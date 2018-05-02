Sirke ile kilo verilir mi

Elma sirkesinin kilo kaybını hızlandırabileceği önce bir dedikodu ve şehir efsanesi idi. Arkasındaki bilimsel yayınlar güçlü olmasa bile destek de buldu. Daha sonraları yemekten önce içilen 1 tatlı kaşığı kadar elma sirkesinin kan şekerinin düşürülmesine yardımcı olabileceği anlaşıldı.

Uzmanlara göre sirkenin ana maddesi asetik asit, nişastanın vücut tarafından sindirilmesini engelleyebiliyor ve işte sirkenin bu nişasta sindirimini engelleyici gücü kilo kaybına da destek sağlıyor. Her ne kadar bu bilgiyi güçlendiren yeni ve güvenli başka araştırmalara ihtiyaç olsa da reflü, gastrit, mide ülseri gibi yüksek asitli gıdaları hazmetme sorununa yol açacak bir probleminiz yoksa, elma sirkesi içmenin herhangi bir zararını görmezsiniz.

Güvenlik için bir bardak suya en fazla bir tatlı kaşığı elma sirkesi ekleyin ve yemekten hemen önce için ya da bir tatlı kaşığı elma sirkesini salatalarınıza ekleyin.

Ama sakın şu net ve açık bilgiyi de unutmayın: Kilo vermenin en etkili yolu doğru beslenmek ve yeteri kadar hareket etmektedir.

SAĞLIKLI MANGAL iÇiN 5 ÖNERi

◊ Öncelikle mümkün olduğunca yağsız et kullanılması ve etin görünen bütün yağlarının temizlenmesi gerekiyor.

◊ Ayrıca mangalda pişirilen et ne kadar küçük doğranmış olursa o kadar iyi. Küçük parçalar daha çabuk piştiği için daha az kanserojen madde ortaya çıkıyor.

◊ Daha sağlıklı bir mangal keyfi için etlerin önceden marine edilmesi de öneriliyor. Yoğurt ve damak tadına göre yoğurdun içine kekik, sarımsak, soğan, limon, maydanoz eklenebilir.

Marine edilmiş etlerde etin dışı sosla kaplandığı için, kanserojen maddenin etin içine nüfuz etme ihtimali azalıyor.

◊ Etin yanında sebze, salata, yeşillik, soğan gibi antioksidanlar açısından zengin besinler tüketmek, ette oluşan kanserojen maddelere karşı koruma sağlayabiliyor.

◊ İçecek olarak ise gazoz, kola, meyve konsantresi gibi şekerli/gazlı ürünler yerine ayran ya da şalgam suyu tavsiye ediliyor. Kırmızı mucizelerden şalgam da son derece zengin bir antioksidan kaynağı.

CiPSLERDE DE AKRiLAMiD VAR MI

Bir süre önce Amerikan Gıda Dairesi, içinde en çok akrilamid bulunan yiyecekler listesini yayınladı ve o liste sayesinde dünyanın en önemli cips üreticilerinden birinin ürünlerinde yüksek miktarlarda “kanserojen akrilamid” maddesinin bulunduğu ortaya çıktı.

Sizi kanserle korkutmak istemiyorum. Vücudunuzun, genetiğinizin kesinlikle tanımadığı bu gibi gıdalar, gastrit ve safra kesesi problemlerinin, damar sertliğinin, obezitenin de başlıca sebebi. Üstelik tümü trans yağ zengini!

Sağlıklı bir yaşam sürmek, sağlıklı beslenmek istiyorsanız bunları hayatınızdan çıkarın.

TRiGLiSERiD YÜKSEKLiĞi NEDEN ÇOK ÖNEMLi?

Eğer 12 saatlik açlıktan sonra alınan kan örneğinizde trigliserid seviyeniz 400 mg/dl üzerinde bulunursa, testi iki hafta sonra mutlaka tekrarlatın. Bu süre içerisinde kesinlikle alkol kullanmamaya ve karbonhidratlı besinlerden, özellikle şekerli gıdalardan uzak kalmaya özen gösterin.

Tekrarlanan ölçümde de trigliserid düzeyiniz yüksek bulunursa, bu durumu ciddiye almanızda yarar var. Çünkü yüksek trigliserid düzeyi çoğu zaman karın ve göbek bölgesinden kilo alma, iyi kolesterolde (HDL) azalma, kan şekerinde -özellikle de tokluk kan şekeri- yükselme ve bazen de ürik asit düzeyinde artış gibi sorunlarla beraber oluyor. Bu durumların tümünde koroner kalp hastalığı riski belirgin olarak yükseliyor.

