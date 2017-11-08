Havada otel keyfi

Singapur Havayolları yeni teslim alacağı 5 ve kullandığı 14 adet iki katlı Airbus A380 uçağının kabinlerini 850 milyon dolara yeniliyor. Uzakdoğu’daki rekabetin yine lideri olacak.

AIRBUS’ın dev yolcu uçağı Airbus A380’in ilk kullanıcısı olan Singapur Hava Yolları, kabinini tamamen yenilemek üzere düğmeye bastı. Toplam 850 milyon dolarlık yatırımla yani iki sıfır A380 fiyatına first (süit), business, premium ekonomi ve ekonomi koltukları yenileniyor. Singapur’un A380 içindeki müthiş değişimi Suntec’teki törende izledim. İşin patronu CEO Goh Choon Phong değişime neden ihtiyaç duyduklarını anlattı. Uzun uçuşlardaki acımasız rekabetin getirdiği bu konforun hava yolu yolculuğundaki birçok yeniliğin de öncüsü olacağını söyledi. Yeni teslim alınacak 5 ve halen filoda bulunun 14 A380 için başlatılan bu proje sonraki teslimatlarda da sürecek. ‘Kişiselleştirilen alanın farkını deneyimleyin’ teması ile sunulan değişim diğer hava yollarını da yatırıma zorlayacak. Yeni düzenlemeli ilk Singapur A380 uçağı ilk seferini Sidney’e yapacak. Değişim sadece koltuklarda değil, tabaktan bardağa, peçeteden yemeklere kadar geniş bir yelpazede gerçekleştirildi.

FIRST CLASS

- Toplam 6 koltuğun bulunduğu first class yani Singapur’un adlandırmasıyla ‘suit class’ta özel oda tasarımına geçti. Kayan kapı ile ayrılan koltukların ikisi çift, diğer ikisi de tek kişilik tasarlandı. Çift yatak haline gelen koltukların yanında bir de tek kişilik dinlenme koltuğu yer alıyor.

- 32 inçlik yeni nesil ekranlar da first class koltuğunun birer parçası.

- First class’ta ayrıca iki tuvalet de yer alıyor. Bu tuvaletlerin birinde yolcunun oturabileceği bir makyaj koltuğu da bulunuyor.

- Estetik sürme kapı, dekorasyon ve döşemelerle tamamlanan süit kişisel alan yaratmış. Süitlerin her birinde bulunan eğimi ayarlanabilir düz yatak ve lüks deri koltuk sayesinde müşteriler, koltuklarını yatağa dönüştürmek zorunda kalmaksızın oturabilecek veya yatakta uzanabilecekler.

- Yeni süitler, Pierrejean Design Studio tarafından tasarlanıp Zodiac Seats UK tarafından üretilmiş.

BUSINESS CLASS

- Business Class ise 198 santimetre düz yatak haline gelen koltuklar bulunuyor. Koltuğun eni 63.5 cm. Bu açıdan diğer A380 kullanıcılarına göre Singapur en geniş ene sahip koltuk sunuyor.

- Business’ta bir başka özellik, aynı first class gibi ortadaki koltukların ikili yatak haline gelebilmesi.

- Deri koltukların yer aldığı bölümde koltuk eni 48.5 cm. Koltuk aralıkları 97 cm olarak ayarlanmış. İki USB noktası, kokteyl masası ve yolcunun eşyalarını koyabildiği saklama alanı da unutulmamış.

EKONOMİ SINIFI

- Ekonomide ise koltuk kumaşı konusunda özel bir tekstil geliştirildi. Terlemeyi azaltan bu tasarım, patentine Singapur Hava Yolları’nın sahip olduğu okuma ışığı ile tamamlanmış.

- Kişisel eşyalarınızı koyacağınız bir yer de koltukta bulunuyor.

Büyük uçaklar için Singapur’un geliştirdiği donanım dalga dalga uzun uçuş yapan hava yollarına yayılacak ve bir kopyalama mutlaka olacak.

EN ÇOK YOLCU TAŞIYAN HAVAYOLLARI

GEÇEN yıl hava yolları tek başına (gruplar hariç) kaç yolcu taşıdı? Flight Global tarafından yapılan araştırmada, kesinleşen sonuçlara göre THY geçen yıl 62.8 milyon yolcu ile dünya 9’uncusu oldu. İlk 50’lik listeye Pegasus ise 24.1 milyon yolcu ile 42’nci sıradan girdi.

İKİ EKSİK ANONS

Uçaklarda yapılan anonslar çok önemlidir.

Geçen günlerde Singapur’a uçarken fark ettim. Bizde ve birçok hava yolunda olmayan iki anons vardı. Daha doğrusu tamamlayıcı iki anons. İkisi de çok önemliydi.

Birinci anonsta deniyordu ki, kalkış ve inişlerde yanınızda bulunan çantaları, laptoplar dâhil hepsini baş üstü bagajına koyunuz. Bu bizde de yapılan bir anons. Hatta koymayan yolcuları izleyen kabin ekipleri yanlarına gidip, nazikçe alıp kendileri baş üstü dolaplarına yerleştiriyorlar. Bu anonsun uzantısında Singapur Hava Yollarında şöyle bir ek vardı: “Çantalarınızdaki kıymetli eşyalarınızı yanınıza alabilirsiniz.” Yani saat, yüzük vb. mücevherler içindi bu anons.

Hava yolu bu anonsu yaparak kendini korumaya alıyor. Çünkü bazı yolcular, baş üstü dolaplara koydukları çantalarında para, mücevher, saat gibi bazı şeylerin çalındığını iddia ediyorlar. Evden çıkarken almayı unuttuklarını da çalıntı sayıyorlar. Bu da hava şirketini zor durumda bırakıyor.

Peki, baş üstü dolaplarına koyulan çantalardan hırsızlık oluyor mu? Evet, olduğu görülmüştür. Hatta bu işi yapan profesyonel yolcular vardır.

Bu anons bu yüzden çok gerekli.

Bir türbülans başladığında, kabin ekipleri merkezi anonsla yolcuları uyarırlar: “Türbülans nedeniyle yerlerinize dönünüz ve kemerlerinizi bağlı tutunuz.”

Singapur Hava Yolları’nda farklı olan bu anonsun devamı…

Anonsta diyorlar ki, “Türbülans geçinceye kadar tuvaletleri kullanamazsınız.”

Ne kadar doğru bir anons. Çünkü tuvaletlerde kemer yok. Ayakta durulurken de genellikle tuvaletlerin içinde gövdenin dönüşüm eğimi de olduğu için oldukça dar bir yer vardır. Tuvalette güçlü bir türbülansta yolcunun başının tavana olmasa da yan cepheye vurma olasılığı yüksektir. Böyle bir durumda ciddi yaralanmalar, hatta ölümle sonuçlanacak boyun kırılmaları olabilir.

Bence ikisi de çok önemli. Bütün havayolu şirketlerinde bu anons eklerin şart konulmasının gerekli olduğunu düşünüyorum.

Sorumluların ise bugüne kadar düşünmemiş olmalarını şaşkınlıkla karşılıyorum.