İnternetten aldım 1$ eve geldi 20$

Yurtdışından dünyaca ünlü alışveriş siteleri aracılığı ile satın alınan ucuz ürünler sonradan pahalıya patlıyor. Bunun nedeni Gümrük Kanunu’nda yer alan ardiye ücreti. Gümrükten geç dağıtıma çıkan ürünler nedeniyle 1 dolarlık kolyeye 113 TL ekstra fatura çıkabiliyor.
DÜNYACA ünlü alışveriş siteleri üzerinden yurtdışından çok ucuza satılan bazı ürünleri sipariş eden tüketiciler sonradan çıkan ekstra ödemeler karşısında şok yaşıyor. İnternet sitelerinde veya sosyal medya uygulamalarında yer alan cazip ilanlar aracılığı ile sözkonusu internet sitelerinden ürün alan vatandaş 2 liralık tokaya 11 lira, 32 dolarlık kolyeye 800 liraya vergi ödemek zorunda kalıyor. İşin arka planında ise Ardiye ücreti olarak anılan vergi mevzuatında yer alan bir vergi var. Sosyal medyada “... alışveriş sitesinden 1 dolara kolye aldım. Kapıda 113 TL gümrük vergisi istediler”, “Çin’den 32 dolara aldığım ürün için ardiye ücreti 700-800 TL civarı masraf çıktı” ve “20 TL’ye aldığım 3 parça ürün, gümrüğe tabi yapılıp, ardiye ücreti aldılar. Ürünler 1.000 TL’ye geldi” notlarıyla paylaşılan şikayetlerin sayısında dikkat çekici bir
artış var.
ARDİYE ÜCRETİ YOK
Peki neden son dönemlerde bu şikayetler arttı? Bu sorunun cevabının arkasında kargo şirketleri var. Siparişi verilen ürünler hızlı kargo taşımacılığı yapan şirketler tarafından Türkiye’ye getiriliyor. Ürün geldikten sonra ise gümrük işlemleri yapılıyor ve sonra dağıtıma çıkarılıyor. İşte bu noktada iş kargo şirketlerine kalıyor.
4458 sayılı Gümrük Kanunu’nda, “Önemli değeri olmayan eşya ile numunelik eşya ve modeller ve inceleme, analiz veya test amaçlı gelen eşyaya ilişkin işlemler için hiçbir surette; diğer eşyaya ilişkin işlemler için gönderinin geldiğine dair bildirimin alıcıya yapıldığı tarihten itibaren ilk üç gün için ardiye ücreti alamaz” deniliyor. Yani 3 güne kadar hiçbir ardiye ücreti alınamıyor. Eğer yerli kargo şirketi 3 gün içinde ürünle ilgili gümrük işlemlerini yapmayıp dağıtıma çıkmazsa ücreti yurtdışından alışveriş yapan müşterilere bir de ardiye ücreti faturası çıkıyor. Üstelik bu rakam, günlük ücret üzerinden kargo boyutuna göre de değişiyor. Yani sipariş ettiğiniz ürünün boyutları dışında gümrükte kaldığı süre de size çıkacak faturanın kabarıklığını doğrudan etkiliyor. Ürün gümrükten ne kadar geç çekilirse ödeyeceğiniz tutarın artacağını hesaba katmanız şart.
Özetle yurtdışı merkezli alışveriş sitelerinden alışveriş yaparken alacağınız ürün zorunlu değilse ödeyeceğiniz ücrete ilave bir fatura çıkabileceği ihtimalini sakın göz ardı etmeyin. Ucuz ürün cazibesine kapılıp Türkiye’den alabileceğiniz fiyatların üzerine ödeme yapmayın.
BOZULAN TABLETİ DEĞİŞTİRMEK YENİSİNDEN PAHALI!
YENİSİNİ AL 2 BİN 799 TL DEĞİŞTİR 2 BİN 880 TL!
TÜRKİYE’de de mağazaları ve yetkili servisleri bulunan dünyaca ünlü cep telefonu ve tablet şirketinin servis uygulaması bir okurumu şoke etmiş. Bilgi ve belgeleri inceledim gerçekten şaşırmamak elde değil. Önce kısaca olayı aktarayım. Sözkonusu şirketin internet sitesi üzerinden randevu alan okurum yetkili servisin Etiler’deki servisine yönlendirilmiş. Mini tabletinin kırılan camının onarılmasını istemiş. Kendisine cihazın tamir edilemeyeceği, değiştirilebileceği ifade edilmiş. Karşılığında 1980 lira cihaz ve 50 lira servis ücreti ödenmesi istenmiş. Okurum kabul etmiş ve kredi kartından tek seferde ödeme yapmış. Cihaz değişiminin bir hafta içinde tamamlanacağının belirtilmesi üzerine servis fişi ile Etiler’den ayrılmış. Birkaç dakika sonra telefonuma gelen bir SMS ile cihazın servis kaydının oluşturulduğunu da teyit etmiş. Fakat ertesi gün anlaşılmaz bir SMS daha almış. Değişim ile ilgili işlemlere başlanması için kendisinden 0 (sıfır) liralık bir ödemeyi bir hafta içinde yapması gerektiği belirtilmiş ve banka hesap bilgileri ve diğer ödeme yöntemleri bildirilmiş. Yanlış okumadınız şirket kendisinden sıfır lira daha istemiş!
