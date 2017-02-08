Bir yemek masalı

SOĞANLI ANTİBİYOTİK ÇORBASI



8 KİŞİLİK

HAZIRLAMA SÜRESİ: 20 DAKİKA PİŞİRME SÜRESİ: 35 DAKİKA





MALZEME LİSTESİ

◊ 1 kg orta boy kuru soğan

◊ 3-4 diş sarımsak

◊ 3 yemek kaşığı zeytinyağı

◊ 2 yemek kaşığı

tepeleme un

◊ 9-10 su bardağı et ya da tavuk suyu

Terbiyesi için;

◊ 2 adet yumurtanın sarısı

◊ 2 yemek kaşığı limon suyu

◊ 1 tatlı kaşığı kırmızı

pul biber

◊ 1 çay kaşığı tuz, karabiber

◊ 1 demet maydanoz

Soğanları soyup ikiye böldükten sonra, yarım ay şeklinde incecik doğrayın. Zeytinyağını orta boy bir tencerede kızdırıp üzerine soğanları ekleyerek orta ısılı ateşte sık sık karıştırarak soğanlar iyice sararıncaya kadar, 10-12 dakika kavurun.

Üzerine un, kırmızı pul biber, tuz ve karabiberi serpiştirip karıştırarak 2-3 dakika daha kavurun. Ilık et suyunu da azar azar ilave edip çorbayı pişmeye bırakın.

Kaynamaya başladıktan 30-40 dakika

sonra, yani soğanlar

iyice yumuşayınca çorbadan bir kepçe kadar alıp bir kasede çırparak hazırladığınız terbiyenin içine aktarın.

Terbiye sosunu yavaş yavaş ve çorbayı bir taraftan karıştırmaya devam ederek tencereye aktarın. Çorbayı karıştırarak 5 dakika daha pişirdikten sonra ocaktan alın. Varsa bir su bardağı rendelenmiş eski kaşar da ilave edebilirsiniz. İncecik kıyılmış maydanozla süsleyip servise sunun.

Afiyet olsun...

TARSUS LAHMACUNU



6 KİŞİLİK

HAZIRLAMA SÜRESİ: 45 DAKİKA PİŞİRME SÜRESİ: 30 DAKİKA





MALZEME LİSTESİ

Hamur için;

◊ 1 su bardağı ılık süt

◊ Yarım paket yaş maya

◊ 1 yemek kaşığı tozşeker

◊ 1 yemek kaşığı sıvıyağ

◊ 1 çay kaşığı tuz

◊ 3-4 su bardağı un

◊ 1 adet yumurta

Harç için;

◊ 1 kg orta yağlı kıyma

◊ 3 adet kuru soğan

◊ 3 adet domates

◊ 2 adet kırmızıbiber

◊ 1 demet maydanoz

Maya, süt ve şekeri bir kapta karıştırıp maya ve şekeri eritin.

Sıvıyağ ve yumurtayı katıp unu da ekleyerek (gerekirse ılık su ekleyin) yoğurun ve yumuşak bir hamur

elde edin.

Hamurun üzerini örtüp mayalanması için 40 dakika bekletin. İncecik doğradığınız soğan, tuz, biber ve doğranmış maydanozu bir tepsiye alıp iyice karıştırın.

Kıymayı da ilave edip yoğurun.

Soyup suyunu sıktığınız domatesi incecik doğrayarak ekleyin. Lahmacun hamurundan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp parçaları parmak uçlarınızla bardak ağzı büyüklüğünde açın.

Üzerlerini kaplayacak kadar (yaklaşık birer yemek kaşığı kadar) harç yayıp 200 dereceli fırında pişirin. Sıcak sıcak servis yapın.

Afiyet olsun...

SUSAMLI PEKMEZLİ UN HELVASI



8 KİŞİLİK

HAZIRLAMA SÜRESİ: 15 DAKİKA PİŞİRME SÜRESİ: 15 DAKİKA

MALZEME LİSTESİ

◊ 3 su bardağı un

◊ 1-1,5 su bardağı susam

◊ Yaklaşık 2 su bardağı pekmez

Unu önce bir sac üzerine ya da geniş bir teflon tencereye koyun.

Orta ateşte, tahta kaşıkla sürekli karıştırarak hafif sararıncaya kadar, 5-7 dakika kavurun. Böylece unun nemi uçar, kokusu kalmaz.

Ardından unu geniş bir kaba alın. Susamı teflon tavaya aktarıp hafif sararıncaya kadar, en az 5 dakika kavurun.

Kavurduğunuz susamı unun üzerine aktarın.

Pekmezi azar azar ilave edip yoğurmaya başlayın.

Pekmez tüm malzemeye karışıp malzeme hamur halini alınca ceviz büyüklüğünde parçalar koparın. Parçaları avuçlarınız arasında çiğköfte gibi sıkın. Hazırladığınız helvaları bir tabağa dizin ve servis yapın.

Not: Mersin’in ilçelerinde Yörüklerin yaptığı bu helva cenaze evinde dağıtılır.

Afiyet olsun...