Aygül Aydın

2018 yılının başından beri yaşadığımız gökyüzü etkinliklerine bakılacak olursa en olumlu dolunaylardan birini yaşıyor olacağız. Öncelikle dolunay akrep burcunda 9 derecede gerçekleşirken Satürn ve güneş ile koruyucu açılar yapması oldukça şanslı bir takım etkiler altında olduğumuzu gösteriyor diyebiliriz.
Dolunay hizasında büyük bir sabit yıldızın olmaması da bizleri bir takım konularda gereğinden fazla zorlamayacağının mesajını veriyor. Şimdi diyeceksiniz ki ben duygusal anlamda zaten dağılmışım gayet yorgunum nasıl zorlamayacak?
Her yazımda bahsettiğim önemli bir konu var ki bakış açınızın nasıl olduğudur. Yani ortaya bir kova su koysam bu bir fil için hiçken bir balık için hayat, bir karınca için ölüm olarak değerlendirilebilir. Sizlerde yaşadığınız olaylara nasıl bakıyorsunuz?
Fil, balık, karınca?
Dolunay Yöneticisi Mars ve Retro Plüton…
11 Mayıs 2017 yılında bir akrep burcunda dolunay olmuştu o dönemlere şöyle bir gidin desem çok mu şey isterim bilemedim. Şimdi diyeceksiniz ki dün ne yedim onu hatırlamıyorum. Bunu nasıl hatırlayacağım ama olsun siz bir not alın bakalım bu tarihleri o dönemleri neler yaşandı ne gibi olaylarla ilgileniyordunuz?
Plüton'un ve Mars’ın haritadaki durumu, değişimi, yeniden doğmayı ve gençleşme gibi konuları ele alır. Doğum haritasındaki kuvvetli bir Plüton, kişinin, hayatı boyunca zor görevler üstlendiğini, asla belkiler ile uğraşmadığını, işini kesinlikle gerçekleştiren bir güce sahip olduğunu anlatır. Plütonik diyebileceğimiz bu kişiler, bir işe başladıkları zaman geriye dönmezler tabi ki haritanızda asaletli bir konumdaysa. Kuvvetli bir Mars ise olaylara karşı ne kadar cesaretli ve girişken olduğunuzu gösterir.
Dolunay demek Ay ve güneşin restleştiği zamanlardır. Ay duygularınızdır, güneş ise iradenizdir.
Haftanın son iş gününde Ay Terazi burcunda ilerliyor olacak. Tek isteğimiz biraz huzur, denge ve uyum olabilir. Tabi bunu sağlamak isterken ufak tefek gerginliklerle mücadele vermek durumunda kalabiliriz. Ay’ın Kiron ve Merkür ile yapacağı karşıtlık duygusal anlamda bazı negatif hislerimizi sert sözcüklerle dile vurmamıza neden olabilir. Öngörülemeyen ya da içsel anlamda asi bir temayı ortaya sunmak için adeta en ufak bir mazereti bulmuşta gerilmişsiniz gibi hissedebilirsiniz.
Mars ve Plüton’un kavuşumunun ay ile kontak kuracak olması zaten ego savaşları ile bizi karşı karşıya bırakabilir. Bu konuda daha farkındalıklı ilerlemek doğru olacaktır.
Gün içinde muhtemelen bazı gelişen olaylara karşı ani tepki göstermek veya düşüncesizce risk alarak her zamankinden daha dürtüsel olabilir. Çatışmalar ve restleşmeler öfke ile hızla patlayabilir. Bu tutumumuza ayrıca dikkat etmemiz gerekmektedir. Venüs’ün ikizler burcunda ilerlemesi ve Ay ile kuracağı pozitif açı ile birlikte ise aşk ve ilişkilerden yana oldukça şifalandırcı ve keyifli zamanlar içinde olabileceğimiz mesajını da veriyor. Normları kıran, yoğun duygular beslediğiniz unutulmaz özel biriyle bu zamana kadar özlem duyduğunuz bir ilişki kurabilirsiniz. Ya da kurmak için gayret gösterirseniz kendinizi oldukça iyi hissedeceğinizi söyleyebiliriz.
