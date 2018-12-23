2018’de girişimcilik dünyasında neler oldu?

Başarıyla, sevinçle, kimi zaman hayal kırıklıklarıyla dolu bir yılı geride bırakmaya hazırlanırken, 2019 için yeni fikirler, yeni umutlar ve yeni hayaller şimdiden filizlenmeye başladı. Peki geride bıraktığımız 2018 yılı Türkiye’de girişimcilik ekosistemi ve girişimciler için nasıl geçti?
Öncelikle yabancı sermayenin Türk startuplarını geçmiş yıllara kıyasla pas geçtiği bir sene olduğunu söylemek yanlış olmayacak. Ancak yabancı sermayenin gelmemesi Türk startuplarını durdurdu mu? Elbette durdurmadı. Bu yıl pek çok startup’ın yurt dışına açıldığına şahit olduk.
Bunların içinde bu senenin en önemli haberi ne diye bakacak olursak, İstanbul ve Londra’da iki stüdyoda toplam 77 çalışanıyla faaliyet gösteren Türk mobil oyun şirketi Gram Games’in 250 milyon dolar karşılığında dünyaca ünlü oyun geliştiricisi Zynga’ya satılmasıydı kuşkusuz. 1010! ve Six! gibi bulmaca oyunlarının üreticisi olan ve dünya çapında 170 milyondan fazla oyuncuya sahip Gram Games, bugüne kadar pek çok oyununu Amerika ve Avrupa mobil platformlarında da ön plana çıkartmayı başarmıştı. Bu satış rakamı da bu başarıyı taçlandırmış oldu.
Esasında tüm dünyada startuplar olanın dışında yepyeni bir alan açabildiği takdirde yabancı yatırımcıların dikkatini çekebiliyor. Bir girişimle ilgili en önemli kriterlerin iş fikri, ekip ve gelir modeli olduğunu düşünecek olursak, pazarın ihtiyaçlarına karşılık veren girişimler seneyi şanslı kapattı. Özellikle yeni alanlar açan startuplar yatırımcıların yakın markajındaydı.
Öte yandan, 2018 yılında yeni startupların sermaye ihtiyacı az olan alanlara yöneldiğini gördük. Online girişimler son beş yıl içinde e-ticaretten Saas, pazar yerleri ve yeni servis kurgularına kaydı. Genelde girişimlerin iki tane odak noktası bulunuyor. Ya bir fiyat avantajı sunmaya çalışıyorlar ya da kullanıcıya bir kolaylık ve yenilik sunmak üzere kurgulanıyorlar.
Bu yıl yıldızı parlayan bir girişimcilik alanı da finansal teknolojiydi. Nakitsiz bir dünyaya geçiş yaptığımız bu dönemde, önümüzdeki yıllarda da fintek girişimlerini konuşmaya devam edeceğiz.
Dünyada oldukça ön planda olan artırılmış gerçeklik (AR), sanal gerçeklik (VR) ve makine öğrenmesi (machine learning) gibi konular girişimcilik dünyasına damga vururken, Türkiye’de ise henüz yolun başındayız. Her ne kadar 2018 yılında bu alanlarda çok fazla örnek göremesek de, önümüzdeki yıllarda Türk girişimcilerin de gündeminde bu konular yer alacak.
2018 yılının en önemli konusu kuşkusuz gençlerin girişimciliğe olan ilgisindeki artış oldu. Girişimcilik kültürünün benimsendiğini ve artık gençlerin girişimciliği bir kariyer yolu olarak algılamaya başladıklarını gördük. Türkiye’de son beş yılı kapsayan bir girişimcilik ekosistemi dönüşümü yaşanıyor. Tüm dünyada yaşanan siyasal ve ekonomik gelişmeler nedeniyle yabancıların yatırımcı olarak büyük ölçüde geri çekildiğini gözlemliyoruz. Kapanan girişimlerin sayısı da az değil. Ama tüm bu olumsuz havaya rağmen umut edici gelişmeler de yaşanmıyor değil. Gençler artık daha fazla girişim kurarken, zamanla yabancı yatırımcıların da geri geleceği aşikar. Geldiklerinde ise daha geniş bir girişimci ve girişim yelpazesiyle karşılaşacaklar. Özellikle kıt imkanlarla işini ayağa kaldırmış ve daha önemlisi ayakta tutmayı başarmış bir girişimci nesil yetişiyor.
