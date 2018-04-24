Şişmanım ama sağlıklı mıyım?

“Fat and fit” yani “yağlı ama formda” kavramı son 10 yılın en çok tartışılan sağlık konularından biri.

Bana göre de bir miktar yağlı ama yeteri kadar kaslı biriyseniz ve bu kaslarınızı her gün düzenli egzersiz yaparak, özellikle yürüyerek ve haftada bir-iki defa ağırlık çalışmasıyla destekleyerek yaşamınızı sürdürdüğünüzde yağsız ama hareketsiz birine oranla daha sağlıklı hatta daha uzun bir ömür sürme şansınız var.

Ne var ki fazla kilolu ya da obez biriyseniz ve fazla kilolu kalmakta ısrarınızı sürdürüyorsanız her gün düzenli egzersiz de yapsanız, yani formda ve fit biri de olsanız kan şekeriniz, kolesterolünüz, tansiyonunuz normal de olsa kalp riskiniz beklenenden daha yüksek.

Bu yeni çalışma İngiltere’de yapıldı. Önemli bir tıp dergisinde de (European Health Journal) yayınlandı.

Çalışmada 10 farklı Avrupa ülkesinden yarım milyondan fazla kişinin sağlık verileri incelendi, varılan sonuç net ve açık:

Fazla kilolu veya obez biriyseniz tansiyonunuz, kolesterol ve şekeriniz normal de olsa kalp hastalığı geçirme riskiniz normal kilolu birine oranla yüzde 28 daha fazla.

Özeti şudur: Sağlık verileriniz mükemmel bile olsa sağlıklı bir kilo aralığında kalmaya gayret edin.

Egzersiz yapıyorsanız...

◊ Egzersiz süresince ağızdan değil, burundan nefes alın.

◊ Egzersiz öncesinde, egzersiz süresi ve sonrasında yeteri kadar su için.

◊ Egzersize, ısınma hareketleriyle başlayıp soğuma hareketleriyle tamamlayın.

◊ Egzersizden hemen sonra sauna veya buhar banyosu yapmayın.

◊ Kalp ve hipertansiyon hastasıysanız, şeker hastalığınız varsa, aşırı kiloluysanız, romatizmal bir sorununuz varsa egzersiz çalışmalarına başlamadan önce doktorunuzdan onay alın.

◊ Uzun süreli açlığı takiben veya ağır bir yemekten hemen sonra ya da uykudan hemen önce egzersiz yapmayın.

◊ Egzersiz yaptığınız ortamın ısısına, havasının temizliğine özen gösterin.

Daha çok huzur için

◊ Neşeli ve eğlenceli biri olmayı hedefleyin.

◊ Sosyalleşin ve kalabalıklaşın, yalnız kalmayın.

◊ Daha sık tatil yapın.

◊ Dinlenmeyi ihmal etmeyin.

◊ Uykunuzdan taviz vermeyin.

◊ Toplumsal faaliyetlerde, yardım kuruluşlarında, sosyal-toplumsal aktivitelerde daha çok yer alın.

◊ Hastalara, yoksullara, yaşlılara yardım gibi gönüllü kurumsal faaliyetlere katılın.

◊ Ruhsal gevşeme sağlayan aktiviteleri ihmal etmeyin (Nefes teknikleri, yoga, meditasyon, pilates.)

Mutfağınızda bunlara daha çok yer açın

◊ Badem ve ceviz

◊ Kabak çekirdeği

◊ Pazı ve ıspanak

◊ Karalahana ve mor lahana

◊ Maydanoz, fesleğen ve su teresi

◊ Soğan ve sarımsak

◊ Mandalina ve pembe greyfurt

◊ Kırmızı (acı) taze ve pul biber

◊ Nar

◊ Bezelye ve siyah fasulye

Anti-selülit reçeteniz

◊ Şekeri, unu ve tuzu azaltın.

◊ Bol ve sık su için.

◊ Yapay tatlandırıcılardan uzak durun.

◊ Bol bol sebze, makul miktarda meyve yiyin. Bunların koyu renkli olanlarını tüketin.

◊ Daha az kafein kullanın.

◊ Alkol kullanmayın.

◊ Bilinçli masaj selülit oluşumunu azaltabiliyor, faydalanın.

◊ Fazla güneşte kalmak selüliti artırıyor, dikkat edin.

◊ Selüliti azaltan en iyi yöntemin her gün tekrarlanan aerobik egzersizler olduğunu unutmayın.

◊ Daha az kalori tüketin, kilo almayın.

◊ Selülit tedavi edici ürünlerden de fazla bir şey beklemeyin.

Selülitle mücadeleyi kolaylaştıran besinler

Selülit uzmanlarının tavsiye ettiği listelerde şunlar var:

◊ Lesitin içerenler: Yumurta, karnabahar, ıspanak, domates, portakal

◊ Alfa lipoik asit içerenler: Ispanak, mercimek ve diğer bakliyatlar

◊ Bromelain içerenler: Ananas

◊ Likopenli yiyecekler: Domates, kırmızı greyfurt ve kan portakalı

◊ Elajik asit içerenler: Nar ve nar suyu

◊ Kuversetin içerenler: Elma, kırmızı soğan