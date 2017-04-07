HELLİM PEYNİRLİ PANAYOTİS SALATASI

Marulları yaprak yaprak ayırıp suyun altında iyice yıkayarak süzün. Marulları temizlemek için kullanabileceğiniz bir başka yöntem de bol sirkeli suda 10 dakika kadar bekletip tekrar yıkadıktan sonra süzmektir.

Temizlenmiş marulları elinizle iri parçalara ayırıp büyük bir salata kasesine koyun. Üzerine ceviz içini serpiştirip dolmalık fıstık ve susamı aktarın.

Diğer taraftan, hellim peynirini incecik dilimleyip teflon tavada hiç yağ koymadan önlü arkalı kızartın. Peynir dilimlerini salatanın üzerine yerleştirin.

Sosu hazırlamak için; limon suyu, sızma zeytinyağı ve dövülmüş sarımsağı derin bir kaseye aktarıp çatalla çırpın. Tuz, karabiber ve tozşekeri de ilave ederek çırpmaya devam edin.

Son olarak, bu sosu salatanın üzerinde gezdirip peynirler sıcak ya da ılıkken servise sunun.

Not: Daha farklı bir lezzet elde etmek isterseniz dolmalık fıstık ve susamları yağsız teflon tavada 2-3 dakika renkleri hafifçe sararıncaya kadar kavurabilirsiniz. Ayrıca bir başka önerim salataya 1-2 çorba kaşığı çekirdeksiz kuru İzmir üzümü katmanız.

Afiyet olsun…

MALZEME LİSTESİ

◊ 1 adet kıvırcık marul (200 gr kadar Akdeniz yeşilliği de kullanabilirsiniz)

◊ 150-200 gr hellim peyniri

◊ 150 gr ceviz içi (iri parçalara bölünmüş)

◊ 2 yemek kaşığı dolmalık fıstık

◊ 2 yemek kaşığı susam

Sosu için

◊ 1 adet limonun suyu

◊ 1 çay bardağı sızma zeytinyağı

◊ 2 diş sarımsak

◊ 1 çay kaşığı tuz, karabiber

◊ 1 çay kaşığı tozşeker

ISPANAKLI KREP PASTASI

Krep için oda sıcaklığında bekleyen yumurtaları bir kaba kırın. Tuzu ekleyip tel çırpıcı ya da mikserle 1-2 dakika çırpın. Sıvıyağın 3 yemek kaşığını, ılık sütü ve unu ilave edip ayran kıvamında bir hamur elde edinceye kadar, 2-3 dakika çırpın. Hamuru 20-25 dakika dinlendirin.

Diğer taraftan, teflon tavayı, kalan 2 yemek kaşığı sıvıyağa batırdığınız kağıt mendille yağlayıp tavayı kızdırın.

Krep hamurundan 1 fincan alıp yakın mesafeden kızgın tavaya aktarın. Tavayı sallayarak krep hamurunu pasta tabağı büyüklüğüne getirin. Tavayı ara sıra yağa batırdığınız kağıt peçeteyle yağlayıp kreplerin hepsini pişirin. Diğer taraftan, ıspanakları saplarıyla ince ince doğradıktan sonra yıkayıp süzün. Zeytinyağını teflon tencereye aktarıp üzerine doğradığınız soğanları ve sarımsakları ekledikten sonra karıştırarak 2-3 dakika kavurun. Ispanağı ilave edip tuz ve karabiberi katın. Orta ısıda sürekli karıştırarak 8-10 dakika pişirin. Ocaktan alıp soğumasını bekleyin.

Beşamel sos için; tereyağını eritip unu ekleyin. Tahta kaşıkla karıştırarak unun rengi sararıncaya kadar, 1-2 dakika kavurun. Sütü de azar azar ilave ettikten sonra karıştırarak, koyulaşıp kaynayıncaya kadar pişirin. Kaynamaya başlayınca ocaktan alıp üzerine tuz ve karabiber serperek karıştırın.

Kreplerden birini servis tabağına koyup üzerine 1 yemek kaşığı beşamel sos yayın. Üzerine ıspanaklı harçtan 2 yemek kaşığı koyup bir krebi daha yerleştirin. Tekrar beşamel sos sürüp ıspanaklı harçtan koyun. Tüm malzemeler bitinceye kadar aynı işlemi uygulayın.

Pastanın üzerine beşamel sosun kalanını aktarıp rendelenmiş kaşarı üzerine ve yanlarına serpiştirin.

Krep pastasını 5 dakika önceden ısıtıp 175 dereceye ayarladığınız fırında peynirler eriyinceye kadar, 20 dakika pişirip çıkarın. Dilimleyerek servise sunun.

Krep hamuru için

◊ 3 adet yumurta (oda sıcaklığında beklemiş olmalı)

◊ 1 su bardağı ılık süt

◊ 1 çay kaşığı tuz

◊ 5 yemek kaşığı sıvıyağ

◊ 1 su bardağı un

Ispanaklı harç için

◊ 2 demet ıspanak (250-300 gr)

◊ 1 adet küçük boy kuru soğan

◊ 3 diş sarımsak

◊ 3 yemek kaşığı zeytinyağı

◊ 1 çay kaşığı tuz, karabiber

Beşamel sos için

◊ 2 tatlı kaşığı tereyağı

◊ 1 yemek kaşığı dolusu un

◊ 3 su bardağı süt

◊ 1 su bardağı taze kaşar peyniri (rendelenmiş)

Sahrap Soysal'ın nefis yemek tarifleri için bizi takip etmeye devam edin.