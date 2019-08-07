Ketojenik diyetler neden sorunlu?

Ketojenik diyetlerin daha pek çok sakıncası, sağlık günahı, hatası, vebali var. Onlar neler mi? Buyurun...
Ketojenik diyet, yeni bir trend. O da her “trend” gibi geride pek çok “diyet gazisi” ve “kronik diyetçi” bırakıp “popüler diyetler çöplüğü”ne gidecek!
Nedeni basit: Ketojenik diyetler beslenme anayasalarının hiçbir maddesi ile uyumlu değil!
Peki sorun sadece bu mu?
Tabii ki hayır. Ketojenik diyetlerin daha pek çok sakıncası, sağlık günahı, hatası, vebali var. Onları yandaki kutuda kısaca sıraladım, dikkatle ve bir kez daha gözden geçirin derim.
Özeti şu: Bu da diğerleri gibi çakma bir beslenme tavsiyesi! Uzak durun, akıllı olun ve kilo sorunundan bilinen doğrulardan taviz vermeden kurtulun.
Keto diyetleri neden sevmeyiz?
◊ Ketojenik diyetler sağlığımızın ciddi ciddi düşmanı da onun için sevmeyiz.
◊ Bu tür diyetler kaş yapayım derken göz çıkardığı, kas yapayım derken kas yaktırdığı için sevmeyiz.
◊ Kanser riskini arttırdığı, özellikle kalınbağırsak ve rektum kanseri riskini daha yüksek rakamlara taşıdığı için sevmeyiz.
◊ Bedeni bir asit havuzu haline getirdiği, asit-baz dengesini sabote ettiği, neticede daha hızlı yaşlandırdığı için sevmeyiz.
◊ Cildin elastikiyetini ve sıkılığını korumakla ilgili yapıları bozduğu, cilt kırışıklığını tetiklediği, cilt sağlığını sabote ettiği için sevmeyiz.
◊ Oluşturduğu aşırı protein yükü nedeniyle bir taraftan asit-baz dengesini bozup aşırı ürik asit, kalsiyum ve fosfat yükü oluşturarak, diğer taraftan da böbreğin taşıdığı yüke yük ekleyerek böbrek hastalıkları riskini arttırdığı için sevmeyiz.
◊ Farklı mekanizmalarla -mesela asidoz durumunu tetikleyerek, kemiklerden kalsiyum kaybını tahrik ederek- kemik erimesi riskini hızlandırdığı için sevmeyiz.
◊ Metabolik yapının altını üstüne getirdiği, bedeni ketoza sokarak her şeyi tehdit ettiği için sevmeyiz.
Karbonhidratı sıfırlamak neden tehlikeli?
Eğer saydığım gerekçeler size hâlâ yetmiyorsa, bu kadar bilgi de sizi tatmin etmiyorsa son olarak şu notu da bir kenara yazın: Araştırmalar günlük karbonhidrat tüketiminin 75 gramın altına indiği -yani bakliyatın, kuruyemişlerin bile yasaklandığı, hele hele bu rakamın 25 gram ile sınırlandığı durumlarda verilen kiloların zaten hızla geri alındığını ortaya koyuyor. Bunun nedeninin de diyeti takiben gelişen kontrolsüz karbonhidrat açlığı olduğunu gösteriyor. Kısacası “diyetkolik” biri olmak istemiyorsanız “proteinkolik” biri de olmamaya dikkat etmek zorundasınız.
Haşimato hastasıysanız...
◊ Hastalık teşhis edildikten sonra iyotlu tuz veya iyot ihtiva eden herhangi bir ilaç kullanmamalısınız.
◊ Hormon desteği alsanız bile en az yılda bir kez tıbbi değerlendirmeden geçmelisiniz.
◊ Tiroit hormonu yanında selenyum desteğinden faydalanmanız hastalığı kontrol altına almaya yardımcı olabilir.
◊ İlacınızı aç karnına alın (tiroit hormonları aç karnına alındıklarında daha iyi emiliyorlar.) Eğer midenize zarar verirse tok karnına da kullanabilirsiniz ama dozun mutlaka buna göre ayarlanması gerektiğini aklınızda bulundurun.
◊ Tiroit haplarınızı demir ve kalsiyum içeren hapları ile aynı anda almayın. Ayrıca aç karnına kullanılan mide haplarını da bir başka öğünde almaya çalışın.
◊ Gebe kalırsanız bunu doktorunuzla görüşün. Gebelik süresince ve doğum sonrasında
doktorunuzun daha dikkatli bir kontrol planı oluşturması gerekir.
◊ Haşimato hastalarının depresyon, diğer bağışıklık sistemi hastalıkları ve kronik yorgunluk sendromuna daha sık yakalandıklarını unutmayın.
