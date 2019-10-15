Selenyuma yol açın

Selenyum, tıpkı magnezyum ve çinko gibi gücünü, kuvvetini, önemini geç fark ettiğimiz harika bir mineral.
Özellikle antioksidan gücü ve glutatyonla işbirliği sayesinde harika işlere imza atıyor.
Onu doğal yoldan kazanmak daha etkili. En güçlü selenyum kaynaklarımıza gelince... Buyurun...
1- BALIKLAR: Hemen her balık, hatta çoğu deniz ürünü (özellikle istiridye) selenyum deposu. Balıkların içinde de şampiyonluk ton balığına ait. 80 gram ton balığı günlük ihtiyacın yüzde 80’ini karşılayabiliyor.
2- ETLER: Koyun, tavuk, hindi etleri de selenyum deposu gıdalar.
3- YUMURTA: Yumurta harika bir kaynak. 2 büyük boy yumurta (100 gr.) günlük ihtiyacın yarıya yakınını (yüzde 44) karşılayabiliyor.
4- KEÇİ PEYNİRİ: Mükemmel bir selenyum deposu.
5- AY ÇEKİRDEĞİ: 50 gramı bile günlük ihtiyacın yüzde 60’ını karşılayabiliyor.
6- KURUYEMİŞLER ve BAKLİYAT: Bu gruplar da selenyumdan zengin besinler. Özellikle mercimek ve fındık bol selenyum içeriyor.
7- MUZ: Meyvelerde liderlik muzda.
MAGNEZYUM ZENGiNi BESiNLER NELER?
Yeni hayatın dayattığı “hızlı beslenme” yanlışının neticesinde gelişen “eksik hammadde alımı” önemli bir sorun. Bu eksiklerin D vitamini, kolajen, probiyotik, koenzim, B12 vitamini ve omega-3 yağ asitleri olduğu kesin.
Son yıllarda bunlara “Magnezyum Yoksunluğu Sendromu” da eklendi.
Eskiye oranla daha sık kramplar, el ayak uyuşmaları, yorgunluklar, kas ağrıları, uyku bozuklukları yaşamamızın bir sebebi de budur.
Magnezyum en az 300 civarında enzimatik görevde rol alan mühim bir mineral.
Peki nasıl kazanılacak? Bedene daha çok magnezyum girişi nasıl sağlanacak? En etkili yol kaliteli ve tam besinler. İşte magnezyum deposu gıdalardan bazıları...
◊ Ceviz, badem, fındık, fıstık
◊ Mercimek, kuru fasulye, bezelye, nohut
◊ Tam tahıllar, buğday kepeği
◊ Ispanak, pazı
◊ Nane, roka
◊ Pancar
◊ Hurma, incir
◊ Kişniş, maydanoz
◊ Ay ve kabak çekirdeği
Not: Ispanak, pazı gibi yeşil yapraklı sebzelerden magnezyum kazanabilmek için bu besinleri mümkün olduğunca çiğ tüketmeye çalışın ya da buharda pişirmeyi tercih edin.
MAGNEZYUMUN 10 FAYDASI
Magnezyum bedeninizde
bakın ne işler yapıyor...
◊ Krampları engeller, hafifletir.
◊ Kronik stres ve baş ağrılarına
iyi gelir.
◊ Stresle kasılmış sırt-boyun kaslarınızı gevşetir.
◊ Uyku kalitesini artırır.
◊ Sakinleştirir.
◊ Tansiyon ilaçlarının yardımcı hemşiresi gibidir.
◊ Yorgunluğu hafifletir.
◊ Kabızlıkla mücadeleye destektir.
◊ Halsizliği giderir.
◊ Uyuşma, yanma ve karıncalanmaları yok edebilir.
KOLAJENİN DOSTLARI
◊ Turunçgillerde bol bulunan C vitamini
◊ Yumurta akı, buğday ruşeymi, süt ürünleri ve lahanada bulunan prolin
◊ Tavuk derisi ve jelatinde bulunan glisin
◊ Susam ve yer fıstığında bol bulunan bakır
◊ Et, kemik ve sakatatta bol bulunan “glukozaminoglukan”lar yani “GAG”lar...
Not: Özellikle eti kemiği ile birlikte (tavuk, hindi, kırmızı et) suda kısık ateşte uzun süre kaynatarak pişirmek ve etin suyunu da besin olarak içmek çok etkili bir doğal kolajen desteğidir.
KOLAJENiN DÜŞMANLARI
· Şeker ve rafine karbonhidratlar, özellikle tatlılar ve beyaz undan üretilen gıdalar
· Sigara
· Çok fazla güneş ışığı
· Alkol
· Bazı cilt hastalıkları
· Hareketsizlik
· Kansızlık
· Uyku sorunları
Selenyuma yol açın
Selenyum, tıpkı magnezyum ve çinko gibi gücünü, kuvvetini, önemini geç fark ettiğimiz harika bir mineral.
