Kahve ömrü uzatır mı?

Makul miktarda kahve içmenin belleği desteklediği, safra taşı oluşumunu engellediği, karaciğer yağlanmasını önlediği biliniyor. Ancak kahvenin ömür süresine etkisi hakkında bir veriye sahip değiliz.
Kahvenin bazı sağlık faydaları olsa da bu bilgi bizim onun sağlıksız taraflarını görmezden gelmemizi gerektirmiyor.
Örneğin nabzı hızlandırması, çarpıntı yapması, uyku kaçırması, reflüyü gastriti azdırması, selüliti şaha kaldırması kahvenin yarattığı sorunlardan sadece birkaçı.
Ne var ki makul miktarda kahve içmenin belleği desteklediği, safra taşı oluşumunu engellediği, karaciğer yağlanmasını önlediği de anlaşılıyor.
Peki kahvenin ortalama ömür süresine etkisi var mı?
Elimizde bu konuda yapılmış bazı araştırmalar var ama kahvenin ömrü uzattığına dair açık ve net bir veriye sahip değiliz.
Benim tavsiyem; kemik erimesi olan kadınların, hipertansiyonluların, göz tansiyonu yüksek olanların, reflüden yakınanların, çarpıntım var diyenlerin kahve tüketiminde dikkatli davranmalarıdır.
Semizotu salatasını unutmayın
Semizotu güçlü bir posa ve vitamin kaynağı. Özellikle C vitamini içeriği bir hayli yüksek. Ayrıca iki önemli antioksidanı daha barındırıyor: Betakaroten ve glutatyon.
Ama onu ayrıcalıklı kılan temel özellik çok ama çok önemli bir bitkisel omega-3 (ALA) kaynağı olması. Pişirilerek de yenebiliyor ama size özellikle salatasını tavsiye ederim.
Bizim mutfağımızın da vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan bu salataya zeytinyağı, limon, üzerine haşlanmış mercimek taneleri ve -mevsiminde- nar taneleri ile soğan da ekleyerek mükemmel bir lezzet yaratabilirsiniz.
Ama dikkat etmeniz gereken küçük bir nokta var: Semizotu kimyasal kirlenmeye müsait bir sebze. Lütfen salatasını hazırlamadan önce dikkatle ve uzun süre yıkamayı ihmal etmeyin!
Yaş 40’ı geçince yapılacak ilk 5 şey
◊ “Beslenme” birinci değil ikinci plana alınacak, birincilik “egzersiz”e verilecek.
◊ “Az yiyen çok yaşar” prensibi devreye sokulup “yükte hafif/kalorisi az, pahada ağır/ vitamini, minerali, antioksidanı bol” besinlere yönelinecek.
◊ Hayvansal gıdalar azaltılıp “bitkisel temelli” bir beslenme planı devreye sokulacak.
◊ “Uyku” ve “huzur/stres yönetimi” meseleleri yavaş yavaş gündeme alınacak.
◊ Sağlık kontrolleri daha düzenli yapılacak, düzgün bir sağlık dosyası tutulacak.
Kimyon mu aspirin mi?
İltihabi süreçleri baskılamak, özellikle kalp damarlarında oluşan plakları stabilize etmek ve kanı incelterek yeni plak oluşumunu geciktirmek damar sertliği ile mücadelede son derece etkili bir yöntem.
Statinler (kolesterol hapları), salisilik asit (aspirin) ve omega-3 takviyeleri bu nedenle yutuluyor.
Salisilik asit kazanımının doğal yolu ise ot ve baharat tüketimini artırmak.
Özellikle zerdeçal ve kırmızıbiberin, bilhassa da kimyonun zengin bir salisilat kaynağı oldukları kesin.
1 çay kaşığı öğütülmüş kimyonda
1 bebe aspirinine
eş değer miktarda salisilat var.
Kısacası baharatlara yüklenmenin bir faydası da damar koruyucu olmaları.
Cilt dostu 10 besin
1- Kolajen zengini kemik suyu
2- Sızma zeytinyağı
3- Omega-3 zengini
balıklar
4- Salatalık ve koyu yeşil yapraklı her türlü sebze
5- Probiyotikten zengin süt ürünleri
6- Bakliyat
7- Nar ve turunçgiller
8- Domates
9- Kızılcık/kiraz/vişne ve benzeri mor, siyah, kırmızı meyveler
10- Havuç
Daha güçlü bir bağışıklık için
◊ Doğru beslen
◊ Egzersiz yap
◊ Dinlen, tatile çık
◊ Eğlen
◊ Güzel uyu
◊ Stresten uzak dur
◊ Üzülme
◊ Depresyondan korun
◊ Fazla kilolarını ver
◊ Sağlığını iyi izle
◊ Hijyen kurallarına uy
Kahve ömrü uzatır mı?
