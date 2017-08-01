15 Temmuz ve Akıncı Üssü (14): Bir F-16 pilotu neden çocuğunun yüzüne bakamaz

ASLAN 1 çağrı koduyla uçan Mustafa Azimetli, “Okey hocam” der ve ardından ekler: “Allah yardım etsin...”

“Allah yardım etsin” temennisinin iletildiği yer Kandil’de Kuzey Irak semaları değil, başkent Ankara’da kent merkezinin üstündeki hava sahasıdır.

Kayda alınan konuşmalarda “okeylenen” hedefin koordinatları şöyledir: Kuzey 3954.7520, doğu 3250.9308, yükseklik 2927 feet (892 metre)...

Haritada bu koordinatlardaki enlem-boylam değerlerinin tam kesiştiği noktayı bulursanız, karşınıza Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin Dikmen Caddesi’ne bakan tarafında bulunan bahçedeki yeşillik alan çıkacaktır.

Kurmay Yarbay Mustafa Azimetli’nin 15 Temmuz 2016 günü Akıncı Üssü’nde darbe girişiminin komuta merkezi 143. Filo’nun güvenlik kamerasında ve ardından yakalandıktan sonra Emniyet’teki görüntüleri

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Bomba atma faslına geçmeden önce bu diyaloglardaki aktörleri tanıyalım.

Aktörlerden birincisi, biraz sonra bombayı ateşleyecek olan, ASLAN 5 çağrı koduyla havalanan 94-0105 kuyruk numaralı F-16’daki Kurmay Yarbay Hasan Hüsnü Balıkçı’dır. Bu uçaktaki ikinci pilot 143. Filo’dan Kurmay Yüzbaşı Uğur Uzunoğlu’dur.

ASLAN 1 çağrı koduyla kalkan F-16’da 143. Filo Komutanı Kurmay Yarbay Mustafa Azimetli ile 141. Filo’dan Kurmay Yüzbaşı Ekrem Aydoğdu uçmaktadır.

Diyaloglarda FİLO olarak karşımıza çıkan kişi ise Akıncı Üssü’nde darbe görevli uçuşların operasyon merkezi olan 141. Filo’da DESK’te, yani harekât odasında görev yapan Kurmay Yüzbaşı Ahmet Tosun’dur. Darbe girişiminde kendisine verilen görev, üsten havalanan pilotlara telsizle uçuş rotalarını ve bombalayacakları hedeflerin koordinatlarını bildirmektir. Tosun, bu talimatları darbenin komuta merkezi olan 143. Filo’da bulunan Akıncı Üssü’nün Harekât Komutanı Kurmay Albay Ahmet Özçetin’den almaktadır. O sırada Adil Öksüz başta olmak üzere darbenin sivil yönetici kadrosu da 143. Filo’dadır.

Kurmay Yüzbaşı Ahmet Tosun’un 15 Temmuz 2016 günü Akıncı 141’inci Filo’da güvenlik kamerasında ve ardından yakalandıktan sonra Emniyet’teki görüntüleri

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16 Temmuz günü saat 02.00’den sonra gerçekleşen ve hepsi otomatik olarak kayda alınan bütün diyaloglar Ankara üstünde uçan bu iki F-16 uçağındaki pilotlarla Akıncı Üssü’nde DESK’ten onları yönlendiren Ahmet Tosun arasında geçer. Diyalogların kritik olanları özetle şöyledir:

02:12:05’te başlayan kayıt:

FİLO/TOSUN: Yeni hedef veriyorum, hazır mısınız hocam

ASLAN 1/AYDOĞDU: Anlaşıldı, dinliyoruz

FİLO/TOSUN: Hocam bu hedefe GBU-10(*) atacaksınız görerek, GBU-10

ASLAN1/AYDOĞDU: Eğer koordinat hassassa JDAM(*) atalım

FİLO/TOSUN: Görerek GBU atacaksınız. Hava Kuvvetleri, Deniz Kuvvetleri ile yanındaki Meclis binasının yola yakın yeşillik tarafı, koordinatını bulmaya çalışıyoruz, size vereceğiz

ASLAN 1/Aydoğdu: Anlaşıldı

02:14:33

ASLAN FİLO/TOSUN: Hocam az önce tarif ettiğim hedefin koordinatını veriyorum, hazır mısınız

ASLAN 1/AYDOĞDU: Hazırız

FİLO/TOSUN: 3954.7520, 3250.9308, 2927 feet

ASLAN 1/AYDOĞDU: Mutabık hocam, Meclis binasının yanındaki yeşillik alan, görerek atış bir an önce yapılacak

02:23:06:

ASLAN 1/AZİMETLİ: Aslan 5, hocam ben size şeyi verebilirim koordinatı verebilirim

ASLAN 5/BALIKÇI: İrtifa?

ASLAN 1/AZİMETLİ: 2927 feet, Meclis binasının ön tarafında bir boşluk alan var yeşillik, şu an orada kimse görünmüyor, ee 150 taarruz başı uygun gibi duruyor

02:24:23

FİLO/TOSUN İstediğiniz başta atış serbest, kimsenin olması önemli değil, atış serbest

ASLAN 1/AZİMETLİ: Hocam alındı atmaya çalışıyoruz

FİLO/TOSUN: Öncelikle hedefi teşhis edin, mutlaka ondan sonra atış yapın.

ASLAN 5/BALIKÇI: Hocam sağdan dönüşle girdik, 150 başta atış yapacağız...

