımız var. Evet artık herkes elini cebine atsın. Bütün yükü devlete bırakmayalım. Kendi uçağımızı kendimiz yapmak için ciddi bir kampanya düzenleyelim. Uçağı yapacak olan insanları denetleyecek doğru insanları seçelim. Sonra varsın F-35 vermesinler hatta paramızı geri versinler... Biz başımızın çaresine bakarız. Bu coğrafyada ne kadar yalnız olduğumuzu iyi biliyoruz. Diğer toplumlardan önemli bir farkımız var. Cesuruz ve korkmuyoruz...
YAHYA ÜSTÜN BAŞKANLIĞA BAĞLANDI
TÜRK Hava Yolları’nda yönetimdeki en önemli değişikliklerden biri daha gerçekleşti. Şirketin koruma kalkanı olarak bilinen Basın Müşaviri Yahya Üstün bundan böyle direkt İcra Komitesi ve Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı’ya bağlı olarak çalışacak. Daha hızlı karar alınması ve hızlı uygulamalar için önemli imkan sağlayan yeni oluşumla birlikte Yahya Üstün bir dizi yeni uygulamayı da başlatacak. Uzun süredir Şirketin Basın Müşavirliği görevini yürüten Yahya Üstün bundan önce şirketin Genel Müdürüne bağlı olarak çalışıyordu. Televizyon Gazeteciliğinden gelen Yahya Üstün çalışma organizasyonunda da bazı değişiklikler yapacak. THY’de görev yaptığı süre içinde havalimanı bombalanması ve 15 Temmuz ayaklanması gibi önemli olaylarda zamanında yaptığı açıklamalarla sistemin daha kolay yönetilmesini sağlamıştı.
TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK HAVACILIK PROJESİ: MMU
TÜRK Hava Kuvvetleri’nde 2070’e kadar görev yapacak Milli Muharip Uçak (MMU) Projesi sonunda mock-up olarak adlandırılan birebir boyutta karşımıza çıktı. Önce Paris Air Show’da tanıtılan proje, Teknofest’te boy gösterdi. Düğmeye 2016’da basılan, F-35’in durumu ile daha da önem kazanan MMU, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii’nde binlerce mühendise istihdam sağlayacak dev bir proje, 2023’te fabrikadan çıkacak uçak, 2025’te gökyüzü ile tanışacak. Hedef 2030’da hizmete girmesi.
Radar görünürlüğü düşük olan uçak, çift motorlu tasarlanıyor. Test sürecinde Amerikan General Electric imalatı, F-16’ta da kullanılan F110 motoruyla uçacak MMU’ya sonrasında TRMotor tarafından geliştirilecek motor takılacak. İki motorun oluşturduğu itki, 29 bin libre olarak planlanıyor. Uçak silahlarını gövde içinde taşıyabilecek. Hava-hava füzelerinin yanı sıra MMU’nun diğer silahları arasında TÜBİTAK SAGE’nin geliştirip Roketsan’ın ürettiği SOM Seyir Füzesi, 1000 lb’lik lazer güdümlü bombalar yer alacak. Projede TUSAŞ, İngiliz BAE Systems’dan mühendislik desteği alıyor. MMU’nun ortaya çıkmasıyla birlikte Türkiye, Amerika Birleșik Devletleri, Rusya ve Çin’den sonra 5’inci nesil bir muharip uçağı üretebilecek altyapı ve teknolojiye sahip ülkeler arasındaki yerini alacak.
TEKNİK ÖZELLİKLER
Gövde uzunluğu: 21 metre
Kanat açıklığı: 14 metre
Yükseklik: 6 metre
Servis yüksekliği: 16 bin 764 metre
Hızı: 1,8 Mach
(saatte 2 bin 337 km/saat)
Kendi uçağımızla gitmek vardı!
