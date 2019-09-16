Kendilerini bilenler yaşamda daha fazla cesaret ve neşeye sahiptir.

Bugün size hafta sonu üzerinde yaptığım bir çalışmadan bahsedeceğim. Hatta sizlerden de bu hususta karşılıklı bir beyin fırtınası yapmayı talep ediyorum. Bu eylül, ekim ve kasım aylarını biraz olsun 2017 Eylül ekim tarihlerine benzetiyorum. Mesela 29-30 Eylül tarihlerini ülkemiz ya da dünya üzerinde önemli tarihler olduğunu düşünüyorum. Bu konudaki fikrim 4 ay öncesine dayanıyordu ve not almıştım. Yani ülkemiz adına o zamanlardaki mevzuların benzerleri tekrar gündeme gelebilir mi? İzleyip göreceğiz
Bunun dışında araştırdığımda 2017 eylül-ekim ayında;
- Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi, bağımsızlık oylaması için referanduma gitti. Referandumda yüzde 92 oranında evet çıktı ancak referandum askıya alındı.
19 Eylül: Teog Sınavı Kaldırıldı
22 Eylül: Kadir Topbaş İbb Başkanlığından İstifa Etti
23 Eylül: Sınır Ötesi Operasyon Meclisten Geçti
25 Eylül: Kuzey Irak'ta Bağımsızlık Referandumu
2 Ekım: Las Vegas'ta Müzik Festivaline Ateş Açıldı: 58 Ölü
3 Ekim: Celal Talabani Hayatını Kaybetti
4 Ekim: Suikast Timi Davasında Sanıklara Müebbet
8 Ekim: Abd Vize Başvurularını Askıya Aldı
9 Ekim: Ampute Milli Takımı Avrupa Şampiyonu
10 Ekim: İbb'yi İşgal Davasında Sanıklara Müebbet
12 Ekim: Türk Askeri İdlib'e Girdi
12 Ekim: Ösym Yks Sınavını Getirdi
15 Ekim: Mogadışu'da Bombalı Saldırı: 276 Ölü
16 Ekim: Irak Güçleri, Kerkük'ü Kontrol Altına Aldı
16 Ekim: Deniz Baykal Beyin Kanaması Geçirdi
Mesela Kadir Topbaş Eylül aylarında istifa etmiş. Aynı zaman da bu dönemde yine tam bir balık dolunayında Balık burcu olan Ahmet Davutoğlu istifa ettiğini açıkladı. Bakıldığında tabii ki hiçbir şeyin bire bir olmasını beklemek ya da vah tüh aynısı mı olacak diye düşünmek değil. Bu çalışma belli öngörüleri takip etmek ve eylül-ekim ayının birlikte gözlemcisi olmak. Astroloji bilmek aslında iyi bir tarih bilmek demektir. Geçmiş üzerinden ilerleyen bir hassasiyeti vardır.
Deprem ile ilgili ise yine o tarihleri sizler inceleyip kararınızı verin. Sanırım o zamanlarda Meksika’da 7,2 şiddetinde bir deprem olmuş. Benim Türkiye-Irak sınırı, Akdeniz bölgesi vs. sınırı deprem olarak daha çok ilgimi çekiyor. ABD ile ilgili ya da farklı bir uluslararası ülke ile iplerin sert gerilmesi beklenebilir bir durum. Gizli belge ve evrakların ortalarda dolaştığı şaşırtıcı şeyler söz konusu olabilir. Bakalım bunlar belirli öngörüler ve çalışmalar. Gözlemleyip göreceğiz.
Bugün sakin olmalı ve ısrarcı davranışlar içinde bulunmamalıyız. İş girişimleri veya görüşmeler ya da projeler gibi acele işleriniz varsa toplantıları çarşambadan sonra yapmayı deneyebilirsiniz.
Gelelim günün tavsiyeli hikayesine;
Bir tekneye sahip olmakla gururlanan hoca kasabanın öğretmenini hazar denizinde geziye davet etmiş.
Teknenin tentesinin altında bir şey yapmadan oyalanan öğretmen, hocaya sormuş:
- “Hava bugün nasıl olacak?”
Hoca rüzgarın yönünü kontrol etmiş, güneşe bakmış ve yüzünü buruşturarak cevap vermiş:
- “Eğer bana soruyorsan, bugün olacak fırtınalı.”
Bu cevapla irkilen öğretmen yüzünü asmış ve eleştirir bir ifadeyle;
- “Hoca, sen hiç gramer bilmez misin? Bugün olacak fırtınalı, denmez. Bugün fırtınalı olacak, denir.” demiş.
Hoca bu paylaşmaya sadece omuz silkmiş;
- “Neden gramer öğrenecekmişim?” diye cevap vermiş. Öğretmen bu cevap karşısında iyice şaşırmış ve şöyle söylemiş:
- “Gramer bilmiyorsun. Bu hayatının boşa seçtiğini gösterir.”
