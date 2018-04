Aygül Aydın

Haftanın son iş gününde Ay Terazi burcunda ilerliyor olacak. Tek isteğimiz biraz huzur, denge ve uyum olabilir. Tabi bunu sağlamak isterken ufak tefek gerginliklerle mücadele vermek durumunda kalabiliriz. Ay’ın Kiron ve Merkür ile yapacağı karşıtlık duygusal anlamda bazı negatif hislerimizi sert sözcüklerle dile vurmamıza neden olabilir. Öngörülemeyen ya da içsel anlamda asi bir temayı ortaya sunmak için adeta en ufak bir mazereti bulmuşta gerilmişsiniz gibi hissedebilirsiniz.

Mars ve Plüton’un kavuşumunun ay ile kontak kuracak olması zaten ego savaşları ile bizi karşı karşıya bırakabilir. Bu konuda daha farkındalıklı ilerlemek doğru olacaktır.

Gün içinde muhtemelen bazı gelişen olaylara karşı ani tepki göstermek veya düşüncesizce risk alarak her zamankinden daha dürtüsel olabilir. Çatışmalar ve restleşmeler öfke ile hızla patlayabilir. Bu tutumumuza ayrıca dikkat etmemiz gerekmektedir. Venüs’ün ikizler burcunda ilerlemesi ve Ay ile kuracağı pozitif açı ile birlikte ise aşk ve ilişkilerden yana oldukça şifalandırcı ve keyifli zamanlar içinde olabileceğimiz mesajını da veriyor. Normları kıran, yoğun duygular beslediğiniz unutulmaz özel biriyle bu zamana kadar özlem duyduğunuz bir ilişki kurabilirsiniz. Ya da kurmak için gayret gösterirseniz kendinizi oldukça iyi hissedeceğinizi söyleyebiliriz.

Gelelim günün tavsiyesine;

Zenginlik çok şeye sahip olmak değildir, az şeyle yetinmektir. Kazandığınız maddi şeylerden dolayı sevgi dolu ilişkileri ve sağlığınızı kaybettiyseniz, bu, yaptığınız her şeyi egonun gücünden sandığınız içindir. Zenginliğin kaynağı ve her şeyi yaratan Allah’tır. Bunun aksini düşünür ve söylerseniz bu sizin kontrolünüzün egonun elinde olmasından kaynaklanır. Gerçek zenginlik ve mutluluğu isterseniz bunun yaratanın her şeyin kaynağı olarak belirlediği gerçek, ışık ve aydınlanma ile mümkün olduğunu anlarsınız. Her şeyi ben yaptım diyorsanız bu hakikatin ve ışığın gerçek gücünün farkında olmadığınız anlamına gelir. Siz egonun esiri olmuşsunuz ve farkında bile değilsiniz. Doğumunuzdan bir saat öncesini düşünün.

Neye sahiptiniz, neyiniz vardı ki, bunları ben yaptım diyebiliyorsunuz? Egonuzun kontrolünde para kazanabilir ve kariyer yapabilirsiniz. Fakat bu esaretin karşılığında ne kadar bedel ödediğinizin ve ödeyeceğinizin farkında değilsiniz. Egonun size kazandırdığı her maddi değer ve kazanç, sizin gerçek insan kimliğinizin olduğu aydınlanma, ışık ve gerçek tarafında bir değerle yer değiştirir. (Alıntı)

Dememiz o ki; Bu durumda karanlık kazanır.