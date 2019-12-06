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Osman Müftüoğlu

Osman Müftüoğlu

osmanmuftuoglu55@gmail.com

Grip ve nezle için 5 faydalı çay

6 Aralık 2019

Biraz gecikerek de olsa kış yüzünü gösterdi. Havanın soğumasıyla birlikte “nezle-grip meselesi” de yeniden gündemimize girdi. Peki, bu mühim ve can sıkıcı kış sorunlarından korunmanın doğal bir yolu yok mu? Var! Çözümü “kış çayları”nın desteğinde aramalı. Tabii ki beslenmeye, istirahate, bağışıklığı güçlü tutmaya da dikkat etmeli.

VARAN 1

Adaçayı ve ekinezya çayı

Adaçayı pek çok iltihaplı hastalığın tedavisinde kullanılmaktadır. Çalışmalarda yutak ağrısının giderilmesine yardımcı olduğu birçok kez gösterilmiş. Adaçayı ve ekinezya ikilisinden hazırlanan karışımın boğaz ağrısını geçirmede kullanılan lokal antiseptik ilaçlardan daha etkili olduğu da kanıtlanmış.

VARAN 2

Papatya çayı

Papatya çayının Orta Çağ’dan beri tıbbi amaçla kullanıldığı bilinmektedir. Huzurlu bir uyku veren papatya çayının çalışmalarda enfeksiyonla savaştığı bulunmuştur. Hoş, hafif bir aroması ve tadı vardır. Kafein içermez. Boğaz ağrısı nedeniyle uyumakta zorlanıyorsanız yatmadan önce içebilirsiniz.

VARAN 3

Nane çayı

Nane çayı iltihap önleyici bileşikler içerdiğinden, boğaz şişliğini rahatlatıcı özelliğe sahiptir. Yutağı uyuşturarak ağrıyı da hafifletir. Taze nane yapraklarını kaynar suda üç beş dakika bekleterek kendiniz hazırlayabileceğiniz gibi, piyasada satılan çeşitlerini de tüketebilirsiniz. Nane çayı kafeinsizdir ve doğal tadından ötürü tatlandırıcı veya şeker eklemeye gerek yoktur.

VARAN 4

Zencefil çayı

Zencefil, boğaz ağrısını giderebilen bakteri öldürücü etkilere sahip bir baharattır. Bir çalışmada zencefil özütünün boğaz enfeksiyonlarından sorumlu bazı bakterileri öldürdüğü gösterilmiştir.

VARAN 5

Tarçın çayı

Hoş aroması ve tadıyla tarçın hem lezzetli bir baharat hem de antioksidan ve anti bakteriyel yararları olan doğal bir şifa kaynağıdır. Çin tababetinde soğuk algınlığının tedavisinde tarçın çayı kullanılır. Bitki çaylarına ve siyah çaya da eklenebilir. Boğaz şikayetleri için faydalıdır.

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◊ Kabızlık ile mücadelenizi kolaylaştırır.

ÖZET BİLGİ

Daha nemli cilt için

◊ Kolajen peptitler
◊ E. Primrose Oil
◊ Hyaluronik asit
◊ C vitamini
◊ Su

 

 

 

 

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