- “Gramer bilmiyorsun. Bu hayatının boşa seçtiğini gösterir.” Bu konuşma olurken, tam hocanın tahmin ettiği gibi gökyüzünde siyah bulutlar oluşmuş, kuvvetli rüzgar dalgaları kamçılanmış ve tekne bir ceviz kabuğu gibi sallanmaya başlamış.
Dev dalgalar tekneyi suyla doldurmuş. Hoca öğretmene sormuş:
- “Yüzme biliyor musun?” Öğretmen cevap vermiş:
- “Neden yüzme öğrenecekmişim?”
Bu cevap üzerine mutluluktan ağzı kulaklarını varan hoca cevap vermiş:
- “O halde şimdi tüm yaşamın boşa gitmiş durumda, çünkü tekne her an batabilir.”
Dememiz o ki; Yaşamın iki yönü vardır. Biri için önemli olan diğeri için önemli olmayabilir. Kendi koşul ve şartlarınıza göre insanları yargılamayın. Mesela sizin için önemli olan astroloji başka birine laylom bir durum gelebilir. Yaşantısında astrolojiyi kullanmayı bilmeyen insanlar genelde “astrolojiden istifa ettim, daha ilgilenmiyorum” derler. Çünkü onların beklediği sadece bir aşktır, bu da gelmiyorsa batsın astroloji diye düşünürler. Size cebinizdeki parayı, kalbinizdeki aşkı astroloji getirip vermez. Astroloji sizi harekete geçiren, sizi motive eden, nelerden hoşlanmadığınız, en çok neye değer verdiğiniz, hayatınızın anlamını nerede gördüğünüzü gözünüzün içine kadar sokar. Güçlü ya da zayıf yönlerinizi, nerede ya da kime çekildiğinizi ya da nerede kendinizi rahat ya da rahatsız hissettiğinizi belirler.
Gizli yapılarınızı ve öğrenme sorunlarınızı netleştirmenize yardımcı olabilir. Kendilerini bilenler yaşamda daha fazla cesaret ve neşeye sahiptir; bu şekilde, size ve yaşamınıza uygun olan kararları daha kolay bir şekilde verebilirsiniz. Kimseyi astroloji konusunda ikna etmeye çalışmayın. Bu zamanınızı sadece ve sadece astrolojiyi daha iyi öğrenmek için harcayın. Çünkü yüzme bilmek önemlidir :)
Mutlu günler dilerim…
Kendilerini bilenler yaşamda daha fazla cesaret ve neşeye sahiptir.
Günaydın hepinize sevgili dostlarım,Yepyeni bir gün ve yepyeni bir haftadan merhabalar.
Bugün size hafta sonu üzerinde yaptığım bir çalışmadan bahsedeceğim. Hatta sizlerden de bu hususta karşılıklı bir beyin fırtınası yapmayı talep ediyorum. Bu eylül, ekim ve kasım aylarını biraz olsun 2017 Eylül ekim tarihlerine benzetiyorum. Mesela 29-30 Eylül tarihlerini ülkemiz ya da dünya üzerinde önemli tarihler olduğunu düşünüyorum. Bu konudaki fikrim 4 ay öncesine dayanıyordu ve not almıştım. Yani ülkemiz adına o zamanlardaki mevzuların benzerleri tekrar gündeme gelebilir mi? İzleyip göreceğiz
Bunun dışında araştırdığımda 2017 eylül-ekim ayında;
- Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi, bağımsızlık oylaması için referanduma gitti. Referandumda yüzde 92 oranında evet çıktı ancak referandum askıya alındı.
19 Eylül: Teog Sınavı Kaldırıldı
22 Eylül: Kadir Topbaş İbb Başkanlığından İstifa Etti
23 Eylül: Sınır Ötesi Operasyon Meclisten Geçti
25 Eylül: Kuzey Irak'ta Bağımsızlık Referandumu
2 Ekım: Las Vegas'ta Müzik Festivaline Ateş Açıldı: 58 Ölü
3 Ekim: Celal Talabani Hayatını Kaybetti
4 Ekim: Suikast Timi Davasında Sanıklara Müebbet
8 Ekim: Abd Vize Başvurularını Askıya Aldı
9 Ekim: Ampute Milli Takımı Avrupa Şampiyonu
10 Ekim: İbb'yi İşgal Davasında Sanıklara Müebbet
12 Ekim: Türk Askeri İdlib'e Girdi
12 Ekim: Ösym Yks Sınavını Getirdi
15 Ekim: Mogadışu'da Bombalı Saldırı: 276 Ölü
16 Ekim: Irak Güçleri, Kerkük'ü Kontrol Altına Aldı
16 Ekim: Deniz Baykal Beyin Kanaması Geçirdi
Mesela Kadir Topbaş Eylül aylarında istifa etmiş. Aynı zaman da bu dönemde yine tam bir balık dolunayında Balık burcu olan Ahmet Davutoğlu istifa ettiğini açıkladı. Bakıldığında tabii ki hiçbir şeyin bire bir olmasını beklemek ya da vah tüh aynısı mı olacak diye düşünmek değil. Bu çalışma belli öngörüleri takip etmek ve eylül-ekim ayının birlikte gözlemcisi olmak. Astroloji bilmek aslında iyi bir tarih bilmek demektir. Geçmiş üzerinden ilerleyen bir hassasiyeti vardır.
