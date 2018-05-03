Detoksa ihtiyacınız var mı?

Biliyorum ki çoğunuz kış yorgunusunuz. Fazlalıklardan kurtulma, hafifleme, enerji ihtiyacı içindesiniz. Ama aranızda bazıları var ki onlar için durum biraz daha acil, hemen sıkı ve etkili bir detoks yapmaları şart. Kim mi onlar? Sorunun yanıtını merak ediyorsanız aşağıdaki detoks testini yapmanızda fayda var derim.

Testten çıkacak sonuçlar sizi daha doğru yönlendirecektir. Sizinle küçük bir bilgi daha paylaşayım: Geçtiğimiz hafta ben de üç günlük kısa bir “detoks programı” uyguladım. Çok da iyi geldi...





DETOKS TESTİ

GENEL SAĞLIK

Kendimi yeterince güçlü, dinamik ve aktif hissetmiyorum - Evet / - Hayır

Kendimi çok yorgun hissediyorum - Evet / - Hayır

Yeterince enerjim yok - Evet / - Hayır

Hareket etmekte oldukça zorlanıyorum - Evet / - Hayır

Kendimi hep hasta ve güçsüz hissediyorum - Evet / - Hayır

Çok sık hüzünlenirim - Evet / - Hayır

Sürekli birbirini takip eden soğuk algınlıkları ve enfeksiyonlar geçiriyorum - Evet / - Hayır

Son soğuk algınlığım 7 günden fazla sürdü - Evet / - Hayır

Cilt problemlerine (akne, kuruluk, egzama) çok fazla eğilimim var - Evet / - Hayır

Saçlarım normale göre daha fazla dökülüyor - Evet / - Hayır

Saçlarım cansız ve çok kurudur - Evet / - Hayır

Tırnaklarım cansız ve çabuk kırılıyor - Evet / - Hayır

Haftada en az bir kez beni çıldırtan baş ağrılarım var - Evet / - Hayır

Genelde vücudum şiştir, ödemlidir ve kolayca su tutar - Evet / - Hayır

Kabızlık sorunum var - Evet / - Hayır

Sindirim güçlüğü ve mide ekşimesi gibi problemleri çok sık yaşarım - Evet / - Hayır

Zaman zaman ishal sorunum oluyor - Evet / - Hayır

Ağzımda sürekli yinelenen pamukçuklar oluyor - Evet / - Hayır

DİYET

Acıkma hissi oluşmadan da sık sık yerim - Evet / - Hayır

Kahvaltıyı genelde atlarım - Evet / - Hayır

Düzgün bir öğün yemek yerine atıştırmaları tercih ederim - Evet / - Hayır

Günlük 5 porsiyon taze meyve veya sebze tüketmiyorum - Evet / - Hayır

Bazı besinleri (kek, pasta, çikolata) çok sık canım çeker - Evet / - Hayır

Bazen yemek yeme isteğimi durduramam - Evet / - Hayır

Sıkıntılı, stresli ve kendimi yalnız hissettiğim zaman yanlış beslenirim - Evet / - Hayır

Yiyecek görünce yemek zorundayım gibi hissederim - Evet / - Hayır

Sık sık tatlı krizlerine girerim - Evet / - Hayır

Her gün asitli içecek içerim - Evet / - Hayır

Ara öğünlerde genellikle tatlı yerim (bisküvi, çikolata, şekerleme, kek) - Evet / - Hayır

Tuzlu atıştırmaları severim - Evet / - Hayır

Çok sık alkol kullanırım - Evet / - Hayır

Sabahları çay veya kahve olmadan güne başlayamam - Evet / - Hayır

Haftada en az bir kez dışarıda yerim - Evet / - Hayır

Haftada en az iki kez hazır yemek veya soslarla yapılmış yemekler yerim - Evet - Hayır

Haftada en az bir kez fastfood veya kızartma içeren yemek yerim - Evet / - Hayır

Sık sık diyet yapıyorum -Evet / - Hayır

DEĞERLENDİRME

BİRİNCİ BÖLÜM: GENEL SAĞLIK

◊ Sorulardan 10 veya daha fazlasına “evet” cevabı verdiyseniz, beslenmenizi iyileştirmeye ihtiyacınız var.

◊ Eğer 5-10 arası “evet” cevabı verdiyseniz, belirtiler kötüleşmeden yeme alışkanlıklarınızda değişiklik yapmanın ve sağlığınıza dikkat etmenin tam zamanıdır.

İKİNCİ BÖLÜM: DİYET

◊ Eğer bu bölümdeki sorulardan 10 veya daha fazlasına “evet” cevabı verdiyseniz, kesinlikle yanlış beslenme seçimleriniz var. Diyetiniz bedeninize uygun besinleri sağlamıyor.

◊ Eğer 5-10 arasında “evet” cevabı kullandıysanız, diyetiniz birçok besin öğesinden fakir demektir. Bu, vücudunuzda aşırı derecede doymuş yağ, rafine şeker ve tuz birikmesi var demektir.

