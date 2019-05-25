Tavuğu 6 su bardağı su, tuz, tane karabiber ve soğanla bir tencereye koyup haşlayın. Haşlama suyunu kenarda bekletin. Tavuk etini didikleyin. Mercimeği bol sıcak su ile 4-5 kere yıkayıp süzün. Tereyağını eritip incecik doğradığınız soğanı hafifçe kavurun. Haşlanmış mercimeği tuz, karabiber ve 2 su bardağı tavuk suyuyla iyice yumuşayıncaya kadar haşlayın. Mercimeği orta bir fırın kabına yayıp üzerine didiklenmiş tavuk etlerini yerleştirin.
Sos için tereyağı ve unu ayrı bir tencereye koyup unun kokusu çıkıncaya kadar 1 dakika kavurun. Soğuk sütü ekleyip peynirin yarısını da katın. Sürekli karıştırarak pişirin, sos kaynayıp muhallebi kıvamına gelince ocaktan alın. Biberiye, tuz ve karabiberi ilave edip tekrar karıştırın. Sosu tavukların üzerine yayıp kalan peyniri serpiştirin. 180 derece ısınmış fırında 30 dakika, üzeri iyice kızarıncaya kadar pişirip servis yapın.
Malzemeler:
- 2 adet tavuk budu (Büyük boy)
- 2 su bardağı yeşil mercimek
- 1 adet büyük soğan
- 50 gr tereyağı
- 1 çay kaşığı tuz, karabiber
- 1 çay kaşığı tane karabiber
Beşamel sos için:
- 50 gr tereyağı
- 2 yemek kaşığı un
- 2 su bardağı süt
- 100 gr rendelenmiş kaşar peyniri
- 1 çay kaşığı biberiye
- Tuz ve karabiber
Fırında mercimekli tavuk
Yapılışı:
Tavuğu 6 su bardağı su, tuz, tane karabiber ve soğanla bir tencereye koyup haşlayın. Haşlama suyunu kenarda bekletin. Tavuk etini didikleyin. Mercimeği bol sıcak su ile 4-5 kere yıkayıp süzün. Tereyağını eritip incecik doğradığınız soğanı hafifçe kavurun. Haşlanmış mercimeği tuz, karabiber ve 2 su bardağı tavuk suyuyla iyice yumuşayıncaya kadar haşlayın. Mercimeği orta bir fırın kabına yayıp üzerine didiklenmiş tavuk etlerini yerleştirin.
Sos için tereyağı ve unu ayrı bir tencereye koyup unun kokusu çıkıncaya kadar 1 dakika kavurun. Soğuk sütü ekleyip peynirin yarısını da katın. Sürekli karıştırarak pişirin, sos kaynayıp muhallebi kıvamına gelince ocaktan alın. Biberiye, tuz ve karabiberi ilave edip tekrar karıştırın. Sosu tavukların üzerine yayıp kalan peyniri serpiştirin. 180 derece ısınmış fırında 30 dakika, üzeri iyice kızarıncaya kadar pişirip servis yapın.
Malzemeler:
- 2 adet tavuk budu (Büyük boy)
- 2 su bardağı yeşil mercimek
- 1 adet büyük soğan
- 50 gr tereyağı
- 1 çay kaşığı tuz, karabiber
- 1 çay kaşığı tane karabiber
Beşamel sos için:
- 50 gr tereyağı
- 2 yemek kaşığı un
- 2 su bardağı süt
- 100 gr rendelenmiş kaşar peyniri
- 1 çay kaşığı biberiye
- Tuz ve karabiber