2018’de girişimcilik dünyasında neler oldu?
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Başarıyla, sevinçle, kimi zaman hayal kırıklıklarıyla dolu bir yılı geride bırakmaya hazırlanırken, 2019 için yeni fikirler, yeni umutlar ve yeni hayaller şimdiden filizlenmeye başladı. Peki geride bıraktığımız 2018 yılı Türkiye’de girişimcilik ekosistemi ve girişimciler için nasıl geçti?
Öncelikle yabancı sermayenin Türk startuplarını geçmiş yıllara kıyasla pas geçtiği bir sene olduğunu söylemek yanlış olmayacak. Ancak yabancı sermayenin gelmemesi Türk startuplarını durdurdu mu? Elbette durdurmadı. Bu yıl pek çok startup’ın yurt dışına açıldığına şahit olduk.
Bunların içinde bu senenin en önemli haberi ne diye bakacak olursak, İstanbul ve Londra’da iki stüdyoda toplam 77 çalışanıyla faaliyet gösteren Türk mobil oyun şirketi Gram Games’in 250 milyon dolar karşılığında dünyaca ünlü oyun geliştiricisi Zynga’ya satılmasıydı kuşkusuz. 1010! ve Six! gibi bulmaca oyunlarının üreticisi olan ve dünya çapında 170 milyondan fazla oyuncuya sahip Gram Games, bugüne kadar pek çok oyununu Amerika ve Avrupa mobil platformlarında da ön plana çıkartmayı başarmıştı. Bu satış rakamı da bu başarıyı taçlandırmış oldu.
Esasında tüm dünyada startuplar olanın dışında yepyeni bir alan açabildiği takdirde yabancı yatırımcıların dikkatini çekebiliyor. Bir girişimle ilgili en önemli kriterlerin iş fikri, ekip ve gelir modeli olduğunu düşünecek olursak, pazarın ihtiyaçlarına karşılık veren girişimler seneyi şanslı kapattı. Özellikle yeni alanlar açan startuplar yatırımcıların yakın markajındaydı.
Öte yandan, 2018 yılında yeni startupların sermaye ihtiyacı az olan alanlara yöneldiğini gördük. Online girişimler son beş yıl içinde e-ticaretten Saas, pazar yerleri ve yeni servis kurgularına kaydı. Genelde girişimlerin iki tane odak noktası bulunuyor. Ya bir fiyat avantajı sunmaya çalışıyorlar ya da kullanıcıya bir kolaylık ve yenilik sunmak üzere kurgulanıyorlar.
Bu yıl yıldızı parlayan bir girişimcilik alanı da finansal teknolojiydi. Nakitsiz bir dünyaya geçiş yaptığımız bu dönemde, önümüzdeki yıllarda da fintek girişimlerini konuşmaya devam edeceğiz.
Dünyada oldukça ön planda olan artırılmış gerçeklik (AR), sanal gerçeklik (VR) ve makine öğrenmesi (machine learning) gibi konular girişimcilik dünyasına damga vururken, Türkiye’de ise henüz yolun başındayız. Her ne kadar 2018 yılında bu alanlarda çok fazla örnek göremesek de, önümüzdeki yıllarda Türk girişimcilerin de gündeminde bu konular yer alacak.
2018 yılının en önemli konusu kuşkusuz gençlerin girişimciliğe olan ilgisindeki artış oldu. Girişimcilik kültürünün benimsendiğini ve artık gençlerin girişimciliği bir kariyer yolu olarak algılamaya başladıklarını gördük. Türkiye’de son beş yılı kapsayan bir girişimcilik ekosistemi dönüşümü yaşanıyor. Tüm dünyada yaşanan siyasal ve ekonomik gelişmeler nedeniyle yabancıların yatırımcı olarak büyük ölçüde geri çekildiğini gözlemliyoruz. Kapanan girişimlerin sayısı da az değil. Ama tüm bu olumsuz havaya rağmen umut edici gelişmeler de yaşanmıyor değil. Gençler artık daha fazla girişim kurarken, zamanla yabancı yatırımcıların da geri geleceği aşikar. Geldiklerinde ise daha geniş bir girişimci ve girişim yelpazesiyle karşılaşacaklar. Özellikle kıt imkanlarla işini ayağa kaldırmış ve daha önemlisi ayakta tutmayı başarmış bir girişimci nesil yetişiyor.