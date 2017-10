Düşündüklerimiz mi yaptıklarımız mı yediklerimiz mi daha önemli

Zamana, zamanın yıpratıcı gücüne hiçbir şey direnemez. Her şey eskir. Her şey bozuşur, paslanır. Neticede her şey yaşlanır. Yaşlanma ise sadece bedenle sınırlı kalmaz. Onunla birlikte ruh da nasibini alır. Ancak ruh istisnalar bir yana bırakılırsa yaşlandıkça daha bir güçlenip olgunlaşır. Diğer taraftan bu doğal süreç önlenemese bile “yavaşlatılamaz”, en azından “kontrollü bir yıkım süreci” haline getirilemez de değildir. Bilimi, aklı ve bize bağışlanan doğal yeteneklerimizi iyi kullanabilirsek bu bozuşmayı bir hayli yavaşlatabiliriz. Nasıl mı? Buyurun…