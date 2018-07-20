Patatesli Çerkez çöreği

MALZEME LİSTESİ
Hamur için:
◊ 1 su bardağı ılık süt
◊ Yarım su bardağı ılık su
◊ Yarım su bardağı eritilmiş tereyağı
◊ 1 adet yumurta
◊ Yarım paket yaş maya
◊ 1 tatlı kaşığı şeker, tuz
◊ Alabildiği kadar un
İçi için:
◊ 3 adet orta boy patates
◊ 3 yemek kaşığı zeytinyağı
◊ 1 adet orta boy soğan
◊ Yarım tatlı kaşığı tuz, pul biber, karabiber, kişniş
Üzeri için:
◊ 2 adet yumurtanın sarısı
◊ 2 yemek kaşığı çörekotu
Hamur için derin bir kabın içine ılık süt, ılık su, tuz, şeker ve mayayı koyun. Bir çatalla iyice çırparak mayanın kıvama gelmesi için 10 dakika bekleyin. Üzerine eritilmiş yağı, yumurtayı ve ardından azar azar unu ilave etmeye başlayın.
Hafifçe elinize yapışan yumuşak kıvamda bir hamur elde edeceksiniz. Üzerini kapatıp bir saat dinlendirin.
Bu arada iç harcı için yemeklik incecik doğranmış soğanı zeytinyağında 2 dakika kavurun. Haşlanıp ezilmiş patatesleri üzerine ilave edin. Tuz, pul biber, karabiber ve kişnişi katın. Bir kaşıkla iyice karıştırıp ocaktan alın.
Mayalanan hamurdan portakal büyüklüğünde parçalar kopararak bezeleri hazırlayın. Her bir bezeyi bir merdane yardımıyla yemek tabağı büyüklüğünde açın. İçine patatesli harçtan 2 yemek kaşığı kadar koyup kenarlarından bohça gibi kapayın. Pişirme kağıdı serdiğiniz tepsinin üzerine çörekleri ters çevirerek yerleştirin.
Üzerlerine yumurta sarısı sürüp, çörekotu serpin.
200 derecede önceden ısıtılmış, alt-üst konuma getirdiğiniz fırında 20-25 dakika üzerleri kızarana kadar pişirin. Fırından çıkardığınız çörekleri 10 dakika kadar dinlendirip, sıcak olarak servise sunun.
Yoğurtlu taze bakla çorbası
MALZEME LİSTESİ
◊ 200 gr. taze bakla
◊ 2 adet büyük boy soğan
◊ 150 gr. tereyağı
◊ 3 su bardağı et veya tavuk suyu (hazır bulyon kullanabilirsiniz)
◊ 4 su bardağı sıcak su
◊ 1 çay kaşığı tuz, karabiber
Yoğurtlu sosu için:
◊ 3 yemek kaşığı
tepeleme un
◊ 1 adet yumurta
◊ 2 su bardağı
süzme yoğurt
◊ 2 su bardağı soğuk su
Ayrıca:
◊1 demet dereotu
Önce baklaların uçlarını kesip atın. Sonra da keskin bir bıçakla tahta üzerinde 1 cm. genişliğinde olacak şekilde dilimleyin. Soğanı yemeklik ve incecik doğrayın. Büyük boy bir tencereye tereyağını koyup eritin.
Soğanı ekleyip 2 dakika kadar kavurun. Yıkanmış baklaları ekleyip, sık sık karıştırarak 10 dakika kadar kavurun.
Et veya tavuk suyu ile sıcak suyu ilave edip baklalar iyice yumuşayıncaya kadar en az 20 dakika pişirin.
Yoğurt sosu için büyük bir kasede; un, yumurta, süzme yoğurt ve soğuk suyu karıştırıp bir tel çırpıcıyla iyice çırpın.
Kaynayan baklanın suyundan 1 kepçe alıp yoğurt sosunun içine katın ve karıştırarak yoğurt sosunu ılıklaştırın. Sonra da bu ılık sosu yavaş yavaş ve karıştırarak baklavaların içine ilave edin (yoğurt sosunu ılıklaştırarak unun topaklanmasına engel oluyoruz). Ara sıra karıştırarak çorbayı kısık ateşte 15 dakika daha pişirin.
Tuz ve karabiberini serpin, baklalar iyice yumuşayınca, tarhana çorbası kıvamlı bakla çorbasını ocaktan alın. İncecik doğranmış dereotuyla süsleyerek servise sunun.
