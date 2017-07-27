Sadece düşünceyle hayatınızı değiştirebilir misiniz?

Değişimin olması için eylem gerekir. Ama eylem tek başına yeterli mi?

Sadece düşünce ile hayatınızı değiştirebilir misiniz?

ARAŞTIRMA

Harvard Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden Prof. Ellen Langer bu soruyu yanıtlamak için bir deney yapıyor.

(Ellen Langer, Harvard Üniversitesi Psikoloji Bölümü tarihinde ‘tenure’, yani ömür boyu işte kalabilme hakkını, alan ilk kadın bilim insanı.)

Langer, yedi otel ile anlaşıyor ve orada çalışan kat görevlilerini iki gruba ayırıyor.

Deney grubuna, “Sizin yaptığınız tüm işler aslında bir egzersiz. Yaptığınız işleri egzersiz olarak görebilirsiniz” diyor. Diğer gruba (kontrol grubu) hiçbir şey söylemiyor.

Yani Langer; görevlilerin, işleriyle ilgili bakış açılarını değiştiriyor.

DAHA SAĞLIKLI YAŞAM

Dört hafta sonra, kat görevlilerinin sağlık durumlarına bakıyor ve inanılmaz bir fark buluyor.

Deney grubundaki görevliler, kilo vermiş. Dahası bu gruptaki insanların vücudu kas kazanmış.

Sadece kilo vermekle kalmamışlar, aynı zamanda kolesterol oranları da düşmüş.

Kendi yaptığı işleri egzersiz olarak görmeyen kat görevlileri ise fiziksel olarak aktif olmalarına rağmen sağlıkları daha iyiye gitmemiş.

BAKIŞ AÇISI

Bu insanlar iş dışında hiç spor yapmadı. Sadece yaptıkları işe farklı bir bakış açısı yükledi.

Yani aslında hayatımızda gerçekliği yaratan dış olaylar değil, düşünce yapılarımız.

Böylelikle düşünce yapısını değiştirince, gerçeklik de değişiyor.

EYLEMSİZ DÜŞÜNCE YAPISI

Tabii burada aslında bir eylem var. Görevliler fiziksel olarak aktifti.

Peki, hiçbir eylem olmadan sadece düşünce ile hayatımızda değişim sağlayabilir miyiz?

Bu sorunun yanıtı Prof. Langer’in başka bir araştırmasında gizli.

GENÇ DÜŞÜNMEK

Langer, 75 yaşındaki bir grup insanı bir haftalık kampa alıyor. Ama kampın bir özelliği var.

Kişiler 55 yaşında olduklarını varsayacaklar. Hatta isim kartlarında dahi 55 yaşındaki fotoğrafları olacak.

55 yaşındayken yaşadıkları olaylardan ve haberlerden bahsedecekler.

55 yaşındayken çıkan gazeteleri okuyacaklar.

DAHA GENÇ OLMAK

Grup, bir hafta bu şekilde yaşadıktan sonra, Langer onlara bazı testler uyguluyor. Sonuç yine şaşırtıcı.

Bu yaşlıların hafızaları, kas güçleri ve zekaları gelişiyor.

En ilginci de şu: fiziksel olarak da daha genç görünüyorlar. Onları tanımayan insanlara, bu kişilerin kamp öncesinde ve sonrasında çekilmiş fotoğrafları gösteriliyor. Yaşları, 3 yaş daha genç tahmin ediliyor.

Bu araştırma gösteriyor ki; insanlar sadece düşünerek kendilerinde değişim yaratabiliyor.

DÜŞÜNCENİN GÜCÜ

Kısacası, tıp dünyasındaki “placebo etkisi” gibi insanlar düşünceyle kendilerinde değişimi başlatabilir.,

Hayatınızda sizi rahatsız eden olaylar ya da yaratmak istediğiniz gelecekle ilgili düşünce yapınızı değiştirirseniz, sonuçlar da değişecektir.

NOT: “Değişim için ilk önce düşünce mi değişmeli yoksa eylem mi?” sorusu hep tartışılmıştır. Eylem sonucunda oluşacak duygu bilinmiyorsa, insanlar ilk önce eyleme geçip sonucundaki yabancı duyguyu tadıp, değişim sağlayabilir. Ama eylem sonucundaki duygu biliniyorsa (genelde böyle olur) ama ona rağmen insanlar değişemiyorsa, o zaman yukarıda yazdığım gibi ilk önce düşüncede değişim gerekir.

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