Makul miktarda kahve içmenin belleği desteklediği, safra taşı oluşumunu engellediği, karaciğer yağlanmasını önlediği biliniyor. Ancak kahvenin ömür süresine etkisi hakkında bir veriye sahip değiliz.
Kahvenin bazı sağlık faydaları olsa da bu bilgi bizim onun sağlıksız taraflarını görmezden gelmemizi gerektirmiyor.
Örneğin nabzı hızlandırması, çarpıntı yapması, uyku kaçırması, reflüyü gastriti azdırması, selüliti şaha kaldırması kahvenin yarattığı sorunlardan sadece birkaçı.
Ne var ki makul miktarda kahve içmenin belleği desteklediği, safra taşı oluşumunu engellediği, karaciğer yağlanmasını önlediği de anlaşılıyor.
Peki kahvenin ortalama ömür süresine etkisi var mı?
Elimizde bu konuda yapılmış bazı araştırmalar var ama kahvenin ömrü uzattığına dair açık ve net bir veriye sahip değiliz.
Benim tavsiyem; kemik erimesi olan kadınların, hipertansiyonluların, göz tansiyonu yüksek olanların, reflüden yakınanların, çarpıntım var diyenlerin kahve tüketiminde dikkatli davranmalarıdır.
Semizotu salatasını unutmayın
Semizotu güçlü bir posa ve vitamin kaynağı. Özellikle C vitamini içeriği bir hayli yüksek. Ayrıca iki önemli antioksidanı daha barındırıyor: Betakaroten ve glutatyon.
Ama onu ayrıcalıklı kılan temel özellik çok ama çok önemli bir bitkisel omega-3 (ALA) kaynağı olması. Pişirilerek de yenebiliyor ama size özellikle salatasını tavsiye ederim.
Bizim mutfağımızın da vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan bu salataya zeytinyağı, limon, üzerine haşlanmış mercimek taneleri ve -mevsiminde- nar taneleri ile soğan da ekleyerek mükemmel bir lezzet yaratabilirsiniz.
Ama dikkat etmeniz gereken küçük bir nokta var: Semizotu kimyasal kirlenmeye müsait bir sebze. Lütfen salatasını hazırlamadan önce dikkatle ve uzun süre yıkamayı ihmal etmeyin!
Yaş 40’ı geçince yapılacak ilk 5 şey
◊ “Beslenme” birinci değil ikinci plana alınacak, birincilik “egzersiz”e verilecek.
◊ “Az yiyen çok yaşar” prensibi devreye sokulup “yükte hafif/kalorisi az, pahada ağır/ vitamini, minerali, antioksidanı bol” besinlere yönelinecek.
◊ Hayvansal gıdalar azaltılıp “bitkisel temelli” bir beslenme planı devreye sokulacak.
◊ “Uyku” ve “huzur/stres yönetimi” meseleleri yavaş yavaş gündeme alınacak.
◊ Sağlık kontrolleri daha düzenli yapılacak, düzgün bir sağlık dosyası tutulacak.
Kimyon mu aspirin mi?
İltihabi süreçleri baskılamak, özellikle kalp damarlarında oluşan plakları stabilize etmek ve kanı incelterek yeni plak oluşumunu geciktirmek damar sertliği ile mücadelede son derece etkili bir yöntem.
Statinler (kolesterol hapları), salisilik asit (aspirin) ve omega-3 takviyeleri bu nedenle yutuluyor.
Salisilik asit kazanımının doğal yolu ise ot ve baharat tüketimini artırmak.
Özellikle zerdeçal ve kırmızıbiberin, bilhassa da kimyonun zengin bir salisilat kaynağı oldukları kesin.
1 çay kaşığı öğütülmüş kimyonda
1 bebe aspirinine
eş değer miktarda salisilat var.
Kısacası baharatlara yüklenmenin bir faydası da damar koruyucu olmaları.
Cilt dostu 10 besin
1- Kolajen zengini kemik suyu
2- Sızma zeytinyağı
3- Omega-3 zengini
balıklar
4- Salatalık ve koyu yeşil yapraklı her türlü sebze
5- Probiyotikten zengin süt ürünleri
6- Bakliyat
7- Nar ve turunçgiller
8- Domates
9- Kızılcık/kiraz/vişne ve benzeri mor, siyah, kırmızı meyveler
10- Havuç
Daha güçlü bir bağışıklık için
◊ Doğru beslen
◊ Egzersiz yap
◊ Dinlen, tatile çık
◊ Eğlen
◊ Güzel uyu
◊ Stresten uzak dur
◊ Üzülme
◊ Depresyondan korun
◊ Fazla kilolarını ver
◊ Sağlığını iyi izle
◊ Hijyen kurallarına uy