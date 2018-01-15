Fındıklı kereviz reçeli

MALZEME LİSTESİ

◊ 2 adet iri boy kereviz

◊ 4 su bardağı sıcak su

◊ 3,5 su bardağı toz şeker

◊ 2 yemek kaşığı çekirdeksiz üzüm

◊ 2 su bardağı iri çekilmiş fındık (bıçakla doğrayıp biraz kavurmanız önerilir)

◊ 1 adet vanilya çubuğu (veya 2 paket toz vanilya)

◊ 1 çay kaşığı dolusu limon tuzu

Önce kerevizleri soyup, çok minik yani tavla zarı gibi doğrayıp bir kaseye koyun. Kararmasın diye üzerine yarım limon suyu sıkın. Orta boy bir tencereye 4 bardak sıcak suyu koyun ve kaynar kaynamaz kerevizleri içine atıp karıştırın.

Orta ısılı ateşte en az 5 dakika pişirin. Böylece kereviz biraz yumuşayıp diriliğini kaybedecektir. 5 dakika sonra şekeri ekleyip ocağın altını kısın. Sık sık karıştırarak 5 dakika pişirip ocağın altını orta ateşe getirin. Bu şekilde 25 dakika kaynatın.

Şimdi fındıkları, vanilya ve ikiye bölünmüş üzümleri ekleyin. Limon tuzunu da katın. (Vanilya çubuğu kullanacaksanız boylamasına 2’ye kesip içindeki çekirdek kısmını bıçakla sıyırıp reçele katın.)

Ocağın altını hafif kısın ve 10-12 dakika daha reçeli kaynatın. Oldukça koyulaşıp kıvam alan reçeli sıcakken bir kavanoza doldurup ağzını sıkıca kapayıp ters çevirin.

Ertesi gün tekrar düz çevirip, karanlık ve soğuk bir yerde reçeli saklayın.

Biberli labneli humus





MALZEME LİSTESİ

◊ 2 su bardağı haşlanmış nohut (konserve nohut kullanabilirsiniz)

◊ 4 adet kırmızı köz biber (konserve)

◊ 1 tatlı kaşığı toz kırmızı biber

◊ 2 çay kaşığı tuz, kimyon

◊ 1 Türk kahve fincanı sızma zeytinyağı

◊ 1 paket labne(200 gr)

4 KİŞİLİK

HAZIRLAMA SÜRESİ: 10 DAKİKA

Haşlanmış seb-zelerin üzerine gezdirebileceğiniz, cips gibi atıştırmalıklarınızı batırıp yiyebileceğiniz çok lezzetli ve pratik bir sos. Suyunu süzdürdüğünüz nohudu, irice parçaladığınız biberi, zeytinyağını, labne ve tüm baharatları mutfak robotuna koyun. Püre oluncaya dek çekin. Bir kaseye veya tabağa boşaltın. Üzerine kızarmış ekmek veya kızarmış pastırma koyup servis edebilirsiniz.

Katmer poğaçası





MALZEME LİSTESİ

◊ 2 su bardağı süt

◊ 1 su bardağı su

◊ 1 su bardağı sıvıyağ

◊ 2 yemek kaşığı kuru maya

◊ 2 yemek kaşığı toz şeker

◊ 1 tatlı kaşığı tuz

◊ Yaklaşık 4-5 su bardağı un

İçi için;

◊ Labne veya lor peyniri

Üzeri için;

◊ Yumurta sarısı

◊ Susam

6 KİŞİLİK HAZIRLAMA SÜRESİ: 40 DAKİKA PİŞİRME SÜRESİ: 25 DAKİKA

Toz şekeri yoğurma kabına alın. Su ve sütü bir tencerede ılıtıp yoğurma kabına dökün.

Üzerine mayayı ekleyin. 10 dakika kadar mayanın kabarmasını bekleyin.

Tuz ve sıvıyağı ekleyip karıştırın. Azar azar unu ekleyip yoğurmaya başlayın. Hamuru yarım saat dinlendirin.

Daha sonra hamuru 16 eşit parçaya bölün.

Unladığınız tezgahta tabak büyüklüğünde açın. 8 adedinin üzerlerine yumuşak tereyağı sürüp üst üste koyun. 30 cm çapında açın.

8 parçayı da aynı şekilde hazırlayın. 15 dakika daha dinlendirin.

Daha sonra elinizle bastırarak açın. Üçgen şeklinde parçalar kesip aralarına labne veya lor peyniri koyun.

Rulo yapıp tepsiye dizin. Üzerlerine yumurta sarısı sürüp susam serpin.

15 dakika daha dinlendirip 200 derece fırında 25 dakika pişirin. Servise sunun...