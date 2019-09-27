Karaköy, Arnavutköy öldü yaşasın Yeniköy!

Ne Karaköy’ü canım, o 10 sene önceydi. Artık Arnavutköy’ün bile pabucu dama atıldı. Orada bir köy varsa uzakta, orası artık Yeniköy.
İstanbul kent hayatının popüler semtleri, Boğaz hattı boyunca kuzeye doğru tırmanıyor.
Karaköy ve Arnavutköy’ün ardından şehrin yeni görme/görülme semti Yeniköy.
Böyle kuzeye doğru devam edersek, soluğu en sonunda Rusya’da alacağız.
Bu güzel semtte adına yakışır bir hareketlilik var, gün geçmiyor ki yeni bir yer, alengirli bir mekan açılmasın.
Semtin yerlisi arkadaşım Filiz Türkmenoğlu’yla çıktık...
Yeniköy’e yeni başlayacaklar için en kıdemlisinden en yenisine, geriye sayımlı bir cep haritası hazırladık.
At fav’a bekle, hemen bugün gitmesen bile yarın, öbür gün lazım olacak...
Bırak, üstüne su sıçrasın
Klasikler
◊ 50 yıllık Emek Cafe: Her köşesinde yaşanmışlık.
Beykoz motoruna dikkat, su sıçratıyor. Menemen ısmarla.
◊ 15 senelik Gazebo: Yalı-restoran. Dünya mutfağı. Pazar kahvaltısı meşhur. Yer bulmak zor.
◊ 10 senelik Molka: Müdavim mekanı. Herkesin masası belli. Kepekli pizzayı not et.
◊ 5 senelik Sırçacı: Salata, ana yemek, pizza. Kahvaltı var. Fıstıklı katmer ye.
BAŞKA NE VAR?
Yeniköy Kahvesi, Emek Mantı, Yelken Balıkçısı...
En iyisi Araka
Son 1-2 senede açılanlar
◊ 3 senelik Cafe Pero: İş çıkışı için iyi. Duvarlarda güzel tablolar. Kendine bir kokteyl söyle.
◊ 2 senelik
Araka:
Gurme mekan. Sade dekor. İnanılmaz iyi isli palamut ve çıtır hamsi.
◊ 2 senelik Timothy’s: Avrupai pub. Atıştırmalık tabağı iste. Arkana yaslan.
◊ 1.5 senelik Küfelik: Bistro. Zengin içki menüsü. Sıcak tabağı doyurucu.
... BAŞKA NE VAR? Özsüt, Mua Dondurma, Apartıman, Cafe Society...
Yeniköy’e Eski Âdet
En tazeler
◊ 1 senelik Sedona: Bisiklet-kafe. Kirala, satın al, tamir ettir. İyi kahve sunuyorlar.
◊ 9 aylık Fiko:
Ocakbaşı. Alaçatı’dan transfer. Kanat, kanat, kanat...
◊ 9 aylık HopDaddy:
Yeni nesil burgerci. Et sevene ızgara ananaslı. Veganlara Farmer John...
◊ 6 aylık Takanik: Takanik balık eski, köftecisi yeni. Köfte de güzel, karalahana dolma ve kuru fasulye de.
◊ 1 aylık
7. Ev: Minicik, rengarenk kafe. Sağlıklı mutfak. Glutensiz kurabiye al.
◊ 1 aylık Eski Âdet:
Kebapçı. Nostaljik dekorasyon. Palmiyeli bahçe. Dev lahmacun. Lavantalı fava.
◊ 1 haftalık Fonduralı: Balıkçı değil deniz mahsulcü. Ünlüler, ünlüler, ünlüler... Pahalı. Rezervasyonsuz gitme.
BAŞKA NE VAR? Azur Balıkçısı, MeatCo etçisi, Qumru Kumrucusu...
Karaköy, Arnavutköy öldü yaşasın Yeniköy!
Ne Karaköy’ü canım, o 10 sene önceydi. Artık Arnavutköy’ün bile pabucu dama atıldı. Orada bir köy varsa uzakta, orası artık Yeniköy.
İstanbul kent hayatının popüler semtleri, Boğaz hattı boyunca kuzeye doğru tırmanıyor.
Karaköy ve Arnavutköy’ün ardından şehrin yeni görme/görülme semti Yeniköy.
Böyle kuzeye doğru devam edersek, soluğu en sonunda Rusya’da alacağız.
Bu güzel semtte adına yakışır bir hareketlilik var, gün geçmiyor ki yeni bir yer, alengirli bir mekan açılmasın.
Semtin yerlisi arkadaşım Filiz Türkmenoğlu’yla çıktık...
Yeniköy’e yeni başlayacaklar için en kıdemlisinden en yenisine, geriye sayımlı bir cep haritası hazırladık.
At fav’a bekle, hemen bugün gitmesen bile yarın, öbür gün lazım olacak...
Bırak, üstüne su sıçrasın
Klasikler
◊ 50 yıllık Emek Cafe: Her köşesinde yaşanmışlık.
Beykoz motoruna dikkat, su sıçratıyor. Menemen ısmarla.
◊ 15 senelik Gazebo: Yalı-restoran. Dünya mutfağı. Pazar kahvaltısı meşhur. Yer bulmak zor.
◊ 10 senelik Molka: Müdavim mekanı. Herkesin masası belli. Kepekli pizzayı not et.
◊ 5 senelik Sırçacı: Salata, ana yemek, pizza. Kahvaltı var. Fıstıklı katmer ye.
BAŞKA NE VAR?
Yeniköy Kahvesi, Emek Mantı, Yelken Balıkçısı...
En iyisi Araka
Son 1-2 senede açılanlar
◊ 3 senelik Cafe Pero: İş çıkışı için iyi. Duvarlarda güzel tablolar. Kendine bir kokteyl söyle.
◊ 2 senelik
Araka:
Gurme mekan. Sade dekor. İnanılmaz iyi isli palamut ve çıtır hamsi.
◊ 2 senelik Timothy’s: Avrupai pub. Atıştırmalık tabağı iste. Arkana yaslan.
◊ 1.5 senelik Küfelik: Bistro. Zengin içki menüsü. Sıcak tabağı doyurucu.
... BAŞKA NE VAR? Özsüt, Mua Dondurma, Apartıman, Cafe Society...
Yeniköy’e Eski Âdet
En tazeler
◊ 1 senelik Sedona: Bisiklet-kafe. Kirala, satın al, tamir ettir. İyi kahve sunuyorlar.
◊ 9 aylık Fiko:
Ocakbaşı. Alaçatı’dan transfer. Kanat, kanat, kanat...
◊ 9 aylık HopDaddy:
Yeni nesil burgerci. Et sevene ızgara ananaslı. Veganlara Farmer John...
◊ 6 aylık Takanik: Takanik balık eski, köftecisi yeni. Köfte de güzel, karalahana dolma ve kuru fasulye de.
◊ 1 aylık
7. Ev: Minicik, rengarenk kafe. Sağlıklı mutfak. Glutensiz kurabiye al.
◊ 1 aylık Eski Âdet:
Kebapçı. Nostaljik dekorasyon. Palmiyeli bahçe. Dev lahmacun. Lavantalı fava.
◊ 1 haftalık Fonduralı: Balıkçı değil deniz mahsulcü. Ünlüler, ünlüler, ünlüler... Pahalı. Rezervasyonsuz gitme.
BAŞKA NE VAR? Azur Balıkçısı, MeatCo etçisi, Qumru Kumrucusu...