Gelelim günün tavsiyesine;
Zenginlik çok şeye sahip olmak değildir, az şeyle yetinmektir. Kazandığınız maddi şeylerden dolayı sevgi dolu ilişkileri ve sağlığınızı kaybettiyseniz, bu, yaptığınız her şeyi egonun gücünden sandığınız içindir. Zenginliğin kaynağı ve her şeyi yaratan Allah’tır. Bunun aksini düşünür ve söylerseniz bu sizin kontrolünüzün egonun elinde olmasından kaynaklanır. Gerçek zenginlik ve mutluluğu isterseniz bunun yaratanın her şeyin kaynağı olarak belirlediği gerçek, ışık ve aydınlanma ile mümkün olduğunu anlarsınız. Her şeyi ben yaptım diyorsanız bu hakikatin ve ışığın gerçek gücünün farkında olmadığınız anlamına gelir. Siz egonun esiri olmuşsunuz ve farkında bile değilsiniz. Doğumunuzdan bir saat öncesini düşünün.
Neye sahiptiniz, neyiniz vardı ki, bunları ben yaptım diyebiliyorsunuz? Egonuzun kontrolünde para kazanabilir ve kariyer yapabilirsiniz. Fakat bu esaretin karşılığında ne kadar bedel ödediğinizin ve ödeyeceğinizin farkında değilsiniz. Egonun size kazandırdığı her maddi değer ve kazanç, sizin gerçek insan kimliğinizin olduğu aydınlanma, ışık ve gerçek tarafında bir değerle yer değiştirir. (Alıntı)
Dememiz o ki; Bu durumda karanlık kazanır.
Mümkün oldukça hedeflerinizi belirleyin ve kendinizi geliştirecek konulara doğru cesur bir şekilde hareket edin. Kendiniz için insanlık için daha fazla ne yapabilirsiniz bunu iyice düşünün ve harekete geçin. İlişkilerimiz adına ise olumlu bir gün. Eğer yarım kalmış, kafanızı kurcalayan problemleriniz varsa bunları konuşmak için değerlendirebilirsiniz. Mars ve Plüton’un yönettiği burç akrep ise 30 Nisan da bir dolunay gerçekleştirecek. Zaten bugünler de yeni başlayan süreç size değişik ve şaşırtıcı kazanımlar getirmeye açık görünüyor. Finansal kaynaklarınızı sağlamlaştıracak projelere başlayabilirsiniz. Venüs ikizler burcunda ilerlemeye başladı ve yıllar sonra gelen Kiron koç burcu transitine harika bir etkileşim gönderiyor. Tabi ki hayatınızda aşk ve ilişkilerden yana harika bir süreç başlıyor diyebiliriz ama kendinize bir takım sorular sormanızı gerekebilir.
Mesela;
Hayatınızdaki insanlar manevi ihtiyaçlarınızı karşılıyor mu? Değilse, daha iyi bir sonuç elde etmek için onlarla pazarlık edebilir misiniz? Eğer edemezseniz ilişkiyi bırakma zamanı mı?
Ya da;
Sevdiklerinizin manevi ihtiyaçlarını karşılıyor musunuz? Eğer değilse, nasıl daha iyi bir sevgili, arkadaş ya da aile üyesi olabilirsiniz? Artık bu ihtiyaçları karşılamaya çalışmak istemiyorsanız, çatışmadan çekilmenin en iyi yolu nedir?
