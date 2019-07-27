1000 liraya nargile

Etiler’deki PS Lounge’da, Ejderhanın Nefesi, Lotus Alevi, Mavi Ejderha ve Alaaddin’in Sihirli Lambası adlarındaki çeşitler, bir nargile için dudak uçuklatan fiyatlara satılıyor.
Nispetiye Caddesi’ndeki PS Lounge’un, dışarıdan bakınca semtin diğer şık mekânlarından çok farkı yok.
İstanbul’a, Bodrum’dan, Azeri sermayesiyle kurulan Yalıkavak Marina’dan transfer oldular. Kafe-restoran olarak hizmet veren PS Lounge’da içki servisi yapılmıyor.
Ama asıl fark, buranın aynı zamanda bir nargileci olması.
‘Nargileci’ deyince birçok insanın aklına derme çatma yerlerde, ikinci sınıf ve özensiz bir servisle hizmet veren yerler geliyor. Belki de artık bunu değiştirme vakti.
PS Lounge’da, daha düşük fiyatlı nargileler de var tabii ama Ejderhanın Nefesi, Lotus Alevi, Mavi Ejderha ve Alaaddin’in Sihirli Lambası adlarındaki çeşitler, bir nargile için dudak uçuklatan fiyatlara satılıyor.
Ne özelliği var derseniz, uzmanı sayılmam ama çok nadir bulunan bir tütün kullanılıyor, nargilenin tuttuğunuz sapı bile yılan derisinden... Yanında tatlı ve meyve tabakları, Azeri çayı çaynik ve çikolatalarla özel bir sunum yapılıyor.
Azeri yatırımcı, Türkiye’de bu sunumu yapabilecek usta olmadığı için bütün nargile ustalarını Azerbaycan’dan getirtmiş.
Breh breh breh... Bakü’de meşhur bir nargile kafeye ben de gitmiştim ama işi bu kadar ciddiye aldıklarını fark edememiştim.
Bana sorarsanız, daha doğrusu doktorlara sorarsanız ucuzu da en lüksü de nihayetinde zehir işte. Israrla içmememizi, içilen ortamlarda da bulunmamamızı tavsiye ediyorlar.
Kilyos Milyon Beach’te başlayıp Maslak Volkswagen Arena’da bitecek DIYNAMIC FESTIVAL
Elektronik müziğin dünyadaki en iyi isimlerinden Solomun, kurucusu olduğu Hamburg çıkışlı Diynamic Festival ile ikinci kez İstanbul’da. Festival, Amsterdam, Münih ve Barselona’nın ardından İstanbullu müzikseverlerle ilk kez 2015’te buluşmuştu.
Festival bu yaz iki ayaklı. Yani takip etmek isteyenler Kilyos-Maslak arasında mekik dokuyacak. Önümüzdeki cumartesi gündüz 12.00’de Kilyos’taki Milyon Beach’te başlayacak, geceyse 00.00’da Maslak’taki Volkswagen Arena’da sabaha dek devam edecek.
DJ Solomun her iki alanda da setin başına geçecek. Tek günlük festivalde Solomun’a Adriatique, Boys Noize, Kollektiv Turmstrasse, Adana Twins, Magdalena, Lehar, Undercatt, Musumeci, Moscoman, Magit Cacoon, Innellea ve Andy Bros gibi isimler eşlik edecek. Festivale girişler gündüz 220, gece 330 liradan başlıyor. www.biletix.com
Solomun, dünyanın dört bir yanında verdiği tüm konserlerde biletleri günler öncesinden tükenen bir isim.
Adını çok sevdikleri Adana kebabından alan Alman grup ‘Adana Twins’ de bu yılki festivalin bir başka yıldızı.
CUMARTESİ ATEŞİ
Bu akşam sen neredesin
Ben Fero Ankara Armada AVM’de, Levent Yüksel Vadiistanbul Açıkhava’da, Demet Akalın Bodrum Sahne İstanbul’da, Nazan Öncel Moda Kayıkhane’de, Halil Sezai Antalya Jolly Joker’da, Yeni Türkü Bodrum Club Gümüşlük’te...
Dersaadet’te yaşıyorsun, pekİ bunları bİlİyor musun?
Bugün Şişli Sanat Kursu’nda kişi başı 100 liraya, çömlek workshop’u düzenlendiğini...
Üç saatte yapacağınız çömleği, fırınlayıp 20 gün sonra size teslim edeceklerini... (0212) 217 17 70
Dönerci Hamdi Usta’nın, International Star Award for Quality’den ‘Altın Yıldız Kalite Ödülü’ aldığını...
Ödülü Cenevre’de alan Hamdi Usta’nın Antalya, Denizli ve İstanbul Salacak’ta şubeleri olduğunu...
90 TL
Yarın Kilyos Burç Beach’teki Kalben konserine, plaj ücreti dahil giriş fiyatı...
