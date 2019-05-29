317 noktaya uçacak

Uçuş ağını en hızlı genişleten şirket Türk Hava Yolları (THY) oldu. Yaz boyu yeni hatlar devreye girecek. Hem doğuda hem de batıda yeni uzun uçuşlar başlayacak.
TÜRK Hava Yolları (THY), 2019 yılı sonuna kadar 8 yeni noktaya daha uçuşa başlıyor. Şimdiye kadar yurt içinde 50, yurtdışında 259 olmak üzere 309 noktaya sefer yapan THY, bu sayıyı 317’ye çıkartarak yeni bir rekor kırıyor. En fazla uçuş ağına sahip olan şirket, yeni uçuşların ilkini 31 Mayıs tarihinde Fransa’da Strazburg’a yapacak. 8 yeni uçuş için promosyonlu bilet satışları da başladı. Şirket Strazburg’a haftada 4 sefer yapacak. 24 Haziran’da başlayacak olan Nijerya-Port Harcourt seferleri de yine haftada 4 gün olacak. En uzun uçuşlardan biri ise Endonezya’nın Bali Adası’ndaki Denpasar şehrine olacak. Dünyanın önemli turizm bölgelerinden biri olan Bali için şirket haftanın 7 günü uçuş planladı. Meksika’ya yapılacak uçuşlar hem Mexico City hem de Cancun’u kapsıyor. Bu iki noktaya yapılacak uçuşlar haftada üç gün olarak gerçekleştirilecek. THY filosuna yeni gelecek Boeing 787-9 Dreamliner uçaklarının yeni uzun uçuşlarda hangi hatlara verileceği henüz kesinleşmedi.
FİLO YENİLENİYOR
THY, geçtiğimiz mart ayında uzun süredir planladığı siparişlerini açıklamıştı. THY, 25’i kesin 5’i opsiyonu, toplam 30 adet Boeing 787-9 ile 25’i kesin 5’i opsiyonlu, toplam 30 adet Airbus A350-900 tipi uçağı filosuna eklemek üzere sipariş vermişti. Boeing 787-9’ların teslimatları haziran ayı sonunda başlayacak. Bu yıl toplam 6 uçak THY filosuna katılacak. 2020’den itibaren de Airbus A350-900 siparişleri teslim edilecek. THY, yeni nesil uzun menzilli yolcu uçaklarından 2019’da 6, 2020’de 14, 2021’de 10, 2022’de 12, 2023’te 11 ve 2024’te de 7 adet teslim alacak.
UÇAK MOTORLARI İÇİN SANAL EĞİTİM
ROLLS-Royce ve Qatar Airways, iki şirket için de bir ilk olan yenilikçi bir girişimle mühendislerini Sanal Gerçeklik (VR) kullanarak eğitiyor. 2036’ya gelindiğinde uçak yolcusu sayısı ikiye katlanacak. Bundan dolayı sektör giderek büyüyen bir güçlükle karşı karşıya... Sayıları artan uçakların ve motorların bakımı ve onarımı için daha fazla mühendisin eğitilmesi gerekiyor. Pratik eğitim her zaman odak noktası kalacak olsa da Rolls-Royce, IntelligentEngine vizyonu kapsamında sanal gerçekliği mühendis eğitim programlarına dahil etmenin yollarını arıyor. Rolls-Royce’un Airbus A350’ye güç veren öncü Trent XWB motorunu kullanan Qatar Airways mühendisleri sektörde bu eğitimi alan ilk mühendisler. Rolls Royce Sivil Havacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Chris Cholerton motorları dijital ortamda tasarladıklarını, test ettiklerini ve bakımlarını da dijital ortamda yaptıklarını söyledi. Bu yüzden en son teknolojileri eğitim programlarına da dahil etmenin mantıklı olduğunu vurgulayan Cholerton, pilotların eğitimlerinin bazı kısımlarını simülatörde tamamlamaları gibi bazı mühendislik işleri de artık sanal gerçeklik ile öğretilebileceğini belirtti.
Sanal gerçeklik eğitim programını geliştiren Rolls-Royce Müşteri ve Ürün Eğitimi Yöneticisi Steve Buckland şöyle diyor: “Zamandan ve paradan tasarruf edilmesini sağladığı gibi motorların ait oldukları yerde, yani bir uçakta kalıp yolcuların seyahat etmesini sağlamaya devam etmesini de mümkün kılıyor. Bir sınıfta eğitim verilmesini sağlayacak motor hologramları ya da teknik bilgileri göstermek için gerçek bir motorun üstüne bindirilebilecek Artırılmış Gerçeklik üzerinde çalışıyoruz.”
