Zeytinyağlı yemekler

IHLAMUR YAPRAĞI SARMASI

8 KİŞİLİK

HAZIRLAMA SÜRESİ: 45 DAKİKA

PİŞİRME SÜRESİ: 30 DAKİKA

MALZEME LİSTESİ

- Yarım kg ıhlamur yaprağı

İç malzemesi;

- 1 su bardağı kalın bulgur

- 3 adet kuru soğan

- 5 yemek kaşığı zeytinyağı

- 4 diş sarımsak

- 2 tatlı kaşığı domates salçası

- 2 tatlı kaşığı nar ekşisi

- 1 su bardağı sıcak su

- 1 çay kaşığı tuz, karabiber, pulbiber

- Yarım demet taze nane, dereotu

Ayrıca;

- 1 adet limonun suyu

- Yeterince sıcak su

- 1 çay bardağı zeytinyağı

YAPILIŞI

Taze ıhlamur yapraklarını kaynar haldeki sıcak suya batırıp 2-3 dakika bekletip çıkarın. Süzgece koyup, süzün. Bu arada iç harcı için bulguru yıkayıp süzdürün.

Bir tencereye ince yemeklik doğranmış soğanları ve zeytinyağını koyun. Orta ısılı ateşte sürekli karıştırarak 5 dakika kavurun. Bulguru katın, pirinç tanesi gibi doğranmış sarımsakları ilave edin.

Karıştırarak 3-4 dakika daha kavurup, salça, nar ekşisi, tuz, karabiber ve pulbiberi ekleyin. Sıcak suyu da katıp, karıştırın. Suyunu çekince ocaktan alıp, ince kıyılmış nane ve dereotunu ilave edin, karıştırın, soğumaya bırakın.

Soğuyunca, saplarını kestiğiniz ıhlamur yapraklarını tıpkı asma yaprağı gibi sarın. Geniş bir tencerenin altına 7-8 ıhlamur yaprağı koyun. Üzerine sardığınız ıhlamur dolmalarını yerleştirin.

En üste zeytinyağını gezdirip porselen bir kapak kapatın. Üzerine çıkacak kadar sıcak su ekleyip, limonu dilimleyip serpiştirin. Kaynayıncaya dek orta ateşte, kaynayınca kısık ateşte pişirin. Soğutup servise sunun.

Afiyet olsun...

KEREVİZLİ BARBUNYA PİLAKİSİ

8 KİŞİLİK

HAZIRLAMA SÜRESİ: 30 DAKİKA

PİŞİRME SÜRESİ: 40 DAKİKA

MALZEME LİSTESİ:

- 1 kg taze barbunya fasulye (büyük boy kuru fasulye de kullanabilirsiniz)

- Yarım su bardağı zeytinyağı

- 1 adet büyük boy kuru soğan

- 7-8 diş sarmısak

- 1 adet orta boy havuç

- 1 adet sap kereviz (1 adet orta boy top kereviz de kullanabilirsiniz)

- 1 yemek kaşığı domates salçası (2 adet orta boy domates de kullanabilirsiniz)

- 1 tatlı kaşığı tozşeker

- 2 çay kaşığı tuz

- 5 su bardağı sıcak su

YAPILIŞI

Taze barbunya fasulyeleri ya da kuru barbunya fasulyeyi önce hafifçe haşlamanız gerekecek. Bol suda tuz katmadan hafifçe yumuşayıncaya kadar haşlayın. Unutmayın, bir kez daha pişireceğiz. Süzüp bir kenarda bekletin.

Diğer taraftan, zeytinyağını orta boy bir çelik tencereye aktarın. İncecik yemeklik doğradığınız soğanları ve ikiye böldüğünüz sarımsakları ekleyin. Orta ısılı ateşte, tahta bir kaşıkla sürekli karıştırarak 5 dakika kadar kavurun.