Bu soruları kendinize sıkça sorabilirsiniz. Kalbinizin sesini dinleyin. Ruhunuza iyi bakın. Ruhunuz görünmeyen bir şey diye onu yok saymayın. Ruhunuza iyi gelen insanlarla olmayı seçin. Şartlar ne olursa olsun. Ruhunuzu iyileştirirseniz şartlarınızda buna uyum sağlar. Ruhunuzu döven insanlardan artık uzak durmayı başarın. İyileşmek zorundasınız ve bunu ancak siz harekete geçersiniz yapabilirsiniz. Biliyorum bu işler öyle kolay olmuyor. Konuşulduğu kadar ya da yazıldığı kadar ama en azından bir yerden başladığınızda aslında ne kadar kolay olduğunu göreceksiniz. Alışkanlıklar birden aşağı atılmaz ya da birden bırakılmaz. Onları yavaş yavaş merdivenden adım adım yolcu edeceksiniz. Sabır mühim mesele ama Pişmanlık ise ömür boyu süren bir mesele…
Gelelim günün tavsiyesine;
Herkes değişimi ister, bir şartla, kendisinin değil başkalarının değişmesi şartıyla. Tartışmasız, herkes dünyanın değişmesini istiyor. Ama kimse bunun için kendisini değiştirmeye yanaşmıyor. Herkesin evinin önünü temizlemeye başlamasıyla tertemiz şehirler oluşacağı gibi, herkesin değişimi yakalayarak karanlığın tek renginden kurtulup gökkuşağının muhteşem ahenkli görüntüsüne ulaşıp daha yaşanır bir cennet dünya kurması da mümkündür.
Haftanın en verimli ve üretken gününde olduğumuzu söyleyebiliriz. Girişimlerimizi yapmak, toplantılarımızdan iyi dönüşler almak adına güzel bir gün içindeyiz. Geleceğe yönelik kalıcı başarılar adına bugün yeni adımlar atabiliriz. Finansal konularda güzel başarılar yakalayabilirsiniz.
Kararlarımızı alırken daha sakin ve rahatlatıcı bir yapı içinde olmalı , mevcut statümüzün korunmasını sağlayarak büyümeye doğru devam ederek yeni adımlar atabiliriz. Eğer düzenlilik, istikrar ve konsantrasyon yeteneğimizi bugün iyi kullanırsak kararlılıkla hedeflerimize ilerleyebiliriz. Ekonomik şartlarımızın iyileşmesi adına güzel fırsatlarla karşılaşabiliriz. Gerilimli ve zahmetli ilişkilerden daha uzak durmalı geleceğe yönelik size vizyon katan ilişkiler içinde olmalısınız. Geleceğe yönelik başarılarınız için bugün adım adım enerjinizi depolama ve planlama günüdür.
Aynı zamanda bugün Venüs’ün ikizler burcuna geçiş yapmasıyla ve kiron ile koruyucu bir açı oluşturması geçmişinizde aşk ve sevgi ilişkilerinizden ötürü aldığımız yaraları iyileştirme dönemi içinde olduğumuzun sinyallerini de vermektedir.
Borçlar, ödemeler ve hukuki finansal durumlarınızı ilgilendiren süreçlerde kendinize kaynaklar bulabilirsiniz. Eşinizle veya partnerinizle maddi sorunlar yüzünden bir takım anlaşmazlıklar yaşayabilirsiniz. İletişimsel anlamda eksiklikleriniz hayatınıza problem olarak yansıyabilir. Yalnızlık duygusu sorunu ile doğru baş etmeyi öğrenmeli. Hedeflerinizi ve ideallerinizi gerçekleştirmek istiyorsanız yaşça büyük hatırı sayılır sosyal çevre bağlantılarınızı güçlü tutmalısınız. Bugün ve yarın biraz daha anne ve baba sorumlulukları sağlıkları ile ilgili konularda ilgi göstermeniz gerekebilir.
Gelelim günün tavsiyesine;
Her zaman örneklerle söyleriz.
Bilge olmak ya da olgun insan olmak kavramını.
Bilge kişi kimdir?
Daha sakin olmanızda fayda var. Gereksiz bir kendini beğenmişlik içine girmeyin. Güneş’in Satürn ile kuracağı olumlu açı ile sabırlı davranışlarınızın meyvelerini elde etmeye başlayacaksınız. Bugün çelişkiler içinde kalmamaya özen gösterin. İştahınızda bir artış söz konusu olabilir. Bu da duygusal gelgitlerinizden kaynaklı olabilir. Doğru zaman ve doğru bir zemin üzerindemiyim duygusunu bugün yaşayabilirsiniz.
