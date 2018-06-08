Cilt dostu gıdalarda ilk 15

Çoğumuz pürüzsüz, ipeksi, parlak bir cilde sahip olmanın yolunun öncelikle haplar, serum, krem ya da estetik operasyonlardan geçtiğini düşünüyoruz ama durum gerçekte biraz farklı. Cildi genç ve diri tutmanın yolu önce onu güneş, sigara gibi dış etkenlerden korumaktan, sonra da doğru şeyler yiyip içmekten geçer. Peki hangi besinler genç ve güzel bir cilde sahip olmanın yolunu açıyor? İlk 15’te şunlar var...

SU

Belki şaşıracaksınız ama cildinizin en çok ihtiyaç duyduğu şeylerin başında su geliyor. Özellikle mineralden zengin sular cildi nemlendirip şımartıyor, gergin tutup güzelleştiriyor.

DOMATES

Likopen cildin en yakın, en güvenilir dostlarından biri. Sadece domateste değil, pembe ve kırmızı renkli pek çok besinde bol likopen var. Mesela karpuz, kayısı, pembe greyfurt ve kan portakalı birer likopen deposu. Domatesi ister ısıtıp üzerine azıcık sızma zeytinyağı gezdirerek, ister yemeklerinize, salatalarınıza ekleyerek tüketmeniz fark etmiyor.

ÜZÜM ÇEKİRDEĞİ

Öğütülmüş taze üzüm çekirdeği ya da üzüm çekirdeği yağı, cilt sağlığının en güçlü desteklerinden biri. Salatalara biraz daha sık ve fazla üzüm çekirdeği tozu ve yağı eklenmeli ya da öğütülmüş üzüm çekirdeği yoğurtla, salatalarla sık sık tüketilmeli. Üzüm çekirdeği ve yağı E vitamini başta olmak üzere pek çok vitaminden, resveratrol ve antosiyaninlerden zengindir. Öğütülmüş çekirdeğin kendisi de güçlü bir antioksidan olan rezveratrolün kaynağıdır. Rezveratol bilinen en güçlü doğal antiaging bileşiklerden biri olarak gösteriliyor.

YUMURTA

Mükemmel bir cilt dostu. Olağanüstü güçlü bir protein kaynağı. İçinde bol kolin var. Yağda kızartarak değil de haşlayarak yemeye ama taş gibi oluncaya kadar pişirmemeye, yani “kayısı formatında” tüketmeye gayret edin.

BALIK

Yağlı bir balık, bilinen en ünlü cilt dostlarından biri. Bu gücünü kaliteli protein yapısından, zengin fosforik asit içeriğinden ve bol miktardaki omega-3 yağ asitlerinden alır. Omega-3 yağlarından DHA’nın bilinen en güçlü cilt dostları arasında olduğundan artık hiç kimse şüphe etmiyor. Küçük, yağlı balıkları ve ton balığını haftada üç-dört kez yemenizde fayda var.

YEŞİL VE SİYAH ÇAY

İkisi de “cilt doktoru” kateşinlerden, özellikle de Epigallokateşin’den son derece zengin doğal içecekler. Yeşil çay azıcık daha fazla kateşin zengini. Ama 20 bardak fazla içilen siyah çay bu açığı kapatabiliyor.

ZEYTİNYAĞI

Özellikle Akdenizli kadınların güzellik sırlarından biri zeytinyağı. Bunu doğal haliyle -sızması makbuldür- ve zeytinin kendisiyle birlikte tükettiğinizde işiniz daha kolay, şansınız daha yüksektir. 70’li yaşlarında bile 40’lı yaşların cilt güzelliğini sürdüren Sophia Loren’in bu ikiliyi çok sık kullandığını, hatta sızma zeytinyağı ile hazırlanmış “zeytinyağı+organik ev salçası” karışımından krem niyetine yararlandığını bir kenara not edin.