KÜR BOYUNCA YEŞİL İÇECEK

2 demet maydanoz, 1 limon, yarım yeşil elma (kabuklu), 1 salatalık ve yarım bardak kerevizi katı meyve sıkacağında veya blender’da karıştırın, ardından süzün. Üzerine 1 litre kadar su ekleyerek gün boyunca tüketin. ◊ Dyt. Nilüfer BAYRAM







3 günlük detoks menüsü

1.GÜN

KAHVALTI:

◊ 3 yemek kaşığı yulaf ezmesini 1 bardak süt, 1 çay kaşığı tarçın ve 1 çay kaşığı organik bal ile 15 dakika pişirin. Ardından ateşten alın ve üzerine 4 adet doğranmış çilek ekleyin.

ARA ÖĞÜN: Arındırıcı bir içecek

Arındırıcı içecek: 3 orta boy domatesi doğrayın ve blender’dan geçirin. Üzerine 2 yemek kaşığı elma sirkesi, 1 limonun suyu, 1 yemek kaşığı toz kırmızıbiber ekleyin ve iyice karıştırın, buzdolabında soğutun. Servis yaparken üzerine maydanozları ilave edin.

ÖĞLE YEMEĞİ:

◊ 6 yemek kaşığı zeytinyağlı kabak yemeği

◊ 1 kase bol dere otlu cacık

ARA ÖĞÜN:

◊ 2 adet kivi + 2 adet ceviz içi

AKŞAM YEMEĞİ:

◊ 2 kepçe kök sebze çorbası + 1 kutu probiyotikli yoğurt

Kök sebze çorbası: Bir küçük boy soğan, 2 diş sarımsak, 1 küçük boy kök zencefil rendesi, 1 küçük boy havuç, yarım kereviz kökünü doğrayıp düdüklü tencerede 10 dakika haşlayın. Üzerine 1 çay kaşığı zerdeçal, 2 yemek kaşığı elma sirkesi, yarım limonun suyu, öğütülmüş karabiber, bir yemek kaşığı ince kıyılmış maydanoz ekleyip el blender’ından geçirin. Üzerine 1 dal taze biberiye ile servis edebilirsiniz.

2.GÜN

KAHVALTI:

◊ 3 yemek kaşığı yağsız lor peyniri, 1 tatlı kaşığı yaban mersini, 1 tatlı çekirdekli siyah üzüm ve 1 tatlı kaşığı tarçını karıştırın. Yanında 10 adet badem ile tüketin.

ARA ÖĞÜN:

◊ 1 fincan taze biberiye çayı

ÖĞLE YEMEĞİ:

◊ Buğdaylı yoğurt çorbası

◊ Fırınlanmış sebzeler (kırmızı biber, yeşil biber, kabak, patlıcan)

ARA ÖĞÜN:

◊ 10 adet çiğ fındığı bir tavada bir çay kaşığı tarçın, toz zencefil ve kimyonla birlikte 10 dakika kadar hafifçe kavurun.

◊ Tarçın, karanfil çayı

AKŞAM YEMEĞİ:

◊ 2 kepçe alkalen çorba + 1 kutu probiyotikli yoğurt

Alkalen çorba: 2 adet domates, 2 adet kabak, yarım demet maydanoz, 2 adet pırasa, yarım demet ıspanak, 1 adet kereviz, 2 çorba kaşığı kinoa, 3 çorba kaşığı yeşil mercimek, 1 çorba kaşığı yağ, 1 tatlı kaşığı pul biber, 1 çorba kaşığı zerdeçal, 1 tatlı kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı kişniş.

Sebzeleri düdüklü tencerede pişirip blender’dan geçirin. Ateşten aldıktan sonra baharatları ekleyin.

3.GÜN

KAHVALTI

◊ 1 adet tam yumurta + dereotu/ maydanoz/taze soğan ile yağsız omlet

◊ 1 ince dilim tam buğday ekmeği

◊ Çeri domates, salatalık dilimleri

ARA ÖĞÜN

◊ Metabolizma çayı

METABOLİZMA çayı

2 adet doğranmış elma, 2 adet kabuklarıyla doğranmış limon, tarçın çubuğu, tane karanfil ve tane karabiberi tencereye koyun. Üzerine 2 su bardağı su eklenerek kaynama noktasına gelene kadar ısıtın, 10 dakika kaynattıktan sonra altını kapatıp soğumaya bırakın. Soğuyan karışımı süzün. İçerken üzerine nane ve limon dilimi ekleyebilirsiniz.

ÖĞLE YEMEĞİ

◊ 6 yemek kaşığı zeytinyağlı taze fasulye

◊ 1 su bardağı ayran

◊ 3 çorba kaşığı bulgur

ARA ÖĞÜN

◊ 1 kase çilekli yoğurt, yarım su bardağı çilek + 2 çorba kaşığı süzme yoğurt + 1 çorba kaşığı light yoğurt + 1 çay kaşığı toz tarçın

AKŞAM YEMEĞİ

◊ 150 gr ızgara levrek

◊ Mevsim salata