Patatesli Çerkez çöreği
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MALZEME LİSTESİ
Hamur için:
◊ 1 su bardağı ılık süt
◊ Yarım su bardağı ılık su
◊ Yarım su bardağı eritilmiş tereyağı
◊ 1 adet yumurta
◊ Yarım paket yaş maya
◊ 1 tatlı kaşığı şeker, tuz
◊ Alabildiği kadar un
İçi için:
◊ 3 adet orta boy patates
◊ 3 yemek kaşığı zeytinyağı
◊ 1 adet orta boy soğan
◊ Yarım tatlı kaşığı tuz, pul biber, karabiber, kişniş
Üzeri için:
◊ 2 adet yumurtanın sarısı
◊ 2 yemek kaşığı çörekotu
Hamur için derin bir kabın içine ılık süt, ılık su, tuz, şeker ve mayayı koyun. Bir çatalla iyice çırparak mayanın kıvama gelmesi için 10 dakika bekleyin. Üzerine eritilmiş yağı, yumurtayı ve ardından azar azar unu ilave etmeye başlayın.
Hafifçe elinize yapışan yumuşak kıvamda bir hamur elde edeceksiniz. Üzerini kapatıp bir saat dinlendirin.
Bu arada iç harcı için yemeklik incecik doğranmış soğanı zeytinyağında 2 dakika kavurun. Haşlanıp ezilmiş patatesleri üzerine ilave edin. Tuz, pul biber, karabiber ve kişnişi katın. Bir kaşıkla iyice karıştırıp ocaktan alın.
Mayalanan hamurdan portakal büyüklüğünde parçalar kopararak bezeleri hazırlayın. Her bir bezeyi bir merdane yardımıyla yemek tabağı büyüklüğünde açın. İçine patatesli harçtan 2 yemek kaşığı kadar koyup kenarlarından bohça gibi kapayın. Pişirme kağıdı serdiğiniz tepsinin üzerine çörekleri ters çevirerek yerleştirin.
Üzerlerine yumurta sarısı sürüp, çörekotu serpin.
200 derecede önceden ısıtılmış, alt-üst konuma getirdiğiniz fırında 20-25 dakika üzerleri kızarana kadar pişirin. Fırından çıkardığınız çörekleri 10 dakika kadar dinlendirip, sıcak olarak servise sunun.
Yoğurtlu taze bakla çorbası
MALZEME LİSTESİ
◊ 200 gr. taze bakla
◊ 2 adet büyük boy soğan
◊ 150 gr. tereyağı
◊ 3 su bardağı et veya tavuk suyu (hazır bulyon kullanabilirsiniz)
◊ 4 su bardağı sıcak su
◊ 1 çay kaşığı tuz, karabiber
Yoğurtlu sosu için:
◊ 3 yemek kaşığı
tepeleme un
◊ 1 adet yumurta
◊ 2 su bardağı
süzme yoğurt
◊ 2 su bardağı soğuk su
Ayrıca:
◊1 demet dereotu
Önce baklaların uçlarını kesip atın. Sonra da keskin bir bıçakla tahta üzerinde 1 cm. genişliğinde olacak şekilde dilimleyin. Soğanı yemeklik ve incecik doğrayın. Büyük boy bir tencereye tereyağını koyup eritin.
Soğanı ekleyip 2 dakika kadar kavurun. Yıkanmış baklaları ekleyip, sık sık karıştırarak 10 dakika kadar kavurun.
Et veya tavuk suyu ile sıcak suyu ilave edip baklalar iyice yumuşayıncaya kadar en az 20 dakika pişirin.
Yoğurt sosu için büyük bir kasede; un, yumurta, süzme yoğurt ve soğuk suyu karıştırıp bir tel çırpıcıyla iyice çırpın.
Kaynayan baklanın suyundan 1 kepçe alıp yoğurt sosunun içine katın ve karıştırarak yoğurt sosunu ılıklaştırın. Sonra da bu ılık sosu yavaş yavaş ve karıştırarak baklavaların içine ilave edin (yoğurt sosunu ılıklaştırarak unun topaklanmasına engel oluyoruz). Ara sıra karıştırarak çorbayı kısık ateşte 15 dakika daha pişirin.
Tuz ve karabiberini serpin, baklalar iyice yumuşayınca, tarhana çorbası kıvamlı bakla çorbasını ocaktan alın. İncecik doğranmış dereotuyla süsleyerek servise sunun.