Köpek ve kedi bir arada yaşar mı?

Kedi ile köpek, insanlık tarihinde gerek atasözleriyle gerekse deyişlerle hep birbirlerinden ölesiye nefret eden ezeli düşmanlar olarak lanse edilmişlerdir. Evcilleşme sürecinin en üst basamaklarında yer alan ve evlerimize, hayatlarımıza dahil olmuş bu iki canlı gerçekten de doğuştan birbirlerine düşmanlar mıdır? Bu sorunun cevabını bulmak için kedi ve köpeği biraz tanımak ve bu kovalamacanın gerçek sebeplerini tespit etmek gerekir.

Köpekler yapıları gereği avcı ve sürü hayvanlarıdır. Topluluklar halinde yaşamayı tercih ederler. Bağlı bulunduğu bir sürü olmadığı zaman yaşam kalitesi ve psikolojisi olumsuz etkilenen bir canlıdır. Sürü içerisinde kendi türleriyle ve insanla yakın bir işbirliği içerisinde olmayı ve dirsek temasını sever. İnsanla olan bu yakınlıkları ve birlikte hareket etme istekleri köpeklerde itaat etme ve eğitilebilirlik kavramlarının şekillenmesine sebep olmuştur.

* * *

Kedileri tanımlayacak bir söz aranacak olursa “nev-i şahsına münhasır” herhalde en yerinde olanıdır. Kediler bir arada yaşayabilmelerine rağmen bireysel psikolojileri sağlam ve ön planda olan canlılardır. Yalnız yaşayıp avlanabilirler. İnsanla olan ilişkileri köpeklerde olduğu kadar işbirliğine bağlı olmasa da bizlerin hayatına ciddi anlamda dahil olmuş hayvanlardır. Köpekler kadar insana bağlı olmayan kediler özellikle avlanma kabiliyetlerinin yüksekliğine bağlı olarak hayatlarını insansızda sürdürebilirler. İtaat algıları düşüktür. Buna rağmen insan ile son derece uyumlu yaşam ilişkileri oluşturabilirler. Dişi olanları daha aktif ve avcı olan kedilerin erkekleri daha pasif yaradılışlıdırlar.

* * *

Kedi ve köpekler, beslenme alışkanlıkları benzer gibi görünse de temel farklılıklara sahiptirler. Kediler, köpeklere göre daha seçici ve daha yüksek etsel proteine ihtiyaç duyarlar. Şehir hayatında besinsel anlamda kedi ve köpek birbirlerine rakip değillerdir.

* * *

Peki insanoğlunun bu iki çok yakın dostunun aralarındaki problemin sebebi nedir? Köpekler koşan ve kendilerinden kaçan canlılarla karşılaştıklarında avcılık anlamında dürtülenir ve kovalama ve hatta yakalama isteği içerisine girerler. Kediler ise kendilerinden genellikle cüsse olarak büyük ve kovalamaya hevesli köpeklerle karşılaştıklarında hayatta kalma dürtüsüyle kaçma davranışı gösterirler. İşte bu döngü kediyi kaçan av, köpeği de onu yakalamak üzere kovalayan avcı yapar. Aslen bizimle top oynayan köpeklerimizin bu oyun esnasında yaptığı şeyde, yani atılan topu kovalamak yine aynı dürtünün sonucudur.

Bütün bunlardan çıkarılacak sonuç aslında kedi ve köpeğin doğuştan birbirlerine düşman olmadığı, kovalamacanın olmadığı durumlarda pekala bir arada son derece uyumlu yaşayabilecekleridir.

Kedi ve köpeği birlikte ve uyumlu yaşatabilmek iki canlının ilişkisine çok fazla müdahale etmemekle mümkündür. Her ikisi de pekala huzurla aynı ortamı paylaşabilirler, yeter ki kendilerine ait yaşam alanları oluşturulmuş olsun.

Kedileri ve köpekleri ile aynı evi paylaşan biri olarak ben,bu iki canlının verdiği dostluğu bir arada tatmanın son derece keyifli olduğunu söyler ve şiddetle tavsiye ederim.

BUNLARI BİLİYOR MUSUNUZ?

Köpekler vücutlarında ter bezleri bulunmadığı için sadece ağız yoluyla soluk alıp vererek ve eser miktarda pati aralarından terleyebilirler. Bu nedenle sıcak ve havasız yerlerde asla bırakılmamalıdırlar.