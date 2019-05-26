Muhallebi için:
- 1 litre süt
- 1 yemek kaşığı tepeleme un
- 2 yemek kaşığı buğday nişastası
- 2-3 adet nohut kadar damlasakızı
- Yarım su bardağı tozşeker
- 100 gr tereyağı
- 1 adet vanilya
Zerde için:
- 1 litre su
- 2 çay kaşığı dolusu safran (veya 2 çay kaşığı dolusu toz zerdeçal-hintsafranı)
- Yarım su bardağı şeker
- 3 yemek kaşığı tepeleme buğday nişastası
Üzeri için:
- 1 çay bardağı dolmalık fıstık
- Yarım çay bardağı dolmalık kuşüzümü
Yapılışı:
Önce muhallebiyi pişirmek için tüm malzemeleri orta boy bir tencereye aktarın. Tel çırpıcıyla tereyağı ve vanilya hariç tüm malzemeleri iyice karıştırıp sonra orta ısılı ateşin üzerine oturtun. Sürekli karıştırarak katılaşıp muhallebi kıvamına gelinceye dek pişirin. Altını kapatıp tereyağını ve vanilyayı ilave edin. Sonra da mikserin orta devriyle muhallebiyi tenceresinde 5-6 dakika kadar iyice çırpın. Hazırladığınız 8-10 adet kâse veya kup bardaklarına muhallebiyi paylaştırın. Üzerine de zerde koyacağınızı düşünerek üst kısmında pay bırakın. Muhallebileri soğumaya bırakın. Şimdi de zerde için orta boy bir tencereye su, şeker ve nişastayı koyun. Eğer safran kullanacaksanız, safranı 1 Türk kahvesi fincanı kaynar suyun içine atın ve sapsarı bir renk verinceye dek bekletin. Çıkan suyu tencereye aktarın ya da tenceredeki karışıma toz zerdeçalı ekleyin. Orta ısılı ateşin üzerinde, bir tel çırpıcıyla sürekli karıştırarak katılaşıp kaynayıncaya dek pişirin. Ocaktan alın, karıştırarak hafif ılıtın ve soğuyan muhallebilerin üzerine paylaştırın. İsterseniz dolmalık fıstığı yağsız tavada biraz kavurarak lezzetlendirin ve üzerini süsleyin. Aralara da kuşüzümü serpip buzdolabında 2-3 saat bekleterek servise sunun.
Zerdeçallı muhallebi
Malzemeler:
Muhallebi için:
- 1 litre süt
- 1 yemek kaşığı tepeleme un
- 2 yemek kaşığı buğday nişastası
- 2-3 adet nohut kadar damlasakızı
- Yarım su bardağı tozşeker
- 100 gr tereyağı
- 1 adet vanilya
Zerde için:
- 1 litre su
- 2 çay kaşığı dolusu safran (veya 2 çay kaşığı dolusu toz zerdeçal-hintsafranı)
- Yarım su bardağı şeker
- 3 yemek kaşığı tepeleme buğday nişastası
Üzeri için:
- 1 çay bardağı dolmalık fıstık
- Yarım çay bardağı dolmalık kuşüzümü
Yapılışı:
Önce muhallebiyi pişirmek için tüm malzemeleri orta boy bir tencereye aktarın. Tel çırpıcıyla tereyağı ve vanilya hariç tüm malzemeleri iyice karıştırıp sonra orta ısılı ateşin üzerine oturtun. Sürekli karıştırarak katılaşıp muhallebi kıvamına gelinceye dek pişirin. Altını kapatıp tereyağını ve vanilyayı ilave edin. Sonra da mikserin orta devriyle muhallebiyi tenceresinde 5-6 dakika kadar iyice çırpın. Hazırladığınız 8-10 adet kâse veya kup bardaklarına muhallebiyi paylaştırın. Üzerine de zerde koyacağınızı düşünerek üst kısmında pay bırakın. Muhallebileri soğumaya bırakın. Şimdi de zerde için orta boy bir tencereye su, şeker ve nişastayı koyun. Eğer safran kullanacaksanız, safranı 1 Türk kahvesi fincanı kaynar suyun içine atın ve sapsarı bir renk verinceye dek bekletin. Çıkan suyu tencereye aktarın ya da tenceredeki karışıma toz zerdeçalı ekleyin. Orta ısılı ateşin üzerinde, bir tel çırpıcıyla sürekli karıştırarak katılaşıp kaynayıncaya dek pişirin. Ocaktan alın, karıştırarak hafif ılıtın ve soğuyan muhallebilerin üzerine paylaştırın. İsterseniz dolmalık fıstığı yağsız tavada biraz kavurarak lezzetlendirin ve üzerini süsleyin. Aralara da kuşüzümü serpip buzdolabında 2-3 saat bekleterek servise sunun.