Mantarlı bulgur pilavı

Malzeme



* 300-400 gr. kültür mantarı

* 2 su bardağı pilavlık bulgur

* Türk kahvesi fincanıyla 1 fincan zeytinyağı

* 1 adet büyük boy kuru soğan

* 2 diş sarımsak

* İsteğe bağlı olarak; 1 yemek kaşığı domates salçası (1 adet büyük boy domatesin rendesi de olur)

* 2 çay kaşığı tuz, kırmızı pulbiber

* 4 su bardağı sıcak su (Et ya da tavuk suyu kullanmanızı öneririm)



Yapılışı

Mantarların saplarının uçlarını kesip atın ve limonlu suda bekletin. Yıkayıp uzunlamasına incecik dilimleyin.

Soğanı yemeklik, incecik, sarımsakları pirinç tanesi büyüklüğünde doğrayın. Bulguru yıkayıp süzün.

Zeytinyağını geniş bir pilav tenceresine koyup ocağın altını yakın. Soğan ve sarımsakları tencereye aktarıp 3-4 dakika kavurun. Mantarı ekleyip 5 dakika daha kavurun.

Salçayı ya da rendelenmiş domatesi katıp karıştırın ve sıcak suyu da hemen ilave edin. Tuz ve pul biberi serpin.

Su kaynamaya başlar başlamaz yıkanmış bulguru ekleyip karıştırın. Orta ısılı ateşte bulgur, suyunu çekinceye kadar pişirip ocaktan alın. En az 20 dakika dinlendirdiğiniz pilavı karıştırarak servise sunun.

Afiyet olsun...

Mahlepli ramazan simidi



Malzeme

* 250 gr. yumuşamış bitkisel margarin

* 1 adet yumurta

* Yarım su bardağı ılık su

* 1 yemek kaşığı toz kuru maya (1 paket toz instand maya da kullanabilirsiniz)

* 1 yemek kaşığı toz mahlep

* 2 çay kaşığı tuz

* 4 çay kaşığı tozşeker

* Yaklaşık 4 su bardağı un

* Üzeri için;1 yumurta sarısı,çörekotu



Yapılışı

Unu derin bir kaba koyup üzerine kuru maya, tuz, tozşeker, ve mahlebi ilave edin ve elinizle karıştırın.

Yumuşamış yağı ve yumurtayı ekleyip yoğurmaya başlayın. Suyu kaşık kaşık katarken hamuru yoğurmaya devam edin. Çok yumuşak ve hafif ele yapışan bir hamur elde edebilirsiniz. Hamuru toplayıp oda sıcaklığında 40-50 dakika kadar dinlendirin. Bu süre içinde hamur kabarıp kıvamını bulacaktır.

Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp parçaları şekillendirerek parmak şeklinde şeritler yapın. Üzerlerine çırpılmış yumurta sarısı sürüp çörekotu serpiştirin.

Fırın tepsisine yerleştirdiğiniz simitleri önceden ısıtıp 180 dereceye ve alt-üst konuma ayarladığınız fırında 22-25 dakika kadar pişirip çıkarın.

Önce yumuşak gibi gelecek, sonradan sertleşecektir.

Afiyet olsun...