Yine savaşa yakın bir operasyon yaşıyoruz. Müttefikimiz ABD, parasını verdiğimiz, projeye ortak olduğumuz F-35 uçakları konusunda bizimle oynuyor. NATO üyeleri, bölgeye gönderdiği hava savunma sistemlerini çekmekle tehdit ediyor. Bu yüzden milli barış uçağımızı hızla yapmak için milletçe topyekûn bir bağış kampanyası başlatmalıyız.
BARIŞ Pınarı harekâtına F-16’larla gittik. Parasını verdiğimiz, parçasını ürettiğimiz, montajını yaptığımız uçaklar. Yani onlar bizim uçaklarımız. Ama gönül isterdi ki kendi yaptığımız uçaklarla gidelim. Yaptığımız tüfekler, füzeler, zırhlı araçlar ve en önemlisi silahlı-silahsız akıllı, hatta çok akıllı İnsansız Hava Araçları... En ilerilerde görev aldılar. Savunma Sanayi Başkanlığı çatısı altındaki kuruluşlar çok kısa sürede müthiş işler yaptılar. Türkiye’yi daha güvenli kılan araçları, sistemleri, yazılımları gerçekleştirdiler. Ve başta Baykar Grubu’nun yaptığı silahlı silahsız İHA’lar daha savaşın başında zafere imza atmamızı sağlıyorlar. Çevremizdeki neredeyse bütün ülkelerle sorunlarımız oluyor. Bazıları diplomatik görüşmelerle çözülüyor ama teröre yataklık yapan ülkelerle çözüm imkansız. Suriye gibi, Irak gibi ülkeler bin bir çeşit şer odağının merkezi halindeler. Daha gazeteciliği yeni başladığım yıllardan bilirim Suriye’nin Kamışlı kasabası ya da şehri her neyse, terörün kurgu merkeziydi. Esad ailesinin direkt yönetimindeki bu merkez terör için istihbarat yapan Suriye Gizli Haber alma teşkilatının üssü olmanın yanı sıra terör organizasyonları yapan yerdi. Ve amaç sadece Türkiye’yi yıpratmaktı. Bir zamanların Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’nin desteğindeki Kamışlı Türkiye’ye düşmanlıkların ana üssü olmuştu. Ne yazık ki biz sallandık. Uzun yıllar hem istihbaratta hem de askeri üretimde çok geç kaldık. Çıbanların büyümesine seyirci kaldık. Kaldık da kaldık. Ve en önemlisi kendi Milli Savaş Uçağımızı yapmak için ciddi bir başlangıç yapmadık. Oysa çöpe attığımız ekmeklerin parasını biriktirseydik belki birkaç savaş uçağı yapardık. Müsrifliklerimizle ülkemizin enerjisini yerle bir ettik.
KATKIDA BULUNMALIYIZ
Daha yeni bir Milli Muharip Savaş Uçağı (MMU) için harekete geçtik. Dünyada savaş uçağı tasarımında çalışmış onlarca Türk mühendis, yazılımcı var. Yeni bir organizasyonu devreye soktuk. Yine böyle bir uçağın uçması yılları alacak. Belki finansman sorunları çıkacak. Bulunduğumuz coğrafya da her zaman kendimizi korumak zorundayız. Bugün yaşadıklarımız geciktiklerimiz içinde bir örnek olmalı. Milli Muharip Uçağı projesini sadece devletin sırtına yüklememeliyiz. Bence bir kampanya düzenleyerek hepimiz bu uçağın en hızlı yapılmasını katkıda bulunmalıyız. Milli Muharip Uçağı aslında bizim Milli Barış uçağımız olacak.
