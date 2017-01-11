Aygül Aydın

2018 yılının başından beri yaşadığımız gökyüzü etkinliklerine bakılacak olursa en olumlu dolunaylardan birini yaşıyor olacağız. Öncelikle dolunay akrep burcunda 9 derecede gerçekleşirken Satürn ve güneş ile koruyucu açılar yapması oldukça şanslı bir takım etkiler altında olduğumuzu gösteriyor diyebiliriz.

Dolunay hizasında büyük bir sabit yıldızın olmaması da bizleri bir takım konularda gereğinden fazla zorlamayacağının mesajını veriyor. Şimdi diyeceksiniz ki ben duygusal anlamda zaten dağılmışım gayet yorgunum nasıl zorlamayacak?

Her yazımda bahsettiğim önemli bir konu var ki bakış açınızın nasıl olduğudur. Yani ortaya bir kova su koysam bu bir fil için hiçken bir balık için hayat, bir karınca için ölüm olarak değerlendirilebilir. Sizlerde yaşadığınız olaylara nasıl bakıyorsunuz?

Fil, balık, karınca?

Dolunay Yöneticisi Mars ve Retro Plüton…

11 Mayıs 2017 yılında bir akrep burcunda dolunay olmuştu o dönemlere şöyle bir gidin desem çok mu şey isterim bilemedim. Şimdi diyeceksiniz ki dün ne yedim onu hatırlamıyorum. Bunu nasıl hatırlayacağım ama olsun siz bir not alın bakalım bu tarihleri o dönemleri neler yaşandı ne gibi olaylarla ilgileniyordunuz?

Plüton'un ve Mars’ın haritadaki durumu, değişimi, yeniden doğmayı ve gençleşme gibi konuları ele alır. Doğum haritasındaki kuvvetli bir Plüton, kişinin, hayatı boyunca zor görevler üstlendiğini, asla belkiler ile uğraşmadığını, işini kesinlikle gerçekleştiren bir güce sahip olduğunu anlatır. Plütonik diyebileceğimiz bu kişiler, bir işe başladıkları zaman geriye dönmezler tabi ki haritanızda asaletli bir konumdaysa. Kuvvetli bir Mars ise olaylara karşı ne kadar cesaretli ve girişken olduğunuzu gösterir.

Dolunay demek Ay ve güneşin restleştiği zamanlardır. Ay duygularınızdır, güneş ise iradenizdir.