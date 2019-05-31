Adrenal yorgunluğun 10 işareti

Ölçüsüz stres tepkilerinden en çok böbrek üstü bezlerimiz etkileniyor.
Stres kaynaklı “adrenal yorgunluk” ve bunu anlatan “fibromiyalji” ve “tükenmişlik sendromu” deyimleri ise böbrek üstü bezlerinin beyinden gelen olumsuz uyarılar nedeniyle bitkin ve bitap düşmesi anlamına geliyor. İkisi de ciddiye alınması gereken sorunlar. Başlıca belirtileri ise şunlar:
◊ Bitkinlik ve yorgunluk hissi (Parmağını oynatacak gücü bile bulamamak!)
◊ Uyku hali ya da uyuma isteği (Ama uykuya rağmen de asla dinlenememek. Her sabah yorgun uyanmak.)
◊ Baş ağrıları (Özellikle zonklayıcı, ense bölgesinde yoğunlaşan, bazen gece uykudan uyandırabilen ağrılar.)
◊ İştah sapmaları (Aşırı yeme atakları, tatlı krizleri veya yemeden içmeden adeta kesilme halleri.)
◊ Terlemeler (Bilhassa boyun, baş bölgesinde aşırı terlemeler, gece terlemeleri.)
◊ Kararsızlık, konsantrasyon ve unutkanlık, dalgınlık gibi problemler
◊ Aşırı duygusal tepkiler (Ani ağlamalar, ölçüsüz sinirlenme ve öfkelenmeler)
◊ Havasızlık duygusu, hava açlığı (Hava yetmiyor, nefes alamıyormuş gibi hissetmek)
◊ Kalp çarpıntıları, gaz ve şişkinlik sorunları
◊ El ve ayaklarda uyuşma, yanma, karıncalanmalar, kas seğirmeleri ve kramplar.
İdrar söktürücülerle kilo verilir mi?
Ağızdan kullanılan laksatifler ya da detoks merkezlerinde yapılan zararlı kalın bağırsak temizlikleriyle (kolonik lavman) kilo kaybı sağlayamazsınız. Sadece bol miktarda su, potasyum ve probiyotik güç kaybeder, beslenemediğiniz için hasta da olabilirsiniz.
İdrar söktürücü yani diüretik ilaçlarla sağladığınız ağırlık kayıpları da sadece su kaybından ibarettir. Bu tür kayıplar bazen aşırı sodyum kaybı nedeniyle tansiyon düşmelerine, potasyum kaybı sonucunda kas güçsüzlükleri ve kalp ritmi düzensizliklerine yol açabileceği için riskli bile olabilir.
Detoks diyetleriyle zayıflamak sağlıklı mı?
Eğer tıbbi bir detoks programı uyguluyorsanız (yani düşük kalorili ama vitamin, mineral ve antioksidan içeriği yüksek, zararlı kimyasalı sıfır, hazmı kolay besinlerden oluşmuş bir yeme-içme planı yaparak hem vücudunuzdaki toksik kimyasallardan arınmak, hem de bu arada birkaç kilo kaybetmek istiyorsanız) detoksu ben de tavsiye ederim.
Ama kilo kaybı için oluşturulmuş özel bir detoks planı, bilimsel olarak ispatlanmış değil.
Zayıflama hapları kilo vermeyi hızlandırır mı?
Bugüne kadar önünüze koyulan o mucize hapları, şurupları şöyle bir hatırlayın. Mavi, kırmızı, mor, beyaz haplar, çekici kapsüller, hatta bazen şişelere, tüplere konuşmuş sıvılardan 15-20’si hemen aklınıza geliverecektir.
Bunların kimi yosun, kimi lahana, kimi yeşil çay, acı biber, kimi de Çin’den ithal mucize şeylerdir. Ama bugüne kadar bunlarla kalıcı ve sağlıklı bir kilo kaybı sağlayan siz dahil bir tek kişi olmamıştır.
Kas mı, yağ mı daha çok kalori yakar?
Yaklaşık 1 kiloluk bir kas kütlesi günde 200-250 kalori enerji harcarken, aynı miktarda yağ kütlesinin sadece 2-3 kalorilik enerji tüketebildiğini biliyor musunuz?
Bir önemli bilgi de şu: Düzenli egzersiz yapmıyorsanız her 10 yılda bir 1-1.5 kilo civarında kas kaybedersiniz.
Bu iki bilginin çıkarımı ise şu: Yaşınız ilerlese de hep aynı ağırlıkta kalmak istiyorsanız günlük kalori kazanımınızda her 10 yılda bir 300-400 kalori civarında bir azaltma yapmak ve kaslarınızı korumak zorundasınız.
Yaşlandıkça daha az yemenin ve düzenli egzersizin de faydası budur zaten. Düzenli yapılan aerobik egzersizler, özellikle ağırlık çalışmalar ile de desteklendiklerinde yaşlanmaya bağlı kas kaybını (sarkopeni) önler. Bu nedenle de aynı oranda kalori alsanız bile kas kaybetmez ve yağlanmazsınız.
