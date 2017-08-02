15 Temmuz ve Akıncı Üssü (15): FETÖ havadan katliamı nasıl yaptı?

15 Temmuz 2016 gecesi... 141. Filo’nun telsiz kayıtlarının saat 22:15:37’de başlayan bölümünde, kısa bir süre önce havalanmış olan dörtlü F-16 koluna Akıncı Üssü’ndeki merkezden şu talimat verilir:

“Hareket görürseniz çakın...”

ASLAN 1 çağrı koduyla uçan F-16’da dörtlü kolun lideri konumundaki Kurmay Yarbay Mustafa Azimetli, 22:11:08’de başlayan kayıtta, merkeze zaten şu soruyu yöneltmiştir:

“Hocam hareket görürsek, hareket tarzımız affetmiyoruz... Doğru mu?”

Filo’dan “Mutabıkız” yanıtı gelir.

Hüseyin Türk

Dörtlü kol içinde ASLAN 3 çağrı koduyla havalanan F-16’da Kurmay Yüzbaşı Hüseyin Türk ile birlikte uçmakta olan Kurmay Yüzbaşı Uğur Uzunoğlu, 23:55:51’de Akıncı Üssü’nde 143. Filo’daki DESK’ten harekâtı yöneten Kurmay Yüzbaşı Ahmet Tosun’a şöyle der:

“Filo, Aslan 3, A 9 bölgesi nizamiyeye bir büyük atış yapılacak...”

Yüzbaşı Tosun karşılık verir: “Mutabık, mutabık, mutabık hocam serbest...”

Yaklaşık beş dakika kadar sonra 00:00:03’te başlayan kayıtta, Uzunoğlu, Filo’ya “Bir adet atış yapıldı” bildiriminde bulunuyor, ardından ASLAN 1’e mesaj veriyor: “Nizamiyede hareketlilik vardı, bir atış yapıldı.”

Aslan 1/Azimetli, “Anlaşıldı, nizamiyeyi vurduğunuz alındı...” diye karşılık veriyor.

Aslan3/Uzunoğlu, “A 9 güneyinde, A 9 güneyinde...” şeklinde konuşuyor.

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Telsiz konuşmalarında “A 9” olarak sözü edilen bölge, Ankara Gölbaşı’nda Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekât Başkanlığı merkezidir.

Uğur Uzunoğlu

Yüzbaşı Uzunoğlu’nun “Bir büyük atış yapılacak” diyerek bir adet GBU-10 tipi akıllı bombayı ateşlemesi sonucu meydana gelen infilakta, çoğu TRT’yi darbeci askerlerden kurtarmak üzere hareket etmeye hazırlanan Emniyet Özel Harekât görevlilerinden toplam 44 kişi şehit olmuş, 36 kişi de yaralanmıştır. Bu, 15 Temmuz darbe girişiminde FETÖ’nün saldırılarında tek başına en çok kayıp verilen hadisedir.

Gecenin ilerleyen saatlerinde TBMM’ye de bomba atacak olan Yüzbaşı Uzunoğlu, savcılık ifadesinde olayı şöyle anlatır: “Uçakta benimle birlikte Hüseyin Türk uçtu. Bir yerde hareketlilik olduğu söylendi. Ben de uçağın pod cihazını kullanarak hareketlilik olan bölgeyi buldum. Telsizin başında bulunan kim olduğunu bilmediğim kişi, belirttiği hareketlilik olan bölgeye ateş etme talimatı verdi. Aslan 1 kodlu lider uçaktaki Azimetli Binbaşı da ‘hareketli bölge ve hedeflere ateş olacak’ dedi. O bölgeye bir adet GBU-10 bomba atışı yaptım.”

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Aslında Emniyet Özel Harekât Başkanlığı’nın bombalanması, 15 Temmuz darbe girişiminde Ankara’da Emniyet’i hedef alan ikinci saldırıdır. Birincisinde, saat 23.18’de aynı dörtlü kol içinde uçan iki F-16, Emniyet Genel Müdürlüğü’nün yine Gölbaşı’nda bulunan Özel Harekât Havacılık Daire Başkanlığı’nı vurmuştur. Bu olayda da 7 kişi şehit olmuş, 5 kişi yaralanmıştır. Burası, yaklaşık 40 dakika kadar sonra vurulacak Özel Harekât Başkanlığı’nın hemen bitişiğindedir.

Bu saldırıda dörtlü kol olarak kalkan F-16 grubunda lider olarak uçan Yarbay Azimetli ile Kurmay Yüzbaşı Ekrem Aydoğdu lazerle işaretleme yapmış, Kurmay Yüzbaşı Ertan Koral ile Kurmay Üsteğmen Mehmet Çetin Kaplan’ın birlikte uçtukları Aslan 1-2 çağrı kodlu ikinci F-16’dan da yine bir adet GBU-10 tipi lazer güdümlü bomba atılmıştır.

Saat 23:18:44’te başlayan telsiz kaydında, Aslan 1/Aydoğdu, Akıncı Üssü’ne “Filo, Aslan 1, tek helikopter imha edildi” diye bildirimde bulunuyor. Filo “Anlaşıldı hocam, elinize sağlık” diye yanıtlıyor.

Hemen öncesindeki kayıtlarda, 23:15:39’da Aslan1/Aydoğdu, “Şu an bir helikopter yakıt alıyor, muhtemel çalıştıracaklar, onu vuralım mı” diye sorduğunda, Filo’daki Yüzbaşı Tosun’dan “Hareket görürseniz vurun” yanıtını alıyor.

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Saldırılar yalnızca Özel Harekât birimleriyle bitmemiştir. O gece 00.56’da ASLAN 4 çağrı kodunu kullanan F-16 uçağında Kurmay Yüzbaşı İlhami Aygül, Üsteğmen Mehmet Yurdakul ile birlikte Ankara İl Emniyet Müdürlüğü binasına iki adet GBU-10 bombası atmış, bu saldırıda 2 vatandaş şehit olmuş, 39 kişi yaralanmıştır. Tam 12 dakika sonra saat 01.08’de bu kez Üsteğmen Mustafa Özkan, tek başına kullandığı ASLAN 4-2 çağrı kodlu F-16’dan yine Emniyet Müdürlüğü binasına 1 adet GBU-10 bombası atmıştır. İkinci saldırıda can kaybı olmamıştır.

Akıncı Üssü iddianamesindeki telsiz kayıtları, 15 Temmuz gecesi bu üsten havalanan F-16’ların en öncelikli hedeflerinden birinin Emniyet birimleri olduğunu gösteriyor. Akıncı Üssü’ndeki komuta merkezi, polisin darbe girişimini bastırmak üzere harekete geçmesi üzerine hem Güvercinlik’teki askeri helikopterleri hem de Akıncı Üssü’ndeki F-16’ları kullanarak, Emniyet’in ateş gücüne sahip unsurlarını havadan baskı altına alarak etkisiz kılmaya çalışıyor. Darbe merkezi, polisin her hareketini havadan en sert şekilde bastırmaya çalışıyor. Örneğin, Özel Harekât Havacılık Komutanlığı’nda helikoptere yakıt konduğunu gördükleri anda F-16’lar hemen bombalıyor.

Saat 00:42:11’de Akıncı Filo’dan ASLAN 4’teki Yüzbaşı Aygül’e gelen talimat şudur: “Emniyet binasını vurun, Emniyet binasını tahrip edin...”