Sıfır liralık ödemenin saçmalığı karşısında okurum SMS’i yok farz etmiş. Ancak SMS’den bir süre sonra bu kez bir telefon gelmiş ve cihaz değişimi için 840 lira eksik ödeme yaptığı söylenmiş. Uzun süren tartışmanın özeti, elinde ödeme kaydı ve servis fişi olan okurum bu talebe itiraz etmiş. Telefondaki yetkili konunun inceleneceğini söylemiş. Okurum da beklemeye geçmiş. Ta ki 0 (sıfır) liralık ödeme daha yapmasını isteyen yeni bir SMS mesajı alana kadar... Tekrar Etiler’deki servisin yolunu tutan vatandaş cihazıyla ilgili hiçbir işlemin yapılmadığını öğrenmiş. Oradaki görevlilerin, “Cihaz değişiminde fiyat farkı olabileceğini” iletmeleri üzerine parasının iadesini istemiş.
APTAL YERİNE KOYMA
Yaptığı tahsilata rağmen kafasına göre ekstra ödemeler çıkaran bu teknoloji devi firmanın pervasızlığını okurum şu sözlerle paylaşıyor:
“Buzdolabı veya çamaşır makinesinin fiyatını haksız biçimde arttırmaya çalışan firmaya karşı o kadar da çaresiz değilsin, çünkü rakip firmalar var, diğer bayiler var. Ama bu ürünler söz konusu olduğunda, zaten insan duvara çarpıyor, bu firma ve yetkili servisleri Türkiye’de tüketiciyi koruyan hiçbir mekanizma yokmuş gibi canının çektiği gibi hareket edebiliyor.”
Son bir not daha... Okurumdan değişiklik için toplam istenen para 2 bin 880 TL. Peki bu ürünün yenisi kendi mağazalarında kaça satılıyor. Sıkı durun... 2 bin 799 TL! Tüketiciyi aptal yerine koymaya kimsenin hakkı yok...
Siz siz olun... Kazıklanmamak için başınıza ‘elma’nın düşmesini beklemeyin, karşınıza çıkarılan her faturayı kabul etmeyin!
İnternetten aldım 1$ eve geldi 20$
Yurtdışından dünyaca ünlü alışveriş siteleri aracılığı ile satın alınan ucuz ürünler sonradan pahalıya patlıyor. Bunun nedeni Gümrük Kanunu’nda yer alan ardiye ücreti. Gümrükten geç dağıtıma çıkan ürünler nedeniyle 1 dolarlık kolyeye 113 TL ekstra fatura çıkabiliyor.
DÜNYACA ünlü alışveriş siteleri üzerinden yurtdışından çok ucuza satılan bazı ürünleri sipariş eden tüketiciler sonradan çıkan ekstra ödemeler karşısında şok yaşıyor. İnternet sitelerinde veya sosyal medya uygulamalarında yer alan cazip ilanlar aracılığı ile sözkonusu internet sitelerinden ürün alan vatandaş 2 liralık tokaya 11 lira, 32 dolarlık kolyeye 800 liraya vergi ödemek zorunda kalıyor. İşin arka planında ise Ardiye ücreti olarak anılan vergi mevzuatında yer alan bir vergi var. Sosyal medyada “... alışveriş sitesinden 1 dolara kolye aldım. Kapıda 113 TL gümrük vergisi istediler”, “Çin’den 32 dolara aldığım ürün için ardiye ücreti 700-800 TL civarı masraf çıktı” ve “20 TL’ye aldığım 3 parça ürün, gümrüğe tabi yapılıp, ardiye ücreti aldılar. Ürünler 1.000 TL’ye geldi” notlarıyla paylaşılan şikayetlerin sayısında dikkat çekici bir
artış var.
ARDİYE ÜCRETİ YOK
Peki neden son dönemlerde bu şikayetler arttı? Bu sorunun cevabının arkasında kargo şirketleri var. Siparişi verilen ürünler hızlı kargo taşımacılığı yapan şirketler tarafından Türkiye’ye getiriliyor. Ürün geldikten sonra ise gümrük işlemleri yapılıyor ve sonra dağıtıma çıkarılıyor. İşte bu noktada iş kargo şirketlerine kalıyor.