YENİ ÜNİFORMALAR İÇİN GERİ SAYIM
THY kabin ekipleri yeni üniformalarını haziranda giymeye başlayacaklar. Kumaşları Altınyıldız’a sipariş edilen, dikimi Vakko tarafından yapılan yeni üniformalar THY’nin yüzünü değiştirecek. Pilot üniformalarında ise şimdilik bir değişiklik olmayacak. Üniformalarda geleneksel lacivert yerine antrasit renge geçilmesi ve sırmaların platin rengi olması düşüncesi henüz netlik kazanmadı.
CENEVRE’NİN GÖZBEBEĞİ
DÜNYANIN en büyük iş jetleri fuarı EBACE’de yine MegaDrone çevresinde en fazla ilgi toplayan araç oldu. Toplam birkaç milyar dolarlık iş jetinin sergilendiği Cenevre’deki büyük fuar merkezinde katılımcıları Çin imalatı Avusturya ortaklı EHang 216 karşıladı.
Özerk hava aracı olarak adlandırılan MegaDrone iki kişilik ve saatte 100 km sürat yapabiliyor. Elektrikli motorlarla donatılan MegaDrone hava taksi için en fazla deneyime sahip ilk araç. Daha önceki modeli EHang 184 modeli platformu üzerine yapılan bu modelk ilk uçuşunu 2017 yılında Çin’de yapmıştı. Firma aracın havada kalış süresini uzatmaya çalışıyor. İnsanlı ve insansız uçuşlar yapıbilen hava taksi için ilk önemli tanıtımda 2018 şubat ayında yapıldı ve Hollanda Prensi Pieter Chiristian Amsterdam Arane’ya uçtu. Nisan 2019’da, EHang reklamlarında “Kentsel Hava Taşımacılığı Projesine Hoş Geldiniz” sloganı kullanıldı ve başlangıç noktalarının Avusturya olacağı açıklandı.İnsanlara kentsel alanda daha fazla hareket özgürlüğü sağlayacak MegaDrone’dan çok sayıda imal ediliyor.
317 noktaya uçacak
Uçuş ağını en hızlı genişleten şirket Türk Hava Yolları (THY) oldu. Yaz boyu yeni hatlar devreye girecek. Hem doğuda hem de batıda yeni uzun uçuşlar başlayacak.
TÜRK Hava Yolları (THY), 2019 yılı sonuna kadar 8 yeni noktaya daha uçuşa başlıyor. Şimdiye kadar yurt içinde 50, yurtdışında 259 olmak üzere 309 noktaya sefer yapan THY, bu sayıyı 317’ye çıkartarak yeni bir rekor kırıyor. En fazla uçuş ağına sahip olan şirket, yeni uçuşların ilkini 31 Mayıs tarihinde Fransa’da Strazburg’a yapacak. 8 yeni uçuş için promosyonlu bilet satışları da başladı. Şirket Strazburg’a haftada 4 sefer yapacak. 24 Haziran’da başlayacak olan Nijerya-Port Harcourt seferleri de yine haftada 4 gün olacak. En uzun uçuşlardan biri ise Endonezya’nın Bali Adası’ndaki Denpasar şehrine olacak. Dünyanın önemli turizm bölgelerinden biri olan Bali için şirket haftanın 7 günü uçuş planladı. Meksika’ya yapılacak uçuşlar hem Mexico City hem de Cancun’u kapsıyor. Bu iki noktaya yapılacak uçuşlar haftada üç gün olarak gerçekleştirilecek. THY filosuna yeni gelecek Boeing 787-9 Dreamliner uçaklarının yeni uzun uçuşlarda hangi hatlara verileceği henüz kesinleşmedi.
FİLO YENİLENİYOR
THY, geçtiğimiz mart ayında uzun süredir planladığı siparişlerini açıklamıştı. THY, 25’i kesin 5’i opsiyonu, toplam 30 adet Boeing 787-9 ile 25’i kesin 5’i opsiyonlu, toplam 30 adet Airbus A350-900 tipi uçağı filosuna eklemek üzere sipariş vermişti. Boeing 787-9’ların teslimatları haziran ayı sonunda başlayacak. Bu yıl toplam 6 uçak THY filosuna katılacak. 2020’den itibaren de Airbus A350-900 siparişleri teslim edilecek. THY, yeni nesil uzun menzilli yolcu uçaklarından 2019’da 6, 2020’de 14, 2021’de 10, 2022’de 12, 2023’te 11 ve 2024’te de 7 adet teslim alacak.