Belki bugün bir takım olayları konuşmak için doğru zaman olmayabilir. Yarın “iyi ki” konuşmamışım diyebilirsiniz. Bilinç ve bilinçaltı değerlerinizi kimsenin zedelemesine izin vermeyin. Makul olmak ve denge sağlayabilmek için kendinizi bugün çok iyi kontrol etmelisiniz.
Gelelim günün tavsiyesine;
Hayat ya cesur bir tecrübedir, ya da hiçbir şey değildir. Her zaman ileri bir adım at, korkmadan, cesurca. Tozu dumanı yutacağına, sen tozu dumana kat. Kilimin altından çekilişini seyretmek yerine, kayan bir halı üzerinde dans etmeyi öğren. Bir bilgeye sohbet sırasında soru sorarlar.
Bilge, “O hususta bilgim yok” der. Bunu duyan bir adam öfke ile bağırır: “Orası cahillerin yeri değildir, in oradan aşağı”.
Bilge gülümseyerek cevap verir; “Burası bir şey bilen ve bir şey bilmeyenin makamıdır, hep bilirim diyenlerin yeri değildir.”
İşte Bilge’den bir bilgiçlik değil, bilgelik dersi! Sen henüz öğrenmesen ve keşfetmesen de bir bilgesin, içindeki bilgeyi bul. Cahillerin kalbi dudaklarında, âlimlerin ağzı kalplerindedir. Âlimlerle, bilgelerle otur ve sohbet et!
Dememiz o ki; İnsanların hayatlarını kendi çabalarıyla yükseltme yeteneğinden daha cesaret verici bir şey yoktur. Cesaretini kaybetmeden, başladığın yoldan vazgeçmeden ve geri dönmeden yürüyeceksin. Çünkü yanlış da olsa her yanlış girişim, ileri doğru atılmış yeni bir adımdır. Zorluk gördüğün zaman kendi kendine sürekli şunları tekrar et: Ya bin yol bulacağım, ya da milyonlarca yol açacağım.
Bugün Ay aslan burcunda güne başlıyoruz. Aslan astrolojide kalbi temsil eder. Demek oluyor ki kalbimizin sesini dinlememiz gereken bir gün bizi bekliyor. Sevginin sıcaklığını hissetmek isteyeceğimiz özel bir gündeyiz. Gün içinde Ay’ın kuzey ay düğümü ile kavuşum halinde ilerleyerek düz hareketine geçmiş Merkür gezegeni ile olumlu bir açı kuruyor olması sizleri yeni ideallerin peşine doğru ilerletebilir. Aklınızda olan ve hala harekete geçmediğiniz hedefleriniz veya idealleriniz varsa bunlar için harekete geçmeniz adına harika bir zaman dilimi diyebiliriz.
Hedefleriniz yoksa bununla ilgili kesinlikle geleceğe yönelik bugün ideallerinizi sorgulayarak seçimlerinizi belirleyin. Bugün ki bu yaklaşımınız ilerisi için sizi oldukça mutlu edecek olaylarla karşılaştırmaya açık olacaktır. Şunu asla unutmayın, Başarıya ulaşmak istiyorsanız öncellikle hedeflerinizi belirlemesiniz. Bugün Maddi anlamda sizlere destek olacak kişilerle tanışabilir, paranızı idare etme konusunda onların fikirlerine danışarak geleceğe yönelik yatırım fikirleri oluşturabilirsiniz. Aynı zamanda eğer bir ortakla yürüttüğünüz projeniz varsa bugün itibariyle güzel bir haber alabilirsiniz. Yeni kaynaklar arama yoluna gidebilirsiniz. Yine yakın çevrenizdeki arkadaşlarınızdan biri ile maddi çıkarlardan dolayı aranızda bazı mesafeler oluşabilir. Bu takım şeylere de dikkat etmelisiniz.
Bugün hem aşk hem de ilişkiler konularında aktif olarak kendinizi göstermek isteyeceğiniz bir gün olabilir. Partnerinizle birtakım sorunlarınızı bugün çok daha kolay halledebilirsiniz. İkili ilişkilerde ise özellikle ikna yeteneğini kullanarak başarılı işlere imza atabilirsiniz.