Üzerine, soyup uzunlamasına dörde böldükten sonra tavla zarı formunda küp küp doğradığınız havuçları katın. Uzun yeşil sap şeklindeki kerevizi yıkayıp tavla zarı formunda doğrayın,tenceredeki havuçlara katın. Salçayı ilave edip, sık sık karıştırarak 5 dakika daha kavurun. (Domates kullanacaksanız soyup küp küp doğrayın)

Barbunyayı da tencereye aktarıp 2-3 dakika daha kavurun. Tozşeker ve tuzu serpiştirip sıcak suyu ekleyin. Tencerenin kapağını kapatıp orta ısılı ateşte kaynayıncaya kadar pişirin. Yemek kaynamaya başlayınca ocağın altını kısıp, barbunya iyice yumuşayıncaya kadar pişirmeye devam edin.

Yemeği ocaktan alıp kendi tenceresinde soğumaya bırakın. Servis tabağına aktarıp incecik kıyılmış maydanozla süsleyerek servise sunun.

Not: Barbunya bu şekilde pişse bile rengi çok canlı olmayabilir. Benim bu iş için aldığım önlem; çelik tencerede pişirip sıcakken cam ya da porselen kaba boşaltmak. Üzerini de sıkıca kapatıp, soğumaya bırakıyorum. Annelerimiz kendi tenceresinde soğutup sonra servis tabağına aktarırdı. Ama artık barbunyalar çok değişti, bu yüzden ben de sistemi değiştirdim.

Afiyet olsun...

ZEYTİNYAĞLI AYVALI KEREVİZ

6 KİŞİLİK

HAZIRLAMA SÜRESİ: 30 DAKİKA

PİŞİRME SÜRESİ: 30 DAKİKA

MALZEME LİSTESİ

- 4 adet orta boy kereviz (sarı golden elma büyüklüğünde)

- 1 adet orta boy kuru soğan

- 1 adet orta boy ayva

- Türk kahvesi fincanıyla 1 fincan zeytinyağı

Sosu için;

- 1 adet orta boy portakalın suyu ve kabuğunun rendesi

- 2 çay kaşığı dolusu un

- 2 çay kaşığı tozşeker

- 1 çay kaşığı tuz, karabiber

- 3 su bardağı su

YAPILIŞI

Kerevizler soyulup kuşbaşı et ya da 1 santim kalınlığında elma dilimi formunda doğranır. Kereviz çok çabuk kararan bir sebze olduğu için, içine limon suyu eklenmiş bol suyun içinde bekletilebilir.

Diğer taraftan, soğan inceciik yemeklik doğranır. Ayva soyulmadan çekirdekleri ayıklanır. Tıpkı kereviz gibi kuşbaşı et formunda ya da elma dilimi gibi dilimlenir.

Zeytinyağı geniş bir tencereye (çelik tencere kullanılmasını öneririm) aktarılır. Üzerine soğanlar serpiştirilip elma dilimi şeklinde dilimlenmiş kerevizler dizilir. Kereviz ve ayva eklenip karıştırılıarak 1-2 dakika daha kavrulur.

Sosun hazırlanması için, portakal suyu, rendelenmiş portakal kabuğu ve un derin bir kaba koyulup tel çırpıcı ya da çatal yardımıyla iyice çırpılır. Tuz, tozşeker ve karabiber serpilip su eklenerek malzemeler iyice karıştırılır.

Hazırlanan sos kerevizin üzerine gezdirilip tencere orta ateşin üzerine oturtulur. Tencerenin kapağı kapatılıp yemek orta ısılı ateşte kaynayıncaya kadar pişirilir. Kaynamaya başladıktan beş dakika sonra ayva dilimleri dizilir. Ocağın altı kısılıp ayva ve kereviz yumuşayıncaya kadar pişirilir ve ocaktan alınır.

Yemek ocaktan alınıp sıcakken servis tabağına aktarılır. Soğuması beklendikten sonra üzeri ince kıyılmış dereotuyla süslenip servise sunulur.

NOT: Ben bu yemeği pişirirken kereviz yapraklarını da irice doğrayıp tencerenin içine koyarım. Çok hoş bir aroma katar ve çok da vitamin yüklüdür.