YOĞURT

Cilt dostu besinlerin ilk 10’unda yer alması gereken yoğurda bazen birazcık haksızlık yaptığımız doğrudur. Yoğurt gerek kaliteli protein yapısı ve probiyotiklerden zengin organizasyonu gerekse de mineral ve vitaminlerden güçlü oluşu nedeniyle bilinen en güçlü cilt dostlarından biridir. Doğal yoğurda menülerinizde sık yer vermeniz cilt yaşlanmanızı yavaşlatabilir. Dahası cildinize uygulayacağınız ev yapımı kremler ve maskelerde de yoğurda sık sık yer verebilirsiniz. Örneğin “zeytinyağı, yoğurt, bal” karışımı mükemmel bir cilt maskesi olabilir.

BÖĞÜRTLEN VE ARKADAŞLARI

Aslında sadece böğürtlen değil “berry” grubu yiyeceklerin tamamı cildinizin en yakın dostlarıdır. Bu listeye karadut, ahududu, kiraz, vişne, çilek de eklenebilir.

MOR LAHANA

Pişirmeden, salata halinde ya da ev yapımı elma sirkeli turşu şeklinde tüketebileceğiniz mor lahana mükemmel bir antioksidan, sülfür ve mineral-vitamin kaynağıdır. Mor lahanayı mümkünse doğal haliyle ve büyük parçalar halinde bölerek yemeye bakın. Tavuk, et, balık yemeklerinin yanında sofralarınızda mor lahana salatasına daha sık yer açın. Mor lâhananın özellikle antioksidanlardan zengin yapısı nedeniyle gerçek bir cilt dostu olabileceğini unutmayın.

AVOKADO

Avokadoyu cilt dostu besinlerin ilk 10’una da yerleştirmek mümkün. Ama onun da maalesef bu müthiş gücü iyi bilinmiyor. Posadan, faydalı yağlardan, vitamin ve minerallerden zengin yapısı taze dilimlenmiş avokadoyu cilt dostu besinlerden biri haline getiriyor. Avokadonun cildi nemlendirdiği, cilt kırışıklıklarının oluşumunu geciktirdiği yönünde yaygın bir kanaat var. Tek kusuru fiyatı. Biraz pahalı bir meyve...

ISPANAK

Demirden ya da C vitamininden zengin olması bir yana ıspanak bilinen en güçlü Coenzym Q10 kaynaklarından biri. Ispanağı sık ve bol tüketin. Mümkünse de pişirmeden, örneğin salata şeklinde yiyin.

ELMA

Cilt dostu yiyecekler listesinde hemen her zaman yer almasını düşündüğüm besinlerden biri de elma. Ben elmadaki kuversetinin de diğer antioksidan maddeler, vitaminler, mineraller ve pektinin güçlü birer cilt dostu olduklarını düşünenlerdenim.

KETEN TOHUMU YAĞI

Keten tohumu bilinen en güçlü bitkisel omega-3 kaynaklarından biri, hatta birincisi. Bitkisel omega-3 alfa linoleik asitin en yoğun olarak bulunduğu bitkisel ürün olduğu için de büyük ilgi görüyor. Omega-3’ten zengin yapısı ona güçlü bir antienflamatuar özellik kazandırıyor ki, bu yetenek de cildin sivilcelerle mücadelesini kolaylaştırıyor. Keten tohumu yağı sağlıklı cilt ve tırnak oluşumunu desteklemesi yanında birçok cilt sorununu da hafifletiyor. Her gün 1-2 çay kaşığı keten tohumu yağı -bir yemek kaşığını geçmeyin- salatalara eklenebilir. Keten tohumundan doğrudan da istifade etmeniz mümkün. Bunun için taze öğütülmüş keten tohumunu -bir çay kaşığından başlayarak yavaş yavaş artırın ve bir yemek kaşığını geçmeyin- salata ve yoğurda ilave ederek de yiyebilirsiniz.

BAL KABAĞI

Mükemmel bir vitamin kokteyli doğal mucize. Özellikle beta karoten bakımından güçlü bir besin. Bu nedenle de “güzelleştiren yiyecekler” listesinin genellikle hep ilk sırasında yer alıyor. Bal kabağını tatlı şeklinde yemek yerine daha farklı şekilde tüketin. Bal kabağı çorbası iyi bir çözüm olabilir.