Özellikle antioksidan gücü ve glutatyonla işbirliği sayesinde harika işlere imza atıyor.
Onu doğal yoldan kazanmak daha etkili. En güçlü selenyum kaynaklarımıza gelince... Buyurun...
1- BALIKLAR: Hemen her balık, hatta çoğu deniz ürünü (özellikle istiridye) selenyum deposu. Balıkların içinde de şampiyonluk ton balığına ait. 80 gram ton balığı günlük ihtiyacın yüzde 80’ini karşılayabiliyor.
2- ETLER: Koyun, tavuk, hindi etleri de selenyum deposu gıdalar.
3- YUMURTA: Yumurta harika bir kaynak. 2 büyük boy yumurta (100 gr.) günlük ihtiyacın yarıya yakınını (yüzde 44) karşılayabiliyor.
4- KEÇİ PEYNİRİ: Mükemmel bir selenyum deposu.
5- AY ÇEKİRDEĞİ: 50 gramı bile günlük ihtiyacın yüzde 60’ını karşılayabiliyor.
6- KURUYEMİŞLER ve BAKLİYAT: Bu gruplar da selenyumdan zengin besinler. Özellikle mercimek ve fındık bol selenyum içeriyor.
7- MUZ: Meyvelerde liderlik muzda.
MAGNEZYUM ZENGiNi BESiNLER NELER?
Yeni hayatın dayattığı “hızlı beslenme” yanlışının neticesinde gelişen “eksik hammadde alımı” önemli bir sorun. Bu eksiklerin D vitamini, kolajen, probiyotik, koenzim, B12 vitamini ve omega-3 yağ asitleri olduğu kesin.
Son yıllarda bunlara “Magnezyum Yoksunluğu Sendromu” da eklendi.
Eskiye oranla daha sık kramplar, el ayak uyuşmaları, yorgunluklar, kas ağrıları, uyku bozuklukları yaşamamızın bir sebebi de budur.
Magnezyum en az 300 civarında enzimatik görevde rol alan mühim bir mineral.
Peki nasıl kazanılacak? Bedene daha çok magnezyum girişi nasıl sağlanacak? En etkili yol kaliteli ve tam besinler. İşte magnezyum deposu gıdalardan bazıları...
◊ Ceviz, badem, fındık, fıstık
◊ Mercimek, kuru fasulye, bezelye, nohut
◊ Tam tahıllar, buğday kepeği
◊ Ispanak, pazı
◊ Nane, roka
◊ Pancar
◊ Hurma, incir
◊ Kişniş, maydanoz
◊ Ay ve kabak çekirdeği
Not: Ispanak, pazı gibi yeşil yapraklı sebzelerden magnezyum kazanabilmek için bu besinleri mümkün olduğunca çiğ tüketmeye çalışın ya da buharda pişirmeyi tercih edin.
MAGNEZYUMUN 10 FAYDASI
Magnezyum bedeninizde
bakın ne işler yapıyor...
◊ Krampları engeller, hafifletir.
◊ Kronik stres ve baş ağrılarına
iyi gelir.
◊ Stresle kasılmış sırt-boyun kaslarınızı gevşetir.
◊ Uyku kalitesini artırır.
◊ Sakinleştirir.
◊ Tansiyon ilaçlarının yardımcı hemşiresi gibidir.
◊ Yorgunluğu hafifletir.
◊ Kabızlıkla mücadeleye destektir.
◊ Halsizliği giderir.
◊ Uyuşma, yanma ve karıncalanmaları yok edebilir.
KOLAJENİN DOSTLARI
◊ Turunçgillerde bol bulunan C vitamini
◊ Yumurta akı, buğday ruşeymi, süt ürünleri ve lahanada bulunan prolin
◊ Tavuk derisi ve jelatinde bulunan glisin
◊ Susam ve yer fıstığında bol bulunan bakır
◊ Et, kemik ve sakatatta bol bulunan “glukozaminoglukan”lar yani “GAG”lar...
Not: Özellikle eti kemiği ile birlikte (tavuk, hindi, kırmızı et) suda kısık ateşte uzun süre kaynatarak pişirmek ve etin suyunu da besin olarak içmek çok etkili bir doğal kolajen desteğidir.
KOLAJENiN DÜŞMANLARI
· Şeker ve rafine karbonhidratlar, özellikle tatlılar ve beyaz undan üretilen gıdalar
· Sigara
· Çok fazla güneş ışığı
· Alkol
· Bazı cilt hastalıkları
· Hareketsizlik
· Kansızlık
· Uyku sorunları