Trigliserid düzeyiniz yüksekse sakın hemen ilaca başlamayın. Önce beslenmenizi gözden geçirin. Gerekirse beslenme uzmanlarından destek alın. Sağlıklı bir kiloya inmeye çalışın.

Düzenli egzersiz alışkanlığı edinin. Alkolü kesin. Bütün bu önlemlere rağmen 12 saat açlıktan sonra yapılan kan analizinizde trigliserid düzeyiniz hâlâ yüksekse durumunuzu doktorunuzla görüşmenizde yarar var.

TiROiD PEROKSiDAZ TESTi NE ZAMAN YAPILMALI?

Tiroid peroksidaz testi, tiroid peroksidaz (TPO) enzimine karşı oluşan antikorları tespit etmek için uygulanan bir işlemdir. Tiroid bezinde bulunan bu enzim T3 ve T4 hormonlarının üretiminde önemli rol oynar.

Kanınızda bu enzime karşı oluşmuş antikorların varlığı, tiroid hastalığınızın Haşimato hastalığı gibi bir bağışıklık sorunundan kaynaklanıp kaynaklanmadığını gösterir. Haşimato hastalığında, bağışıklık sistemi tiroid dokusuna karşı antikorlar üretir.

Bu antikorlar tiroid bezine saldırır, yangısal bir süreç başlatır ve tiroidin normal fonksiyonlarını bozar. Soğuğa tahammülsüzlük, kuru cilt, yorgunluk, depresif ruh hali, kilo alma gibi belirtilere neden olan hipotirodizm tablosu oluşur.

Eğer doktorunuz sizde hipotiroidizm olduğundan şüphelenirse, önce TSH ve T3, T4 hormonlarınıza baktıracak, daha sonra da Haşimato hastalığı olup olmadığını anlamak için TPO antikor testi isteyecektir.

4 SORU - 4 CEVAP

SORU 1: ETİNİZ NASIL PİŞSİN?

- Az mı, orta mı, yoksa çok pişmiş eti mi tercih ediyorsunuz? Bu soruya “iyi pişmiş” diyerek cevap verirseniz daha sağlıklı bir seçim yapmış olursunuz. Kırmızı eti kanlı kanlı yemek, sağlık bakımından önerilen bir durum değil. En güvenlisi pişirmeden önce etin üzerine bastırarak içindeki kanı akıtmak ve iyi pişmiş ya da en azından orta pişmiş yemek.

SORU 2: TÜTSÜLENMİŞ YİYECEKLER KANSER YAPABİLİR Mİ?

- 1950’li yıllara kadar aşırı miktarda tütsülenmiş balık tükettikleri için Japonya’da mide kanseri vakası son derece sık görülüyordu. Hatta mide kanserini erken teşhis edebilmek için endoskopi tekniğini Japonlar buldular. Tütsülenmiş gıda tüketimi azaldığı için artık mide kanseri de azaldı. Kıssadan hisse; tütsülenmiş gıdalardan uzak durun!

SORU 3: EN SAĞLIKLI PİŞİRME KAPLARI HANGİLERİ?

- Birincilik açık ara camların, yani cam kapların. En güvenli yöntem cam kaplar kullanmak. İkinci sıraya çelik tencereleri koyabilirsiniz. Çok iyi kalaylanmışsa bakır kaplar da sağlıklıdır. Teflonlar özellikle çizildikleri zaman tehlikelidir. Eğer teflon kullanacaksanız en azından sadece tahta kaşık değdirin ki çizilmesinler.

SORU 4: ALÜMİNYUM FOLYOLAR SAĞLIKLI MI?

- Alüminyum, ısıyla reaksiyona girerek yemeğin içine nüfuz eder. Henüz kanıtlanmasa bile bu madde Alzhemier ile ilişkilendiriliyor. Sağlığa zararlı olmadığı kanıtlanıncaya kadar uzak durmanızı öneririm. Plastik folyoların da riskli olduğunu düşünüyorum. Yağlı kâğıt hepsinden daha güvenli görünüyor. Tabii kâğıdın yanmamasına dikkat etmelisiniz.