1000 liraya nargile
Etiler’deki PS Lounge’da, Ejderhanın Nefesi, Lotus Alevi, Mavi Ejderha ve Alaaddin’in Sihirli Lambası adlarındaki çeşitler, bir nargile için dudak uçuklatan fiyatlara satılıyor.
Nispetiye Caddesi’ndeki PS Lounge’un, dışarıdan bakınca semtin diğer şık mekânlarından çok farkı yok.
İstanbul’a, Bodrum’dan, Azeri sermayesiyle kurulan Yalıkavak Marina’dan transfer oldular. Kafe-restoran olarak hizmet veren PS Lounge’da içki servisi yapılmıyor.
Ama asıl fark, buranın aynı zamanda bir nargileci olması.
‘Nargileci’ deyince birçok insanın aklına derme çatma yerlerde, ikinci sınıf ve özensiz bir servisle hizmet veren yerler geliyor. Belki de artık bunu değiştirme vakti.
PS Lounge’da, daha düşük fiyatlı nargileler de var tabii ama Ejderhanın Nefesi, Lotus Alevi, Mavi Ejderha ve Alaaddin’in Sihirli Lambası adlarındaki çeşitler, bir nargile için dudak uçuklatan fiyatlara satılıyor.
Ne özelliği var derseniz, uzmanı sayılmam ama çok nadir bulunan bir tütün kullanılıyor, nargilenin tuttuğunuz sapı bile yılan derisinden... Yanında tatlı ve meyve tabakları, Azeri çayı çaynik ve çikolatalarla özel bir sunum yapılıyor.
Azeri yatırımcı, Türkiye’de bu sunumu yapabilecek usta olmadığı için bütün nargile ustalarını Azerbaycan’dan getirtmiş.
Breh breh breh... Bakü’de meşhur bir nargile kafeye ben de gitmiştim ama işi bu kadar ciddiye aldıklarını fark edememiştim.
Bana sorarsanız, daha doğrusu doktorlara sorarsanız ucuzu da en lüksü de nihayetinde zehir işte. Israrla içmememizi, içilen ortamlarda da bulunmamamızı tavsiye ediyorlar.
Kilyos Milyon Beach’te başlayıp Maslak Volkswagen Arena’da bitecek DIYNAMIC FESTIVAL
Elektronik müziğin dünyadaki en iyi isimlerinden Solomun, kurucusu olduğu Hamburg çıkışlı Diynamic Festival ile ikinci kez İstanbul’da. Festival, Amsterdam, Münih ve Barselona’nın ardından İstanbullu müzikseverlerle ilk kez 2015’te buluşmuştu.
Festival bu yaz iki ayaklı. Yani takip etmek isteyenler Kilyos-Maslak arasında mekik dokuyacak. Önümüzdeki cumartesi gündüz 12.00’de Kilyos’taki Milyon Beach’te başlayacak, geceyse 00.00’da Maslak’taki Volkswagen Arena’da sabaha dek devam edecek.
DJ Solomun her iki alanda da setin başına geçecek. Tek günlük festivalde Solomun’a Adriatique, Boys Noize, Kollektiv Turmstrasse, Adana Twins, Magdalena, Lehar, Undercatt, Musumeci, Moscoman, Magit Cacoon, Innellea ve Andy Bros gibi isimler eşlik edecek. Festivale girişler gündüz 220, gece 330 liradan başlıyor. www.biletix.com
Solomun, dünyanın dört bir yanında verdiği tüm konserlerde biletleri günler öncesinden tükenen bir isim.
Adını çok sevdikleri Adana kebabından alan Alman grup ‘Adana Twins’ de bu yılki festivalin bir başka yıldızı.
CUMARTESİ ATEŞİ
Bu akşam sen neredesin
Ben Fero Ankara Armada AVM’de, Levent Yüksel Vadiistanbul Açıkhava’da, Demet Akalın Bodrum Sahne İstanbul’da, Nazan Öncel Moda Kayıkhane’de, Halil Sezai Antalya Jolly Joker’da, Yeni Türkü Bodrum Club Gümüşlük’te...
Dersaadet’te yaşıyorsun, pekİ bunları bİlİyor musun?
Bugün Şişli Sanat Kursu’nda kişi başı 100 liraya, çömlek workshop’u düzenlendiğini...
Üç saatte yapacağınız çömleği, fırınlayıp 20 gün sonra size teslim edeceklerini... (0212) 217 17 70
Dönerci Hamdi Usta’nın, International Star Award for Quality’den ‘Altın Yıldız Kalite Ödülü’ aldığını...
Ödülü Cenevre’de alan Hamdi Usta’nın Antalya, Denizli ve İstanbul Salacak’ta şubeleri olduğunu...
90 TL
Yarın Kilyos Burç Beach’teki Kalben konserine, plaj ücreti dahil giriş fiyatı...