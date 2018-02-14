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Bora Uzer’in sadece iyi müzik umrunda

Bora Uzer yeni albümü ‘Benim Umrumda’ ile ‘Serhat’la Kayıttayız’ın konuğu oldu. Evinin altındaki stüdyoda Serhat Tekin’in sorularını cevaplayan Uzer , müzik çalışmalarını ve yeni projelerini anlattı.
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YAYIN14.02.2018 - 20:56
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