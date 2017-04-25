MAŞLI PİRİNÇ SALATASI



Maşı iyice yıkayıp süzdükten sonra tuzlu bol suda haşlayın ve tekrar süzün.

Haşlama işlemi sırasında maşın dağılmamasına ve diri kalmasına dikkat edin.

Pirinci de haşlayıp süzün. Basmati pirinci kullanacaksanız haşlama suyuna bir su bardağı kadar süt ilave edin. Daha lezzetli olacaktır. Haşlanıp süzülmüş ve hâlâ sıcak olan pirinci ve maşı derin bir kaba aktarıp üzerine incecik kıydığınız yeşil soğanı ve maydanozu ekledikten sonra karıştırın.

Sosu hazırlamak için zeytinyağı, tuz, karabiber, sirke, soya sosu ve biber salçasını (salçayı bir kahve fincanı suda ezerek koyun) bir kasede çatal yardımıyla çırpıp maşlı karışımın üzerine gezdirin.

Karıştırıp sosu çekmesi için 10 dakika beklettikten sonra ılık olarak servise sunun.

İsterseniz üzerini kişniş yapraklarıyla süsleyebilirsiniz.

Afiyet olsun...

MALZEMELER

◊ İki su bardağı maş (Mercimek görünümlü

bir bakliyat)

◊ Bir su bardağı lüks baldo pirinç (Basmati pirinç de kullanabilirsiniz.)

◊ Beş adet taze

yeşil soğan

◊ Bir demet maydanoz

Sos için

◊ Yarım su bardağı zeytinyağı

◊ Bir çay kaşığı tuz, karabiber

◊ İki yemek kaşığı

soya sosu

◊ Dört çay kaşığı tatlı biber salçası

◊ İki yemek kaşığı sirke

MERCİMEKLİ BİBER DOLMASI

Dolmanın iç harcını hazırlamak için soğanları çok ince yemeklik, sarımsakları pirinç tanesi büyüklüğünde doğrayın. Bulgur ve mercimeği yıkayıp süzün.

Sıvıyağın iki yemek kaşığı kadarını, soğan, sarımsak, bulgur ve mercimeği geniş bir tencereye koyun. Orta ısılı ateşte karıştırarak

beş dakika kadar kavurun.

Salça, tuz, karabiber, kimyon, pul biber ve yenibaharı da ilave edip

4-5 dakika daha kavurun.

Bir su bardağı sıcak su ekleyip beş dakika, mercimekler iyice yumuşayıncaya kadar pişirin ve ocaktan alın. İncecik kıyılmış maydanoz ve varsa taze nane de katıp soğumasını bekleyin.

Dolmalık biberlerin saplarını kapak gibi kesin. İçlerini temizlendikten sonra yıkayıp süzün. Mercimekli harcı biberlerin içine paylaştırın.

Kalan iki yemek kaşığı sıvıyağı geniş bir tencereye gezdirin. Hazırlanmış olan dolmaları ağız kısımları yukarıya bakacak şekilde tencereye yerleştirin.

İki su bardağı sıcak suyu dolmaların üzerine gezdirip üzerlerini düz bir porselen tabakla kapatın. (Sıcak suya hazır tavuk bulyon da katılabilir.)

Dolmayı önce orta ısılı ateşte kaynayıncaya kadar pişirin. Kaynamaya başlayınca ocağın altını kısıp 25-30 dakika, biberler iyice yumuşayıncaya kadar pişirip ocaktan alın.

Not: İstenirse mercimekli harca yarım çay kaşığı toz köri de katılabilir.

Bu yemeğe çok yakışacaktır.

MALZEMELER

◊ 10-12 adet uzun yeşil dolmalık biber (Kırmızı uzun salçalık biber de kullanılabilir.)

İç harcı için

◊ İki su bardağı yeşil mercimek

◊ Yarım su bardağı kalın pilavlık bulgur

◊ İki adet orta boy

kuru soğan

◊ Üç diş sarımsak

◊ Bir yemek kaşığı salça

◊ Bir çay kaşığı tuz, karabiber

◊ Dört yemek kaşığı sıvıyağ

◊ Varsa iki yemek kaşığı ince kıyılmış taze nane

◊ Bir demet ince kıyılmış maydanoz

◊ Bir çay kaşığı kimyon, kırmızı pul biber, yenibahar

Sahrap Soysal'ın nefis yemek tarifleri için bizi takip etmeye devam edin.