UÇAK MOTORLARI İÇİN SANAL EĞİTİM
ROLLS-Royce ve Qatar Airways, iki şirket için de bir ilk olan yenilikçi bir girişimle mühendislerini Sanal Gerçeklik (VR) kullanarak eğitiyor. 2036’ya gelindiğinde uçak yolcusu sayısı ikiye katlanacak. Bundan dolayı sektör giderek büyüyen bir güçlükle karşı karşıya... Sayıları artan uçakların ve motorların bakımı ve onarımı için daha fazla mühendisin eğitilmesi gerekiyor. Pratik eğitim her zaman odak noktası kalacak olsa da Rolls-Royce, IntelligentEngine vizyonu kapsamında sanal gerçekliği mühendis eğitim programlarına dahil etmenin yollarını arıyor. Rolls-Royce’un Airbus A350’ye güç veren öncü Trent XWB motorunu kullanan Qatar Airways mühendisleri sektörde bu eğitimi alan ilk mühendisler. Rolls Royce Sivil Havacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Chris Cholerton motorları dijital ortamda tasarladıklarını, test ettiklerini ve bakımlarını da dijital ortamda yaptıklarını söyledi. Bu yüzden en son teknolojileri eğitim programlarına da dahil etmenin mantıklı olduğunu vurgulayan Cholerton, pilotların eğitimlerinin bazı kısımlarını simülatörde tamamlamaları gibi bazı mühendislik işleri de artık sanal gerçeklik ile öğretilebileceğini belirtti.
Sanal gerçeklik eğitim programını geliştiren Rolls-Royce Müşteri ve Ürün Eğitimi Yöneticisi Steve Buckland şöyle diyor: “Zamandan ve paradan tasarruf edilmesini sağladığı gibi motorların ait oldukları yerde, yani bir uçakta kalıp yolcuların seyahat etmesini sağlamaya devam etmesini de mümkün kılıyor. Bir sınıfta eğitim verilmesini sağlayacak motor hologramları ya da teknik bilgileri göstermek için gerçek bir motorun üstüne bindirilebilecek Artırılmış Gerçeklik üzerinde çalışıyoruz.”
YENİ ÜNİFORMALAR İÇİN GERİ SAYIM
THY kabin ekipleri yeni üniformalarını haziranda giymeye başlayacaklar. Kumaşları Altınyıldız’a sipariş edilen, dikimi Vakko tarafından yapılan yeni üniformalar THY’nin yüzünü değiştirecek. Pilot üniformalarında ise şimdilik bir değişiklik olmayacak. Üniformalarda geleneksel lacivert yerine antrasit renge geçilmesi ve sırmaların platin rengi olması düşüncesi henüz netlik kazanmadı.
CENEVRE’NİN GÖZBEBEĞİ
DÜNYANIN en büyük iş jetleri fuarı EBACE’de yine MegaDrone çevresinde en fazla ilgi toplayan araç oldu. Toplam birkaç milyar dolarlık iş jetinin sergilendiği Cenevre’deki büyük fuar merkezinde katılımcıları Çin imalatı Avusturya ortaklı EHang 216 karşıladı.
Özerk hava aracı olarak adlandırılan MegaDrone iki kişilik ve saatte 100 km sürat yapabiliyor. Elektrikli motorlarla donatılan MegaDrone hava taksi için en fazla deneyime sahip ilk araç. Daha önceki modeli EHang 184 modeli platformu üzerine yapılan bu modelk ilk uçuşunu 2017 yılında Çin’de yapmıştı. Firma aracın havada kalış süresini uzatmaya çalışıyor. İnsanlı ve insansız uçuşlar yapıbilen hava taksi için ilk önemli tanıtımda 2018 şubat ayında yapıldı ve Hollanda Prensi Pieter Chiristian Amsterdam Arane’ya uçtu. Nisan 2019’da, EHang reklamlarında “Kentsel Hava Taşımacılığı Projesine Hoş Geldiniz” sloganı kullanıldı ve başlangıç noktalarının Avusturya olacağı açıklandı.İnsanlara kentsel alanda daha fazla hareket özgürlüğü sağlayacak MegaDrone’dan çok sayıda imal ediliyor.