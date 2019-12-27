◊ EDİS’E:
Yılbaşına askerde gireceksin. Saçlarını da daha yeni sarıya boyatmıştın. Dip boyan falan gelirse diye sana oryal aldım. 800 gramlığı 149 liraya düşmüş, askerden dönünce de kullanırsın.
◊ HADİSE’YE:
Düşündüm taşındım, sana Tinder indirdim Hadise. Belki bu yıl bir sevgili bulursun da şu Demet Akalın’ın dilinden kurtulursun. Bak öyle üzümün çöpü, armudun sapı yok ha... Helal süt emmiş olsun kafi.
◊ GÖNÜL YAZAR’A:
Taş Bebek’e Netflix üyeliği! Artık bu yaştan sonra sevgiliydi, aşktı, tutkuydu; olmuyor ki. Hayır, kendin üzülüyorsun. Otur evinde; kır “dizini”, seyret “dizini”.
◊ CAN YAMAN’A:
Can’ım benim; gittigidiyor’da sana şap buldum. Libidona bandım, para verip aldım. 19.90’a düşmüş yarım kilosu.
Aygıra versen sakinleşir, bol bol koy yemeklerine. Biliyorum can’ım benim, senin kabahatin değil; hep o vücut yapayım diye vurulduğun erkeklik hormonu iğnelerinden...
◊ DEMET AKALIN’A:
Melisa çayı... Demle demle, iç. Bak ne asabiyet kalacak, ne kavga, ne gerginlik. Pamuk gibi olursun, yazık, o Okan da anne evladı.
◊ CEM BELEVİ’YE:
Bunu sen hak ettin; verdiğin röportajda “Sehpayla bile flört ederim” demeyecektin. Sana zigon takımı aldım, hem de dörtlü. Sordum; o kadara kadar hakkın varmış. Efendim? Hayır canım, ahşap. Ne? Hayır, şişmesi yokmuş.
◊ FAHRİYE EVCEN’E:
Karan’ın fotoğraflarını Instoş’a koyup duruyorsun, nazardan çatlatacaksın yavrucağı.
O ne güzel bir şey öyle ya. Sana boncuklu maşallah aldım, iliştir bir yerine.
◊ IVANA SERT’E:
Madem Ahmet Kaya’dan “Martılar Ağlardı”yı söylemek istiyorsun; şarkının devamı “çopluklarde” değil, “çöplüklerde”...
-Seni de TÖMER’de Türkçe kursuna yazdırdım. Gitmezsen keserim, aylığı 200 dolar.
◊ TUĞÇE KAZAZ’A: İnanmayacaksın ama buldum: Pamuk Prenses var ya... Onun üvey anasının aynası. Artık her sabah kalkıp sorabilirsin: “Ayna ayna söyle bana; var mı benden antipatiği bu dünyada?” Yalnız bencillik yok, Nihat Doğan’la paylaşacaksın...
Noel Baba geldi hanııım
.
◊ EDİS’E:
Yılbaşına askerde gireceksin. Saçlarını da daha yeni sarıya boyatmıştın. Dip boyan falan gelirse diye sana oryal aldım. 800 gramlığı 149 liraya düşmüş, askerden dönünce de kullanırsın.
◊ HADİSE’YE:
Düşündüm taşındım, sana Tinder indirdim Hadise. Belki bu yıl bir sevgili bulursun da şu Demet Akalın’ın dilinden kurtulursun. Bak öyle üzümün çöpü, armudun sapı yok ha... Helal süt emmiş olsun kafi.
◊ GÖNÜL YAZAR’A:
Taş Bebek’e Netflix üyeliği! Artık bu yaştan sonra sevgiliydi, aşktı, tutkuydu; olmuyor ki. Hayır, kendin üzülüyorsun. Otur evinde; kır “dizini”, seyret “dizini”.
◊ CAN YAMAN’A:
Can’ım benim; gittigidiyor’da sana şap buldum. Libidona bandım, para verip aldım. 19.90’a düşmüş yarım kilosu.
Aygıra versen sakinleşir, bol bol koy yemeklerine. Biliyorum can’ım benim, senin kabahatin değil; hep o vücut yapayım diye vurulduğun erkeklik hormonu iğnelerinden...
◊ DEMET AKALIN’A:
Melisa çayı... Demle demle, iç. Bak ne asabiyet kalacak, ne kavga, ne gerginlik. Pamuk gibi olursun, yazık, o Okan da anne evladı.
◊ CEM BELEVİ’YE:
Bunu sen hak ettin; verdiğin röportajda “Sehpayla bile flört ederim” demeyecektin. Sana zigon takımı aldım, hem de dörtlü. Sordum; o kadara kadar hakkın varmış. Efendim? Hayır canım, ahşap. Ne? Hayır, şişmesi yokmuş.
◊ FAHRİYE EVCEN’E:
Karan’ın fotoğraflarını Instoş’a koyup duruyorsun, nazardan çatlatacaksın yavrucağı.
O ne güzel bir şey öyle ya. Sana boncuklu maşallah aldım, iliştir bir yerine.
◊ IVANA SERT’E:
Madem Ahmet Kaya’dan “Martılar Ağlardı”yı söylemek istiyorsun; şarkının devamı “çopluklarde” değil, “çöplüklerde”...
-Seni de TÖMER’de Türkçe kursuna yazdırdım. Gitmezsen keserim, aylığı 200 dolar.
◊ TUĞÇE KAZAZ’A: İnanmayacaksın ama buldum: Pamuk Prenses var ya... Onun üvey anasının aynası. Artık her sabah kalkıp sorabilirsin: “Ayna ayna söyle bana; var mı benden antipatiği bu dünyada?” Yalnız bencillik yok, Nihat Doğan’la paylaşacaksın...