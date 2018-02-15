Pamela, yeni albümü ‘ Yara ’ ile aslında bir nevi cover yapmanın ince detaylarını anlatmış.

Malum çoğu şarkı günümüzde yeniden düzenlenip , dinleyici ile buluştuğunda bolca eleştiri alır ve beğenilmez. Çoğu zaman orijinaline ihanet gibi algılar sıkı müzik dinleyicisi böyle çalışmaları. Ben o kadar peşin hükümlü değilimdir cover şarkılara. İyi yapıldığında varlığından bir haber olduğumuz çoğu şarkıyı yeniden keşfetmemize sebep olabiliyor bu çalışmalar.

Pamela benim 2000’li yıllardan itibaren albümlerini keyifle takip ettiğim bir şarkıcıdır. Her türün üstesinden kendi stiliyle ustalıkla gelir. Efsane “ Şehir Defteri” albümünde bile o zamanlar Ebru Gündeş’in ‘Fırtınalar’ şarkısını ustalıkla yorumlayıp, şarkıya yeni dinleyiciler kazandırmıştır.

Kimi zaman Moloko ya da Goldfrapp tatları yakalayabileceğiniz “ Stil Zengini” gibi bir albüm çıkartıp ters köşenin alasını yapmış bir kişiliktir. Hesap kitap yapmaz , bir türe bağlı kalmaz olduğunun altını çizmiştir.

Ümit Besen ile seslendirdiği “Nikah Masası” şarkısının başarısından hareketle çalışmalarına başladığını düşündüğüm “Yara” albümü geçtiğimiz günlerde dinleyici ile buluştu. Pamela , arabesk formdaki 9 şarkıyı kendi stiliyle öyle güzel yoğurmuş ki ortaya çok kıvam bir iş çıkmış. Ticari açıdan çok başarılı olacağı kesin. İlk video klip “ Kal Benim İçin” şarkısına çekilmiş. Benim ikinci video klip için önerim albümde en beğendiğim ‘Konuşsana bir tanem’

Müslüm Gürses klasiklerinden olan ‘Konuşsana bir tanem’ bir Amy Winehouse şarkısını anımsatan aranjesi üstüne Pamela’nın pop rock vokalleri eklenince ortaya çok güzel bir cover çıkmış. Yapmış olmak için değil hakikaten emek harcanarak , üzerinde kafa yorularak dinleyiciye sunulmuş bir albüm olduğu belli oluyor. Benim tek isteğim Pamela’nın bu albümden sonra tekrar “ Şehir Rehberi” tadında bir albüm ile heyecanlandırıp , oyunculuğuyla , şarkıcılığıyla hep üretimde, hep çevremizde olması.

Bora Uzer ile stüdyosunda sohbet

Bora Uzer ile Anadolu Hisarındaki evinin alt katında bulunan muhteşem stüdyosunda buluştuk. Stüdyo bir yenilenme süreci içerisinde. Tam anlamıyla bittiğinde müzisyen dostlarının gelip hep beraber çalıp söyleneceği ve bizlerin youtube’dan izleyebileceği müzik dolu saatlerin müjdesini alıyorum kendisinden.

Bora ile yeni albümü “ Benim Umrumda”yı konuşmak üzere buluştuk. Bu vesileyle merak ettiklerimi sordum ve keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. Adamın tek derdi iyi müzik , üretim ve yeni insanlarla orijinal işler yapmak.





O müzik için yaşayanlardan. Eşi ve çocuğuyla kurduğu düzenden gayet mutlu. Üretimini evinin altındaki stüdyosunda gerçekleştiriyor. Şehrin gürültüsünden uzak , hem sevdikleri ile birlikte vakit geçiriyor hem de müziğini yapıyor.

Kendisi ile stüdyosunda gerçekleştirdiğimiz sohbeti Hürriyet TV’de “ Serhat’la Kayıttayız” programında izleyebilirsiniz.