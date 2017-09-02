Sarışın fabrikası

İsmi, bir kıyısından 12 Eylül sorgulamalarına da karışan tarihi Ziverbey Köşkü artık yılda üç ton açıcı kullanılan dev bir kuaför salonu... Yılda 30 bin kadın kapıdan Esmeray gibi girip Marilyn Monroe gibi çıkıyor.

Günde 80, ayda 2400, yılda 30 bin. Toplasan bir stadyum! ‘Sarışınlığın Elçisi’ lakaplı Toprak Şeker 34 yaşında, 20 yıllık kuaför. Türk kadınının sarışın olma tutkusuna yoğunlaşmış. “Doktorlar nasıl kendi aralarında kalp doktoru, göz doktoru ya da jinekolog olarak ayrılıyorsa ben de kuaförlükte diğerlerinden ayrışmak istedim. Herkes her şeyi iyi yapamaz. Ben hangi tene, hangi göze, hangi sarının gideceği konusunda uzmanlaştım” diyor. Bu uzmanlık onu öyle bir noktaya getirdi ki kısa süre önce Ziverbey Köşkü’ne taşıdı dükkânını. Yanındaki 42 kişi sabah dokuzdan akşam yediye kadar yılda üç ton açıcı kullanıyor.



Fotoğraflar: Levent KULU

Eşlerinden dolayı istiyorlar

Türk kadınları neden sarışın olmaya bu kadar meraklı?

- Eşlerinden dolayı. Türk erkekleri sarışınları beğendikçe onlar da saçlarını boyatıyor. Ama önemli olan doğru sarışınlığı oturtmak. Hangi tene, hangi göz rengine hangi sarının gideceğini bilmek.

Kimin sarışınlığı doğru mesela?

- Burcu Esmersoy.

Peki tuhaf bir durum oluşmuyor mu? Mesela bir gece kulübüne bir turisti soksan “Bu Türklerin kadınları sarışın, erkekleri esmer” diyecek...

- Valla ben onu bilemem. Tek bildiğim esmerlik olduğu sürece, sarışın olmak isteyecekler olacak.

Hamurlu ravyoli out vejetaryen ravyoli in

Ravyoli, bizim mantının İtalyan kuzeni. Yalnız bizimkinden farklı olarak peynirli de olabiliyor. Emirgân Sabancı Köşkü’ne yeni bir restoran açan Mutfak Sanatları Akademisi (MSA) hocaları ravyoliye bir takla daha attırmış pancarlısını yapmış. Hem çok hafif hem lezzetli; 25 lira. Darısı mantının başına!

Belgesel seyretmek out köpekbalıklarıyla yüzmek in

Tuzla’daki Viasea Akvaryumu’nda çarşambadan beri köpekbalıklarıyla dalma imkânı başladı. 250 lirayı gözden çıkaran herkes, balıkadamlar eşliğinde 45 dakika kumkaplanı, yayağızlı ve siyahyüzgeçli köpekbalıklarıyla yüzebiliyor. Instagram’lar, Facebook’lar dişle dolarsa şaşırmayın çünkü çıkışta da elinize köpekbalıklarıyla çekilmiş fotoğrafınızı tutuşturuyorlar.

5 yıldız out Harvard’da ders in

Fethiye’deki Hillside Beach Club, Harvard Business School’da ders oldu. Tesisin yüzde 68 seviyesindeki müşterilerin yeniden geliş oranını inceleyen Prof. Rajiv Lal, ‘Akdeniz’de En İyi Aile Tatili Deneyimi Sunmak’ başlıklı vaka çalışması ortaya çıkardı. Sevenlerine bir güzel haber daha: Hillside, Kıbrıs’ın ünlü Karpaz Plajı’nda şube açmaya hazırlanıyor.

Sinemada üç boyut out kanepede 3D in

Elinizdeki akıllı telefonunuzu artık küçük bir aparat sayesinde üç boyutlu hale getirebileceğinizi biliyor musunuz? Telefonu bu gözlüklerin içine yerleştiriyorsunuz, görüntü ayarlarını yapıyorsunuz ve izliyorsunuz. Yalnız bunun için VR video ve görüntüleri seçmeniz gerekiyor. Teknoloji marketlerinde 300 lira.

Dersaadet’te yaşıyorsun pekİ bunları biliyor musun?

∆ Moda Saint Josephliler Derneği’nde 8 Eylül’de Comic & Arts festivalinin başlayacağını...

Graffiti, çizgi roman, illüstrasyon ve animasyonu buluşturan etkinliğe geçen yıl 12 bin kişinin gittiğini...

∆ Somera’nın yeni araştırmasına göre sosyal medyada Bodrum’un Çeşme’ye nal toplattığını....

Yaz boyunca Bodrum’la ilgili 60.077 bin paylaşım yapılırken, Çeşme’nin 30.106’da kaldığını...

∆ Gelmiş geçmiş en güzel first lady’lerden Carla Bruni’nin yeni albüm çıkarmaya hazırlandığını...

Dünya turnesi çerçevesinde 13 Aralık’ta İstanbul Zorlu Center’da bir konser vereceğini...

Çeşme Fly Inn Beach’te bugün ve yarınki hafta sonu partisine giriş ücreti 50 TL

Bu akşam sen neredesin?

MFÖ Bodrum Antik Tiyatro’da, Kalben İzmir Ooze Venue’de, Mirkelam Beyoğlu Sanat Performance’ta, Gökhan Tepe Antalya Jolly Joker’de, Seksendört Kadıköy Dorock XL’da...