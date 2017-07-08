◊ 1 adet yumurta

◊ 4 yemek kaşığı yoğurt

◊ 4 yemek kaşığı tahin

◊ 1 çay bardağı tozşeker

◊ 1 paket karbonat

◊ 1 çay bardağı sıvıyağ

◊ 1 çay bardağı eritilmiş tereyağı

◊ 1 çay bardağı çekilmiş ceviz içi

◊ Yaklaşık 2 su bardağı ve 2 yemek

kaşığı un

ŞERBETİ İÇİN

◊ 1 su bardağı pekmez

◊ 1,5 su bardağı su

Derin bir kabın içine yumurta, yoğurt, tahin, tozşeker, sıvıyağ, eritilmiş tereyağı, karbonat ve ceviz içini koyun. Bir tel çırpıcıyla çırparken unu eklemeye başlayın. Ardından spatula kullanarak karıştırın ve azar azar unu ekleyin.

Hamurun ekmek hamuru kıvamında olması gerek. Sıvıyağla yağlanmış bir kaba hamuru aktarın. Isınmış 170 dereceli fırında 40-45 dakika pişirip çıkarın. Ilınmaya bırakın.

Şerbet için pekmez ve suyu 5 dakika kaynatıp ocaktan alın. İyice soğutun. Ilık nevzineye soğuk şerbeti döküp servise sunun.

MİLFÖYLÜ KAYTAZ BÖREĞİ

◊ 12-14 adet milföy

İÇ HARCI İÇİN

◊ 100-150 gr orta yağlı dana kıyma

◊ 2 yemek kaşığı soğan rendesi

◊ 1 çay kaşığı tuz, karabiber

◊ 2 çay kaşığı nar ekşisi

◊ 2 çay kaşığı biber salçası

◊ Ayrıca, 1 adet yumurta sarısı

İç harcı için tüm malzemeleri bir kasede karıştırıp, köfte gibi yoğurun. Derin dondurucudan çıkarıp 10 dakika oda sıcaklığında beklettiğiniz milföy hamurlarını tezgaha dizin. Bıçakla sivri uçlarını kesip hafif yuvarlak forma getirin. Kabarmaması için çatalla hamurun içine delikler açın. Hamurun ortasına kabuklu ceviz kadar kıymalı harçtan koyup, dağıtarak bastırın. Hamurun kenarlarını üzerine şekil vererek kapatın. Ufak bir lahmacun formunu verdiğiniz börekleri fırın tepsisine dizin. Kenarlarına fırçayla yumurta sarısı sürün. 200 derece fırında hamurların kenarları kızarıncaya dek 30-35 dakika pişirin. Sıcak servise sunun.

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