Adrenal yorgunluğun 10 işareti
Ölçüsüz stres tepkilerinden en çok böbrek üstü bezlerimiz etkileniyor.
Stres kaynaklı “adrenal yorgunluk” ve bunu anlatan “fibromiyalji” ve “tükenmişlik sendromu” deyimleri ise böbrek üstü bezlerinin beyinden gelen olumsuz uyarılar nedeniyle bitkin ve bitap düşmesi anlamına geliyor. İkisi de ciddiye alınması gereken sorunlar. Başlıca belirtileri ise şunlar:
◊ Bitkinlik ve yorgunluk hissi (Parmağını oynatacak gücü bile bulamamak!)
◊ Uyku hali ya da uyuma isteği (Ama uykuya rağmen de asla dinlenememek. Her sabah yorgun uyanmak.)
◊ Baş ağrıları (Özellikle zonklayıcı, ense bölgesinde yoğunlaşan, bazen gece uykudan uyandırabilen ağrılar.)
◊ İştah sapmaları (Aşırı yeme atakları, tatlı krizleri veya yemeden içmeden adeta kesilme halleri.)
◊ Terlemeler (Bilhassa boyun, baş bölgesinde aşırı terlemeler, gece terlemeleri.)
◊ Kararsızlık, konsantrasyon ve unutkanlık, dalgınlık gibi problemler
◊ Aşırı duygusal tepkiler (Ani ağlamalar, ölçüsüz sinirlenme ve öfkelenmeler)
◊ Havasızlık duygusu, hava açlığı (Hava yetmiyor, nefes alamıyormuş gibi hissetmek)
◊ Kalp çarpıntıları, gaz ve şişkinlik sorunları
◊ El ve ayaklarda uyuşma, yanma, karıncalanmalar, kas seğirmeleri ve kramplar.
İdrar söktürücülerle kilo verilir mi?
Ağızdan kullanılan laksatifler ya da detoks merkezlerinde yapılan zararlı kalın bağırsak temizlikleriyle (kolonik lavman) kilo kaybı sağlayamazsınız. Sadece bol miktarda su, potasyum ve probiyotik güç kaybeder, beslenemediğiniz için hasta da olabilirsiniz.
İdrar söktürücü yani diüretik ilaçlarla sağladığınız ağırlık kayıpları da sadece su kaybından ibarettir. Bu tür kayıplar bazen aşırı sodyum kaybı nedeniyle tansiyon düşmelerine, potasyum kaybı sonucunda kas güçsüzlükleri ve kalp ritmi düzensizliklerine yol açabileceği için riskli bile olabilir.
Detoks diyetleriyle zayıflamak sağlıklı mı?
Eğer tıbbi bir detoks programı uyguluyorsanız (yani düşük kalorili ama vitamin, mineral ve antioksidan içeriği yüksek, zararlı kimyasalı sıfır, hazmı kolay besinlerden oluşmuş bir yeme-içme planı yaparak hem vücudunuzdaki toksik kimyasallardan arınmak, hem de bu arada birkaç kilo kaybetmek istiyorsanız) detoksu ben de tavsiye ederim.
Ama kilo kaybı için oluşturulmuş özel bir detoks planı, bilimsel olarak ispatlanmış değil.
Zayıflama hapları kilo vermeyi hızlandırır mı?
Bugüne kadar önünüze koyulan o mucize hapları, şurupları şöyle bir hatırlayın. Mavi, kırmızı, mor, beyaz haplar, çekici kapsüller, hatta bazen şişelere, tüplere konuşmuş sıvılardan 15-20’si hemen aklınıza geliverecektir.
Bunların kimi yosun, kimi lahana, kimi yeşil çay, acı biber, kimi de Çin’den ithal mucize şeylerdir. Ama bugüne kadar bunlarla kalıcı ve sağlıklı bir kilo kaybı sağlayan siz dahil bir tek kişi olmamıştır.
Kas mı, yağ mı daha çok kalori yakar?
Yaklaşık 1 kiloluk bir kas kütlesi günde 200-250 kalori enerji harcarken, aynı miktarda yağ kütlesinin sadece 2-3 kalorilik enerji tüketebildiğini biliyor musunuz?
Bir önemli bilgi de şu: Düzenli egzersiz yapmıyorsanız her 10 yılda bir 1-1.5 kilo civarında kas kaybedersiniz.
Bu iki bilginin çıkarımı ise şu: Yaşınız ilerlese de hep aynı ağırlıkta kalmak istiyorsanız günlük kalori kazanımınızda her 10 yılda bir 300-400 kalori civarında bir azaltma yapmak ve kaslarınızı korumak zorundasınız.
Yaşlandıkça daha az yemenin ve düzenli egzersizin de faydası budur zaten. Düzenli yapılan aerobik egzersizler, özellikle ağırlık çalışmalar ile de desteklendiklerinde yaşlanmaya bağlı kas kaybını (sarkopeni) önler. Bu nedenle de aynı oranda kalori alsanız bile kas kaybetmez ve yağlanmazsınız.