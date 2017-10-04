Çok işinize yarayacak bir akıllı telefon uygulaması

Bilim insanları, politikacılar ve hukukçular, bitkilere atılan gübreler ve ilaçlar, hayvanlara yedirilen antibiyotikli yemler, genetiği değiştirilmiş organizmaların mutfaklara girişi, laboratuvarlarda üretilen etler ve sütleri tartışırlarken biz de günlük hayatta yediğimizin içtiğimizin içinde ne olduğunu, tabağımızdakilerin soframıza gelene kadar hangi yollardan geçtiğini merak ediyoruz.

Üstelik bu konularda kafamız da epey karışık. Aklıma gelen en basit örnek, internet dünyasını zaman zaman heyecanlandıran tavuğu pişirmeden önce yıkamalı mı yıkamamalı mı tartışması... Bilim insanları yıkanmayacak dese de sağduyumuz bize "Yıka o tavuğu" diyor. Haydi, buyurun buradan yakın! (Biz de iki ay önce hazırlamıştık böyle bir içerik, binlerce de oy gelmişti içine koyduğumuz testlere. Merak eden ya da fikrini söylemek isteyenler için ekliyorum alta.)

İşte tam da bu kafa karışıklıklarını çözmek isteyen ABD Tarım Bakanlığı iki yıl kadar önce bir uygulama sürmüş piyasaya. Ben de eylülün gıda güvenliği ayı olması vesilesiyle okuduğum bir yazıdan öğrendim FoodKeeper isimli bu uygulamanın varlığını.

FoodKeeper'ın en önemli özelliği, ülkede bir gıda geri çağırma duyurusu olduğunda size bir uyarı bildirimi göndermesi. Bildirimde geri çağrılan yiyeceğin ne olduğu, geri çağırmanın ne kadarlık bir alandaki ürünleri kapsadığı, sizi etkileme ihtimalinin ne kadar olduğunu vs. belirtiliyor.



Yine ABD Gıda Bakanlığı'nın tavuk ve salmonella konulu kampanya spotunu buldum Spotify'da, bu haftanın şarkısı bu olsun hadi.

Bu bizi pek ilgilendirmiyor elbette. Ancak bizim de işimize yarayacak güzel bir özelliği daha var. O da çeşitli kategorilerdeki yiyeceklerin, hangi koşulda ne kadar süre taze ve sağlıklı kaldığını gösterebiliyor olması.

Örneğin "Süt Ürünleri ve Yumurtalar" kategorisinin altında "haşlanmış katı yumurta", "kabuklu yumurta" ya da "çiğ yumurta beyazı, sarısı" kategorilerinden sonuncusunu seçelim. Açılan ekrandan öğreniyoruz ki çiğ yumurta ve sarısı tazeliğini buzdolabında 2 ila 4 gün, dondurulduğu takdirde ise 12 ay koruyormuş. Bu kategoriler aklınıza gelen neredeyse her şeyi kapsayacak kadar geniş. Bebek mamasından salata soslarına, fırın ürünlerinden ete, taze sebze meyveden vejetaryen proteinlerine kadar birçok başlıkta aradığınız yiyecek ya da içeceğin ne kadar süre taze kaldığını takip edebilirsiniz.

Uygulamanın içinde ayrıca taze sebze meyve nasıl seçilir, yiyecek etiketlerindeki ifadeler ne anlama geliyor, dondurulmuş gıda nasıl tüketilmelidir, hangi et hangi sıcaklıkta pişirilmelidir, artan yemeklerimizi nasıl saklamalıyız, elektrikler uzun süre kesilirse yiyeceklerin bozulmasını nasıl önleriz gibi birçok konuda ufak makaleler ve eğitici videolar da var.

Velhasıl elimizin altında çok işe yarayacak bir kaynak. Yalnız şu an sadece İngilizce, İspanyolca ve Portekizce dil seçenekleri var. O açıdan biraz engelleyici olabilir ama içeriklerin dili çok da ağır olmadığı için az bir İngilizceyle bile üstesinden gelinebilir diye düşünüyorum.

Öte yandan araştırdım ama Türkçede böyle pratik bilgileri bir araya toplayan bir uygulama da bulamadım. Varsa sizin bildiğiniz benimle de paylaşır mısınız?