Ketojenik diyetler neden sorunlu?
Ketojenik diyetlerin daha pek çok sakıncası, sağlık günahı, hatası, vebali var. Onlar neler mi? Buyurun...
Ketojenik diyet, yeni bir trend. O da her “trend” gibi geride pek çok “diyet gazisi” ve “kronik diyetçi” bırakıp “popüler diyetler çöplüğü”ne gidecek!
Nedeni basit: Ketojenik diyetler beslenme anayasalarının hiçbir maddesi ile uyumlu değil!
Peki sorun sadece bu mu?
Tabii ki hayır. Ketojenik diyetlerin daha pek çok sakıncası, sağlık günahı, hatası, vebali var. Onları yandaki kutuda kısaca sıraladım, dikkatle ve bir kez daha gözden geçirin derim.
Özeti şu: Bu da diğerleri gibi çakma bir beslenme tavsiyesi! Uzak durun, akıllı olun ve kilo sorunundan bilinen doğrulardan taviz vermeden kurtulun.
Keto diyetleri neden sevmeyiz?
◊ Ketojenik diyetler sağlığımızın ciddi ciddi düşmanı da onun için sevmeyiz.
◊ Bu tür diyetler kaş yapayım derken göz çıkardığı, kas yapayım derken kas yaktırdığı için sevmeyiz.
◊ Kanser riskini arttırdığı, özellikle kalınbağırsak ve rektum kanseri riskini daha yüksek rakamlara taşıdığı için sevmeyiz.
◊ Bedeni bir asit havuzu haline getirdiği, asit-baz dengesini sabote ettiği, neticede daha hızlı yaşlandırdığı için sevmeyiz.
◊ Cildin elastikiyetini ve sıkılığını korumakla ilgili yapıları bozduğu, cilt kırışıklığını tetiklediği, cilt sağlığını sabote ettiği için sevmeyiz.
◊ Oluşturduğu aşırı protein yükü nedeniyle bir taraftan asit-baz dengesini bozup aşırı ürik asit, kalsiyum ve fosfat yükü oluşturarak, diğer taraftan da böbreğin taşıdığı yüke yük ekleyerek böbrek hastalıkları riskini arttırdığı için sevmeyiz.
◊ Farklı mekanizmalarla -mesela asidoz durumunu tetikleyerek, kemiklerden kalsiyum kaybını tahrik ederek- kemik erimesi riskini hızlandırdığı için sevmeyiz.
◊ Metabolik yapının altını üstüne getirdiği, bedeni ketoza sokarak her şeyi tehdit ettiği için sevmeyiz.
Karbonhidratı sıfırlamak neden tehlikeli?
Eğer saydığım gerekçeler size hâlâ yetmiyorsa, bu kadar bilgi de sizi tatmin etmiyorsa son olarak şu notu da bir kenara yazın: Araştırmalar günlük karbonhidrat tüketiminin 75 gramın altına indiği -yani bakliyatın, kuruyemişlerin bile yasaklandığı, hele hele bu rakamın 25 gram ile sınırlandığı durumlarda verilen kiloların zaten hızla geri alındığını ortaya koyuyor. Bunun nedeninin de diyeti takiben gelişen kontrolsüz karbonhidrat açlığı olduğunu gösteriyor. Kısacası “diyetkolik” biri olmak istemiyorsanız “proteinkolik” biri de olmamaya dikkat etmek zorundasınız.
Haşimato hastasıysanız...
◊ Hastalık teşhis edildikten sonra iyotlu tuz veya iyot ihtiva eden herhangi bir ilaç kullanmamalısınız.
◊ Hormon desteği alsanız bile en az yılda bir kez tıbbi değerlendirmeden geçmelisiniz.
◊ Tiroit hormonu yanında selenyum desteğinden faydalanmanız hastalığı kontrol altına almaya yardımcı olabilir.
◊ İlacınızı aç karnına alın (tiroit hormonları aç karnına alındıklarında daha iyi emiliyorlar.) Eğer midenize zarar verirse tok karnına da kullanabilirsiniz ama dozun mutlaka buna göre ayarlanması gerektiğini aklınızda bulundurun.
◊ Tiroit haplarınızı demir ve kalsiyum içeren hapları ile aynı anda almayın. Ayrıca aç karnına kullanılan mide haplarını da bir başka öğünde almaya çalışın.
◊ Gebe kalırsanız bunu doktorunuzla görüşün. Gebelik süresince ve doğum sonrasında
doktorunuzun daha dikkatli bir kontrol planı oluşturması gerekir.
◊ Haşimato hastalarının depresyon, diğer bağışıklık sistemi hastalıkları ve kronik yorgunluk sendromuna daha sık yakalandıklarını unutmayın.