4458 sayılı Gümrük Kanunu’nda, “Önemli değeri olmayan eşya ile numunelik eşya ve modeller ve inceleme, analiz veya test amaçlı gelen eşyaya ilişkin işlemler için hiçbir surette; diğer eşyaya ilişkin işlemler için gönderinin geldiğine dair bildirimin alıcıya yapıldığı tarihten itibaren ilk üç gün için ardiye ücreti alamaz” deniliyor. Yani 3 güne kadar hiçbir ardiye ücreti alınamıyor. Eğer yerli kargo şirketi 3 gün içinde ürünle ilgili gümrük işlemlerini yapmayıp dağıtıma çıkmazsa ücreti yurtdışından alışveriş yapan müşterilere bir de ardiye ücreti faturası çıkıyor. Üstelik bu rakam, günlük ücret üzerinden kargo boyutuna göre de değişiyor. Yani sipariş ettiğiniz ürünün boyutları dışında gümrükte kaldığı süre de size çıkacak faturanın kabarıklığını doğrudan etkiliyor. Ürün gümrükten ne kadar geç çekilirse ödeyeceğiniz tutarın artacağını hesaba katmanız şart.
Özetle yurtdışı merkezli alışveriş sitelerinden alışveriş yaparken alacağınız ürün zorunlu değilse ödeyeceğiniz ücrete ilave bir fatura çıkabileceği ihtimalini sakın göz ardı etmeyin. Ucuz ürün cazibesine kapılıp Türkiye’den alabileceğiniz fiyatların üzerine ödeme yapmayın.
BOZULAN TABLETİ DEĞİŞTİRMEK YENİSİNDEN PAHALI!
YENİSİNİ AL 2 BİN 799 TL DEĞİŞTİR 2 BİN 880 TL!
TÜRKİYE’de de mağazaları ve yetkili servisleri bulunan dünyaca ünlü cep telefonu ve tablet şirketinin servis uygulaması bir okurumu şoke etmiş. Bilgi ve belgeleri inceledim gerçekten şaşırmamak elde değil. Önce kısaca olayı aktarayım. Sözkonusu şirketin internet sitesi üzerinden randevu alan okurum yetkili servisin Etiler’deki servisine yönlendirilmiş. Mini tabletinin kırılan camının onarılmasını istemiş. Kendisine cihazın tamir edilemeyeceği, değiştirilebileceği ifade edilmiş. Karşılığında 1980 lira cihaz ve 50 lira servis ücreti ödenmesi istenmiş. Okurum kabul etmiş ve kredi kartından tek seferde ödeme yapmış. Cihaz değişiminin bir hafta içinde tamamlanacağının belirtilmesi üzerine servis fişi ile Etiler’den ayrılmış. Birkaç dakika sonra telefonuma gelen bir SMS ile cihazın servis kaydının oluşturulduğunu da teyit etmiş. Fakat ertesi gün anlaşılmaz bir SMS daha almış. Değişim ile ilgili işlemlere başlanması için kendisinden 0 (sıfır) liralık bir ödemeyi bir hafta içinde yapması gerektiği belirtilmiş ve banka hesap bilgileri ve diğer ödeme yöntemleri bildirilmiş. Yanlış okumadınız şirket kendisinden sıfır lira daha istemiş!
Sıfır liralık ödemenin saçmalığı karşısında okurum SMS’i yok farz etmiş. Ancak SMS’den bir süre sonra bu kez bir telefon gelmiş ve cihaz değişimi için 840 lira eksik ödeme yaptığı söylenmiş. Uzun süren tartışmanın özeti, elinde ödeme kaydı ve servis fişi olan okurum bu talebe itiraz etmiş. Telefondaki yetkili konunun inceleneceğini söylemiş. Okurum da beklemeye geçmiş. Ta ki 0 (sıfır) liralık ödeme daha yapmasını isteyen yeni bir SMS mesajı alana kadar... Tekrar Etiler’deki servisin yolunu tutan vatandaş cihazıyla ilgili hiçbir işlemin yapılmadığını öğrenmiş. Oradaki görevlilerin, “Cihaz değişiminde fiyat farkı olabileceğini” iletmeleri üzerine parasının iadesini istemiş.
APTAL YERİNE KOYMA
Yaptığı tahsilata rağmen kafasına göre ekstra ödemeler çıkaran bu teknoloji devi firmanın pervasızlığını okurum şu sözlerle paylaşıyor:
“Buzdolabı veya çamaşır makinesinin fiyatını haksız biçimde arttırmaya çalışan firmaya karşı o kadar da çaresiz değilsin, çünkü rakip firmalar var, diğer bayiler var. Ama bu ürünler söz konusu olduğunda, zaten insan duvara çarpıyor, bu firma ve yetkili servisleri Türkiye’de tüketiciyi koruyan hiçbir mekanizma yokmuş gibi canının çektiği gibi hareket edebiliyor.”
Son bir not daha... Okurumdan değişiklik için toplam istenen para 2 bin 880 TL. Peki bu ürünün yenisi kendi mağazalarında kaça satılıyor. Sıkı durun... 2 bin 799 TL! Tüketiciyi aptal yerine koymaya kimsenin hakkı yok...
Siz siz olun... Kazıklanmamak için başınıza ‘elma’nın düşmesini beklemeyin, karşınıza çıkarılan her faturayı kabul etmeyin!