Bergüzar Korel havale mi geçirdi?

“Amerika’da evlere temizliğe giden abla” skandalının ünlü oyuncuyu çok sarstığı ve yeni albüm çalışmasını askıya aldığı haberleri geliyor.
Sen istediğin kadar gözlerden ırak; patırtısız gürültüsüz yaşamaya çalış...
İstediğin kadar özel hayatını basından uzak tut, medyayla hem
kibar hem de mesafeli bir ilişkili kurmaya gayret et...
Sakınılan göze çöp batıyor bazen.
Bergüzar
Korel-Halit Ergenç çiftinin başına gelen tam da bu.
Magazinle yıllardır oynadıkları köşe-bucak satrançta, kendilerini bir anda şah mat pozisyonunda buldular.
Üstelik Bergüzar Korel en savunmasız halinde, yani hamileyken.
Önce ablasının ABD’de evlere temizliğe gittiği haberi düştü gündeme.
Bergüzar Korel’in ablasına yardım etmediği haberleri...
Sonra Cengiz Semercioğlu, ablasının Amerika’da başka bir kadınla evli olduğu iddiasını ortaya koydu.
Bergüzar Korel-Halit Ergenç çifti...
Bir hastane çıkışında, bir sağlık kontrolü sonrası yakalandı basın mensuplarına.
“Ailemiz herkesin tercihlerine saygılıdır” dışında bir şey çıkamadı ağızlarından...
Söylentiler o ki Bergüzar Korel aslında kardeşine yardımcı oluyormuş. Fakat kardeşinin hayat arkadaşı bütün paraya el koyuyormuş. Yapılan yardım kesilince Amerika’dan malum açıklamalar gelmiş.
Bergüzar Korel’in hassas bir bünyesi varmış ve böyle sarsıcı durumlarda havale geçiriyormuş. Halit Ergenç hamile eşini ve ailesini korumak için çırpınıyormuş. Koruma tedbiri kararı bu yüzden çıkarılmış.
Eğer doğruysa...
Asla kurgulamak istemeyeceğin bir kabus gibi.
Bergüzar Korel’in üzerinde çalıştığı ikinci albüm projesi de yarım kalmış.
Korel, ilk albümünü Aykut Gürel ile yapmıştı.
Hasbelkader ilk dinleyip yazmıştım.
Aykut Gürel’i aradım. Diğer söylentilere yorum alamadım ama Bergüzar Korel’in ikinci albümü için yine birlikte çalıştıklarını doğruladı.
Şimdilik teyit edilebilen tek bilgi şu: Yaşanan bu nahoş duruma rağmen albümün “yeni yılda raflarda olması” bekleniyor.
Niçin herkes hayatta bir kere zeytin hasadına katılmalı?
Geçen hafta kalabalık bir gazeteci grubu, Komili’nin zeytin hasadı festivali için Ayvalık’taydık.
Söyleşiler, dinletiler, canlı yemek performansları, tadımlar, hep birlikte zeytin toplamalar, sonra o topladığınız zeytinleri fabrikaya götürüp kendi yağını üretmeler...
“Zeytin”in “z”sinden “n”sine her detay düşünülmüş, bize açtıkları/öğrettikleri bu koca dünya için organizasyonda emeği geçen herkesi tebrik etmek gerek.
Ücretli-ücretsiz böyle çok çeşitli hasat etkinlikleri düzenleniyor; birine katılmaya mutlaka gayret edin.
Çocuklarla gitmek daha da mühim çünkü çok şey öğreniyorsunuz; binlerce yaşındaki zeytin ağaçlarını tanıyınca kendinizi doğada ve zamanda daha iyi konumlandırıyorsunuz.
Başka bir edep ediniyorsunuz.
O ağaçların bazıları “Truvalı Helen”i bile görmüş olabilir.
Bergüzar Korel havale mi geçirdi?
“Amerika’da evlere temizliğe giden abla” skandalının ünlü oyuncuyu çok sarstığı ve yeni albüm çalışmasını askıya aldığı haberleri geliyor.
Sen istediğin kadar gözlerden ırak; patırtısız gürültüsüz yaşamaya çalış...
İstediğin kadar özel hayatını basından uzak tut, medyayla hem
kibar hem de mesafeli bir ilişkili kurmaya gayret et...
Sakınılan göze çöp batıyor bazen.
Bergüzar
Korel-Halit Ergenç çiftinin başına gelen tam da bu.
Magazinle yıllardır oynadıkları köşe-bucak satrançta, kendilerini bir anda şah mat pozisyonunda buldular.
Üstelik Bergüzar Korel en savunmasız halinde, yani hamileyken.
Önce ablasının ABD’de evlere temizliğe gittiği haberi düştü gündeme.
Bergüzar Korel’in ablasına yardım etmediği haberleri...
Sonra Cengiz Semercioğlu, ablasının Amerika’da başka bir kadınla evli olduğu iddiasını ortaya koydu.
Bergüzar Korel-Halit Ergenç çifti...
Bir hastane çıkışında, bir sağlık kontrolü sonrası yakalandı basın mensuplarına.
“Ailemiz herkesin tercihlerine saygılıdır” dışında bir şey çıkamadı ağızlarından...
Söylentiler o ki Bergüzar Korel aslında kardeşine yardımcı oluyormuş. Fakat kardeşinin hayat arkadaşı bütün paraya el koyuyormuş. Yapılan yardım kesilince Amerika’dan malum açıklamalar gelmiş.
Bergüzar Korel’in hassas bir bünyesi varmış ve böyle sarsıcı durumlarda havale geçiriyormuş. Halit Ergenç hamile eşini ve ailesini korumak için çırpınıyormuş. Koruma tedbiri kararı bu yüzden çıkarılmış.
Eğer doğruysa...
Asla kurgulamak istemeyeceğin bir kabus gibi.
Bergüzar Korel’in üzerinde çalıştığı ikinci albüm projesi de yarım kalmış.
Korel, ilk albümünü Aykut Gürel ile yapmıştı.
Hasbelkader ilk dinleyip yazmıştım.
Aykut Gürel’i aradım. Diğer söylentilere yorum alamadım ama Bergüzar Korel’in ikinci albümü için yine birlikte çalıştıklarını doğruladı.
Şimdilik teyit edilebilen tek bilgi şu: Yaşanan bu nahoş duruma rağmen albümün “yeni yılda raflarda olması” bekleniyor.
Niçin herkes hayatta bir kere zeytin hasadına katılmalı?
Geçen hafta kalabalık bir gazeteci grubu, Komili’nin zeytin hasadı festivali için Ayvalık’taydık.
Söyleşiler, dinletiler, canlı yemek performansları, tadımlar, hep birlikte zeytin toplamalar, sonra o topladığınız zeytinleri fabrikaya götürüp kendi yağını üretmeler...
“Zeytin”in “z”sinden “n”sine her detay düşünülmüş, bize açtıkları/öğrettikleri bu koca dünya için organizasyonda emeği geçen herkesi tebrik etmek gerek.
Ücretli-ücretsiz böyle çok çeşitli hasat etkinlikleri düzenleniyor; birine katılmaya mutlaka gayret edin.
Çocuklarla gitmek daha da mühim çünkü çok şey öğreniyorsunuz; binlerce yaşındaki zeytin ağaçlarını tanıyınca kendinizi doğada ve zamanda daha iyi konumlandırıyorsunuz.
Başka bir edep ediniyorsunuz.
O ağaçların bazıları “Truvalı Helen”i bile görmüş olabilir.