5’İNCİ ÜLKE OLACAĞIZ
Savaş çığırtkanlıklarını sevmem. Elbette barıştan yanayız. Toplumca barışı bize zamanında Mustafa Kemal Atatürk hedef gösterdi. Ama çevremiz rahat durmuyor. Kalleşlikler pusularının biri kurulup bir diğeri için uğraşıyorlar. Müttefiklerimiz doğuştan kaypak. NATO şemsiyesinin yarattığı gölge dar geliyor. Milli Muharip uçağını dünyada yapabilen 5’inci ülke olacağız. Elimizi çabuk tutmazsak müttefiklerimizden bile kazık yemeyi göze almalıyız. Bir piyade tüfeğine muhtaç olduğumuz günler geride kaldı. Savunma Sanayii yapısında başka bir cephede savaş kazanan bir sürü akıllı insanımız var. Evet artık herkes elini cebine atsın. Bütün yükü devlete bırakmayalım. Kendi uçağımızı kendimiz yapmak için ciddi bir kampanya düzenleyelim. Uçağı yapacak olan insanları denetleyecek doğru insanları seçelim. Sonra varsın F-35 vermesinler hatta paramızı geri versinler... Biz başımızın çaresine bakarız. Bu coğrafyada ne kadar yalnız olduğumuzu iyi biliyoruz. Diğer toplumlardan önemli bir farkımız var. Cesuruz ve korkmuyoruz...
YAHYA ÜSTÜN BAŞKANLIĞA BAĞLANDI
TÜRK Hava Yolları’nda yönetimdeki en önemli değişikliklerden biri daha gerçekleşti. Şirketin koruma kalkanı olarak bilinen Basın Müşaviri Yahya Üstün bundan böyle direkt İcra Komitesi ve Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı’ya bağlı olarak çalışacak. Daha hızlı karar alınması ve hızlı uygulamalar için önemli imkan sağlayan yeni oluşumla birlikte Yahya Üstün bir dizi yeni uygulamayı da başlatacak. Uzun süredir Şirketin Basın Müşavirliği görevini yürüten Yahya Üstün bundan önce şirketin Genel Müdürüne bağlı olarak çalışıyordu. Televizyon Gazeteciliğinden gelen Yahya Üstün çalışma organizasyonunda da bazı değişiklikler yapacak. THY’de görev yaptığı süre içinde havalimanı bombalanması ve 15 Temmuz ayaklanması gibi önemli olaylarda zamanında yaptığı açıklamalarla sistemin daha kolay yönetilmesini sağlamıştı.
TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK HAVACILIK PROJESİ: MMU
TÜRK Hava Kuvvetleri’nde 2070’e kadar görev yapacak Milli Muharip Uçak (MMU) Projesi sonunda mock-up olarak adlandırılan birebir boyutta karşımıza çıktı. Önce Paris Air Show’da tanıtılan proje, Teknofest’te boy gösterdi. Düğmeye 2016’da basılan, F-35’in durumu ile daha da önem kazanan MMU, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii’nde binlerce mühendise istihdam sağlayacak dev bir proje, 2023’te fabrikadan çıkacak uçak, 2025’te gökyüzü ile tanışacak. Hedef 2030’da hizmete girmesi.
Radar görünürlüğü düşük olan uçak, çift motorlu tasarlanıyor. Test sürecinde Amerikan General Electric imalatı, F-16’ta da kullanılan F110 motoruyla uçacak MMU’ya sonrasında TRMotor tarafından geliştirilecek motor takılacak. İki motorun oluşturduğu itki, 29 bin libre olarak planlanıyor. Uçak silahlarını gövde içinde taşıyabilecek. Hava-hava füzelerinin yanı sıra MMU’nun diğer silahları arasında TÜBİTAK SAGE’nin geliştirip Roketsan’ın ürettiği SOM Seyir Füzesi, 1000 lb’lik lazer güdümlü bombalar yer alacak. Projede TUSAŞ, İngiliz BAE Systems’dan mühendislik desteği alıyor. MMU’nun ortaya çıkmasıyla birlikte Türkiye, Amerika Birleșik Devletleri, Rusya ve Çin’den sonra 5’inci nesil bir muharip uçağı üretebilecek altyapı ve teknolojiye sahip ülkeler arasındaki yerini alacak.
TEKNİK ÖZELLİKLER
Gövde uzunluğu: 21 metre
Kanat açıklığı: 14 metre
Yükseklik: 6 metre
Servis yüksekliği: 16 bin 764 metre
Hızı: 1,8 Mach
(saatte 2 bin 337 km/saat)