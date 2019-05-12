su bardağı un
2 su bardağı irmik
½ su bardağı zeytinyağı (veya sıvı yağ)
125 gr tereyağı
Ayrıca:
4 yumurta sarısı
2 adet bütün yumurta
Gerekirse 1-2 yemek kaşığı un
1 su bardağı fındık içi
Şerbet için:
3 su bardağı tozşeker (siz 2.5-3 su bardağı yapabilirsiniz)
Yapılışı: Kavrulmuş helva tadında olan bu şekerpareyi, Rumeli Platformu’ndan sevgili Macide Güven’in tarifiyle hazırladım. Önce geniş ve derin bir tavaya (vok tava öneririm) un ve irmiği koyun. (Orijinal tarifte irmik yoktu, ben ekledim.) Zeytinyağı ya da sıvı yağı ve tereyağını ekleyip orta ısılı ateşin üzerinde, sonra da biraz kısarak sürekli karıştırarak helva gibi kavurun. Yaklaşık 10 dakika sonra un ve yağ iyice pekişip hamur kıvamına gelecektir.
Ocaktan alıp bir yoğurma kabının içine aktarın ve iyice soğuması için bekletin. Sonra da içine yumurta sarıları ve iki bütün yumurtayı ekleyip yoğurmaya başlayın. Biraz sert bir hamur elde edeceksiniz. (Aslında irmik yerine un katsaydık daha yumuşak bir hamur olurdu ama irmik bu hamura çıtırıklık verecektir.)
Hamurdan kabuklu ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp yuvarlayın. Üzerlerine fındık batırın. (Fındık batırınca hamur biraz çatlayabilir.) Bu şekilde hazırladığınız hamur toplarını, pişirme kâğıdı serdiğiniz tepsiye yan yana sıralayın. Fırını 160 derece alt-üst ayara getirin ve şekerpareyi soğuk fırına koyun. Piştikçe hafif yağını verecektir. Yaklaşık 30-35 dakika sonra üzerleri hafifçe sararacaktır. Çıkarın ve soğutun.
Şerbet için: Su ve şekeri ufak bir tencerede orta ısıda kaynatın. Kaynayınca altını kısıp 10 dakika daha pişirip ocaktan alın. Soğuyan şekerpareleri bir kaba dizip üzerine sıcak şerbetin yarısını yavaş yavaş gezdirin. 10 dakika bekleyip tekrar kalan şerbeti dökün. 1 saat bekletip servise sunun.
Arnavut şekerparesi
Malzemeler:
su bardağı un
2 su bardağı irmik
½ su bardağı zeytinyağı (veya sıvı yağ)
125 gr tereyağı
Ayrıca:
4 yumurta sarısı
2 adet bütün yumurta
Gerekirse 1-2 yemek kaşığı un
1 su bardağı fındık içi
Şerbet için:
3 su bardağı tozşeker (siz 2.5-3 su bardağı yapabilirsiniz)
Yapılışı: Kavrulmuş helva tadında olan bu şekerpareyi, Rumeli Platformu’ndan sevgili Macide Güven’in tarifiyle hazırladım. Önce geniş ve derin bir tavaya (vok tava öneririm) un ve irmiği koyun. (Orijinal tarifte irmik yoktu, ben ekledim.) Zeytinyağı ya da sıvı yağı ve tereyağını ekleyip orta ısılı ateşin üzerinde, sonra da biraz kısarak sürekli karıştırarak helva gibi kavurun. Yaklaşık 10 dakika sonra un ve yağ iyice pekişip hamur kıvamına gelecektir.
Ocaktan alıp bir yoğurma kabının içine aktarın ve iyice soğuması için bekletin. Sonra da içine yumurta sarıları ve iki bütün yumurtayı ekleyip yoğurmaya başlayın. Biraz sert bir hamur elde edeceksiniz. (Aslında irmik yerine un katsaydık daha yumuşak bir hamur olurdu ama irmik bu hamura çıtırıklık verecektir.)
Hamurdan kabuklu ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp yuvarlayın. Üzerlerine fındık batırın. (Fındık batırınca hamur biraz çatlayabilir.) Bu şekilde hazırladığınız hamur toplarını, pişirme kâğıdı serdiğiniz tepsiye yan yana sıralayın. Fırını 160 derece alt-üst ayara getirin ve şekerpareyi soğuk fırına koyun. Piştikçe hafif yağını verecektir. Yaklaşık 30-35 dakika sonra üzerleri hafifçe sararacaktır. Çıkarın ve soğutun.
Şerbet için: Su ve şekeri ufak bir tencerede orta ısıda kaynatın. Kaynayınca altını kısıp 10 dakika daha pişirip ocaktan alın. Soğuyan şekerpareleri bir kaba dizip üzerine sıcak şerbetin yarısını yavaş yavaş gezdirin. 10 dakika bekleyip tekrar kalan şerbeti dökün. 1 saat bekletip servise sunun.