Yaşamda üç kapı vardır. Birinci kapı inanmak, ikinci kapı istemek, üçüncü kapı harekete geçmektir. Bu kapıların anahtarı ise kendine soru sormaktır. İşte bunu bugün yapmalısınız. Kendinize yeni idealler belirlemekten korkmayın.
Gelelim günün tavsiyesine;
Sevgisiz zenginlik seni haris yapar.
Sevgisiz uysallık seni hizmetkâr yapar.
Sevgisiz yoksulluk seni mağrur, aksi yapar.
Ay tüm gün boyunca ikizler burcunda ilerleyecek. Akşam 20.00’den sonra yengeç burcuna geçiş yapacak. Bugün daha fazla önem vermemiz gereken konu, var olan şartlarımızı korumak ve akla pek uygun olmayan riskler almaktan çekinmek üzerine olmalıdır. İçinizdeki dürtü sizlere hemen bir şeyler yapmanız ve hayatınızı değiştirmeniz konusunda yol verirken zihinsel anlamda ne yapacağınızı bilememe gibi durumları ile sizi baş başa bırakabilir.
Sanki o boşa geçmiş yılların acısını çıkartmak için hızlıca olaylara giriş yaparak bir günde her şeyi değiştirebileceğiniz gibi bir düşünce içerisinde olabilirsiniz. Bugün bu tür durumlarla ilgili ilk deneyimlerinizi yaşıyorsanız daha sakin ve tutarlı olmanızı öneririz.
Uzun süredir ailenizle aranızda geçen ve geçmişten beri süregelen bazı sorunları bugün itibariyle tolere edebilir ve bu konuda gereken konuşmayı aile bireyleri ile tek tek yapmak isteyebilirsiniz. Yaşamın daha düzenli bir hale gelmesi için öncelikle hayatımıza başladığımız yer olan aile yuvasını sağlamlaştırmalı ve bu konuda huzur bulduktan sonra başka işlerin daha kolay olabileceğine kendinizi inandırmalısınız. Bugünlerde sosyal çevreniz tarafından daha çok aranılan kişiler olabilir bazı yerlerden önemli davetler alabilirsiniz.
Öğleden sonraki süreç, ilişkilerimiz adına daha rahat ilerleyeceğimiz ve empati yeteneğimizin daha açık olduğu bir süreç olacaktır. Aynı anda birden fazla hedef üzerinde odaklanmayın. Finansal ve ekonomik anlamda borçlar, alacaklar ya da devlet ile ilgili vergi ödemeleri gibi konularınız bugün gündem yaratabilir. Gözünüzden kaçırdığınız şeylerle yüzleşiyor olabilirsiniz.
Hedefleriniz zor gibi gelse de ulaşılabilir ve mantıklı olmasına dikkat edin. Hedeflerinizin her bir bölümü için, adım adım ancak detaylı bir plan hazırlayın. Bütün şartları oluşturduktan sonra istikrarlı bir şekilde harekete geçin.
Günün Tavsiyeli hikâyesine gelecek olursak;
KOÇ
Sizi yarı yolda bırakacak, işe yaramayan alışkanlıklarınızı terk edin. Başarıya ulaşmanıza yardımcı olacak yeteneklerinizi geliştirin. Hatalarınızdan ders alın, bunları tekrar etmemek adına kendinize söz verin.
BOĞA
Başarı için önce doğru noktaya odaklanmalısınız. Çalıştığınız yerde işinize, ev hayatınızda sevdiğiniz insanlara yönelin. Nerede olmanız ve ne yapmanız gerekiyorsa, o anın keyfini çıkarın, hakkını verin.
İKİZLER
Düşünmeden konuşmak, nişan almadan ateş etmeye benzer. Bu yüzden iki düşünüp bir söyleyin. Merhametli ve iyi kalplisiniz ama bunu kötüye kullanacak olanlar da çıkacaktır. Herkese aynı değeri vermeyin.
YENGEÇ
Sıradan insan zamanı nasıl harcayacağını, akıllı insan nasıl değerlendireceğini düşünür.