Deprem ile ilgili ise yine o tarihleri sizler inceleyip kararınızı verin. Sanırım o zamanlarda Meksika’da 7,2 şiddetinde bir deprem olmuş. Benim Türkiye-Irak sınırı, Akdeniz bölgesi vs. sınırı deprem olarak daha çok ilgimi çekiyor. ABD ile ilgili ya da farklı bir uluslararası ülke ile iplerin sert gerilmesi beklenebilir bir durum. Gizli belge ve evrakların ortalarda dolaştığı şaşırtıcı şeyler söz konusu olabilir. Bakalım bunlar belirli öngörüler ve çalışmalar. Gözlemleyip göreceğiz.
Bugün sakin olmalı ve ısrarcı davranışlar içinde bulunmamalıyız. İş girişimleri veya görüşmeler ya da projeler gibi acele işleriniz varsa toplantıları çarşambadan sonra yapmayı deneyebilirsiniz.
Gelelim günün tavsiyeli hikayesine;
Bir tekneye sahip olmakla gururlanan hoca kasabanın öğretmenini hazar denizinde geziye davet etmiş.
Teknenin tentesinin altında bir şey yapmadan oyalanan öğretmen, hocaya sormuş:
- “Hava bugün nasıl olacak?”
Hoca rüzgarın yönünü kontrol etmiş, güneşe bakmış ve yüzünü buruşturarak cevap vermiş:
- “Eğer bana soruyorsan, bugün olacak fırtınalı.”
Bu cevapla irkilen öğretmen yüzünü asmış ve eleştirir bir ifadeyle;
- “Hoca, sen hiç gramer bilmez misin? Bugün olacak fırtınalı, denmez. Bugün fırtınalı olacak, denir.” demiş.
Hoca bu paylaşmaya sadece omuz silkmiş;
- “Neden gramer öğrenecekmişim?” diye cevap vermiş. Öğretmen bu cevap karşısında iyice şaşırmış ve şöyle söylemiş:
- “Gramer bilmiyorsun. Bu hayatının boşa seçtiğini gösterir.”
- “Gramer bilmiyorsun. Bu hayatının boşa seçtiğini gösterir.” Bu konuşma olurken, tam hocanın tahmin ettiği gibi gökyüzünde siyah bulutlar oluşmuş, kuvvetli rüzgar dalgaları kamçılanmış ve tekne bir ceviz kabuğu gibi sallanmaya başlamış.
Dev dalgalar tekneyi suyla doldurmuş. Hoca öğretmene sormuş:
- “Yüzme biliyor musun?” Öğretmen cevap vermiş:
- “Neden yüzme öğrenecekmişim?”
Bu cevap üzerine mutluluktan ağzı kulaklarını varan hoca cevap vermiş:
- “O halde şimdi tüm yaşamın boşa gitmiş durumda, çünkü tekne her an batabilir.”
Dememiz o ki; Yaşamın iki yönü vardır. Biri için önemli olan diğeri için önemli olmayabilir. Kendi koşul ve şartlarınıza göre insanları yargılamayın. Mesela sizin için önemli olan astroloji başka birine laylom bir durum gelebilir. Yaşantısında astrolojiyi kullanmayı bilmeyen insanlar genelde “astrolojiden istifa ettim, daha ilgilenmiyorum” derler. Çünkü onların beklediği sadece bir aşktır, bu da gelmiyorsa batsın astroloji diye düşünürler. Size cebinizdeki parayı, kalbinizdeki aşkı astroloji getirip vermez. Astroloji sizi harekete geçiren, sizi motive eden, nelerden hoşlanmadığınız, en çok neye değer verdiğiniz, hayatınızın anlamını nerede gördüğünüzü gözünüzün içine kadar sokar. Güçlü ya da zayıf yönlerinizi, nerede ya da kime çekildiğinizi ya da nerede kendinizi rahat ya da rahatsız hissettiğinizi belirler.
Gizli yapılarınızı ve öğrenme sorunlarınızı netleştirmenize yardımcı olabilir. Kendilerini bilenler yaşamda daha fazla cesaret ve neşeye sahiptir; bu şekilde, size ve yaşamınıza uygun olan kararları daha kolay bir şekilde verebilirsiniz. Kimseyi astroloji konusunda ikna etmeye çalışmayın. Bu zamanınızı sadece ve sadece astrolojiyi daha iyi öğrenmek için harcayın. Çünkü yüzme bilmek önemlidir :)
Mutlu günler dilerim…