ASLAN 1/AYDOĞDU: Anlaşıldı uzaklaşıyoruz

02:30:38

ASLAN 5/BALIKÇI: Hocam biz in olup(*) atıyoruz,

ASLAN 1/AZİMETLİ: Okey hocam, Allah yardım etsin

ASLAN 5/BALIKÇI: 160’da in olduk, atış yapıyoruz, bölgede değilsiniz, mutabık mıyız

ASLAN 1: Biz uzaklaştık bölgeden

02:33:15

FİLO/TOSUN: Hocam ne durumdasınız

ASLAN 5: Şu an atış yapmak üzereyiz hocam

FİLO/TOSUN: Hocam atış yapıldıktan sonra PİTO(*) Genelkurmay’ı gösterecek şekilde 150 seviyeden MACH üstü geçiş

02:35:37

ASLAN 5/UZUNOĞLU: Filo, Aslan 5

FİLO/TOSUN: Aslan 5, filo

ASLAN 5/UZUNOĞLU: Meclis önündeki yeşilliğe atış yapıldı, Genelkurmay’ın koordinatları için dinlemedeyiz.

02:42:35

FİLO/TOSUN: Hocam az önce attığınız hedef başarı ile görüldü. Şimdi Meclis üzerinden beş altı defa MACH(*) geçişi olacak

ASLAN 5/UZUNOĞLU: Anlaşıldı, demin attığımız yer Meclis’in yanı, Meclis’in önünü müsait bulduk, Meclis’in önüne atmamızı ister misiniz

FİLO/TOSUN: Hocam Meclis atış yok sadece MACH geçişi Meclis üzerinden

ASLAN 5/UZUNOĞLU: Anlaşıldı Meclis üzerinden MACH geçişi

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Yarbay Hasan Hüsnü Balıkçı, daha sonra Savcılık’ta verdiği ifadede, kule kayıtlarına geçen bu bombalama olayını şöyle aktarıyor: “Koordinatı enlem boylam olarak Ahmet Tosun verdi, ‘TBMM’nin önündeki bahçe’ diye söyledi. Sonra Uğur Uzunoğlu bu hedefi beş dakika sniper isimli cihazda görüntülü olarak çalıştı. Hedefin doğru yapıldığının tespitine karar verdi. Tosun’a ‘mutabık mıyız’ diye sordu, ‘mutabıkız’ dedi. Daha sonra ben hedefe 1 adet LGSB isimli lazerle işaretlenen noktaya giden bombayı bıraktım. Lazerle işaretlemeyi sniper cihazı yardımıyla Uğur Uzunoğlu yaptı.”

Şu sözleri de Balıkçı’nın hadise sonrasındaki ruh halini anlatıyor:

“Daha sonra servis aracına binip eve gittim. Bütün olanlardan sonra çok pişmanım. Bir gecede vatan haini olduğumun farkındayım. TBMM’ye bomba atarak büyük bir hata yaptığımı kabul ediyorum... Olaydan sonra eşim cumartesi günü eşyaları ve çocukları alıp Konya’ya gitti. Pazar günü eşim tekrar Ankara’ya geldi. Beni alıp Konya’ya götürdü. Konya’daki evimiz 2 katlıdır. Eşim ve çocuklarım alt katta kaldılar. Ben evin üst katında yalnız kaldım. Eşim ne olduğunu sorduğunda ona TBMM’yi bombaladığımı söyleyemedim. Üstünkörü bir şeyler anlattım. Üst katta çocukları görmeden yalnız kaldım.”

Balıkçı ekliyor: “Çocuklarımla görüşmeyi göze alamadım.”

Yarbay Hasan Hüsnü Balıkçı, ikisi oğlan biri kız üç çocuk sahibidir.

Sizce Yarbay Balıkçı neden çocuklarının yüzüne bakamadı?

Kurmay Yarbay Hasan Hüsnü Balıkçı’nın 15 Temmuz 2016 günü Akıncı Üssü’nde darbe girişiminin komuta merkezi 143. Filo’nun güvenlik kamerasında ve ardından yakalandıktan sonra Emniyet’teki görüntüleri

F-16 SÖZLÜĞÜ

İn olmak: Hedefe yönelmek

JDAM: Serbest düşüşlü bombaya takılan bu sistem bombayı belli bir hedefe doğru güdümleyerek akıllı bomba haline getiriyor.

GBU 10: ABD yapımı lazer güdümlü akıllı bomba. Lazerle istenilen noktaya gönderilebiliyor. Yaklaşık 950 kg ağırlığındaki bomba 227 kg patlayıcı içeriyor.

SNIPER (POD) cihazı: Sniper sözcüğünün Türkçe karşılığı olan ‘keskin nişancı’nın yaptığı işi uçak üzerinde yapan sistem. Hedefe kesinlik içinde atış isabeti sağlıyor.

PİTO: Uçağın önü, burnu kastediliyor.

MACH: Sonik patlamaya yol açan ses hızının ötesine geçiş.

MK-82: Amerikan yapımı serbest düşümlü, patlayıcı ve parça tesirli bomba. 227 kg ağırlığındaki bu bomba 89 kg H6 patlayıcı içeriyor.

NOT: TBMM, 16 Temmuz gecesi iki kez F-16 saldırısına hedef olmuştur. Bahçeye atılan ve bu yazıda konu edilen ilk bombadan 45 dakika kadar sonra 03.21’de bu kez doğrudan TBMM binası hedef alınmıştır. İkinci saldırıda iki adet MK-82 (*) bombası atılmıştır. Bombalardan biri, TBMM’nin ikinci katında Başbakan’ın makam odasının bulunduğu bölümün üstüne düşmüştür. İkinci bomba ise makam odasına giden koridora isabet etmiştir. Bu bombaları ASLAN 6 çağrı koduyla Akıncı’dan havalanan 93-0663 kuyruk numaralı F-16’yı kullanan 141’inci Filo’dan Kurmay Yüzbaşı Hüseyin Türk atmıştır.