Ispanaklı fellah köftesi

8 KİŞİLİK

HAZIRLAMA SÜRESİ: 30 DAKİKA

PİŞİRME SÜRESİ: 25 DAKİKA

MALZEME LİSTESİ

◊ 2 su bardağı ince köftelik bulgur

◊ 1,5 su bardağı sıcak su

◊ 1 çay kaşığı tuz

◊ Yarım çay kaşığı karabiber, kimyon

◊ Yarım yemek kaşığı domates salçası

◊ Yarım yemek kaşığı tatlı biber salçası

◊ 1 su bardağı un

◊ 1 adet yumurta

Sosu için;

◊ 4 yemek kaşığı zeytinyağı

◊ 2 diş sarımsak

◊ 1 yemek kaşığı domates salçası

◊ Yarım yemek kaşığı biber salçası

◊ Haşlama suyundan 1 bardak

Ayrıca;

◊ 1 demet ıspanak

◊ 4 yemek kaşığı zeytinyağı

◊ 1 çay kaşığı tuz, karabiber

Ispanağı iyice yıkayıp süzün. İnce ince doğrayarak derin bir cam kaseye alın. Buzdolabının derin dondurucusunda 30 dakika bekletip çıkarın.

Hafif donmuş olan ıspanağın üzerine tuz serpin. Elinizle yavaş yavaş ovalayın. Bu işlem sayesinde ıspanağı haşlamanıza gerek kalmaz.

Yağı bir tencerede kızdırıp ıspanağı ilave edin ve 5 dakika kavurup ocaktan alın. Soğumaya bırakın.

İnce bulguru orta boy çelik bir tencereye koyun. Üzerine sıcak suyu gezdirip tencerenin kapağını kapatın.

Yaklaşık 5 dakika bulgurun ıslanıp yumuşamasını bekleyin. Üzerine tuz, karabiber ve kimyonu serpip, domates ve biber salçasını ekleyin.

Malzemeleri yaklaşık 2-3 dakika yoğurup unu ekledikten sonra 5 dakika daha yoğurmaya devam edin.

Son olarak yumurtayı katıp birkaç dakika daha, hamur macun kıvamına gelinceye kadar yoğurun.

Diğer taraftan, küçük bir kaseye su doldurup elinizi suya batırın ve köfte hamurundan vişne tanesi büyüklüğünde parçalar kopararak yuvarlayın. Ortalarına işaret parmağınızla hafifçe bastırarak çukurlaştırın.

Hazırladığınız köfteleri, hafifçe un serptiğiniz bir tepside biriktirin.

Büyükçe bir tencereye bol miktarda sıcak su koyup 2 çay kaşığı da tuz atın.

Su kaynamaya başlayınca köfteleri tencereye aktarın.

Yaklaşık 10 dakika kadar haşladığınız köfteler yavaş yavaş suyun üzerine çıkmaya başlayacaktır.

Köfteleri ocaktan alıp suyunu süzün. Ancak köfteleri haşladığınız sudan 1 su bardağı kadar ayırmayı unutmayın. Suyunu süzdüğünüz köfteleri tekrar aynı tencereye aktarın.

Diğer taraftan sosu hazırlamak için, zeytinyağını derin bir tavaya koyup orta ısılı ateşte kızdırın.

Pirinç tanesi büyüklüğünde doğradığınız sarımsakları kızgın yağa aktarın. Tahta bir kaşıkla sürekli karıştırarak 1 dakika kadar kavurun.

Üzerine domates ile biber salçasını ve ayırdığınız haşlama suyunu ilave edin. Sık sık karıştırarak sos kaynamaya başlayıncaya kadar pişirin.

Kaynamaya başladıktan 2-3 dakika sonra ocaktan alıp sosu köftelerin üzerine gezdirerek karıştırın. Kavurduğunuz ıspanağı bir tabağa yayıp üzerine isterseniz yoğurt gezdirin. En üste soslu fellah köftelerini yerleştirip servis yapın.

Afiyet olsun...

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