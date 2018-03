Türkiye'yi temsil edecek 'çocuk gazeteci' belli oldu

'Dostluk için Futbol', Rusya'nın dünyanın birçok ülkesinden çocuğu 'dostluk' için buluşturduğu büyük bir organizasyon. Geçen yıl St. Petersburg şehrinde 64 ülke çocuğu buluşmuştu. Bu yıl ise tam 211 ülkeden çocuk el ele verecek ve hep bir ağızdan “Dünyayı değiştiriyorum” diyecek. 'Çocuk futbolcular' futbol takımları oluşturup dostluk için futbol oynayacak, 'çocuk gazeteciler' de organizasyonla ilgili her gün haberler, analizler ve röportajlar yapacak. Çocuk gazetecilerin yazıları organizasyonun günlük gazetesinde yayımlanacak. Bu, dünyanın her yerinden çocukların içinde bulunmak için can attıkları bir organizasyon.

Organizasyonun Türkiye ayağında 'çocuk gazeteci' bu yıl Hürriyet Çocuk tarafından seçildi. Doğa Koleji öğrencisi Eda Çelik, İngilizce bilgisi, sosyallik, dışa dönüklük ve girişkenlikle bizi etkilemeyi başardı ve bu yıl hem Türkiye'yi hem de Hürriyet Gazetesi'ni Moskova'da temsil etmeye hak kazandı. Eda aynı zamanda organizasyonun Türkiye ayağındaki faaliyetleri de yakından takip edecek ve konuyla ilgili haberler yapacak. Biz de onunla birlikte hem Türkiye'de organizasyonlarda hem de Moskova'da yer alacağız.

HER HAREKETLİ ÇOCUK 'HİPERAKTİF' MİDİR?

Toplumda hareketli ve hatta yaramaz çocukların 'hiperaktif' olduğuna dair bir genel kanı var. Oysaki her hareketli çocuk 'hiperaktif' değil. Peki, bu durum nasıl anlaşılır, anne babalar ne yapmalıdır? Prof. Dr. Tayfun Uzbay açıklıyor.

HADİ ANNE GİDELİM

Çocuk gazetecilerin sergisi

Hürriyet Çocuk Kulübü’nün bu yıl Ayrıntı Yayınları'nın çocuk markası Dinozor Çocuk Yayınlarıyla ortaklaşa düzenlediği ve binlerce çocuğun katıldığı ‘Kendi Gazeteni Yap’ yarışmasında finale kalan elli gazete Basın Müzesi’nde sergilenmeye başladı. Mutlaka görün.

Yer: İstanbul-Çemberlitaş Basın Müzesi

Tarih: Bugün/Yarın

Saat: 10.00-18.00

Fiyat: Ücretsiz

Tel: (0212) 513 84 58

Bir hayal bir oyun

10 yaşındaki Ceren Çelik’in hayalleri tiyatro perdesinde hayat buluyor. Çelik’in ‘Hayal Çalan Cadı’ adlı hikâyesi yarın tiyatro sahnesinde.

Yer: İstanbul-Zorlu Center

Tarih: Yarın

Saat: 11.00/14.00/17.00

Fiyat: Ücretsiz

Tel: (0850) 222 67 76

Bez bebek atölyesi

Bu atölyede çocuklar kendi bez bebeklerini tasarlayacak, dikecek, boyayacak, süsleyecek. Sonra da hep birlikte oynayacaklar.

Yer: İstanbul-Oyuncak Müzesi

Tarih: Yarın

Saat: 12.00

Fiyat: 10.00

Tel: (0216) 359 45 50

Bremen mızıkacıları

Oyun, sahiplerini kendilerine kötü davrandığı için evden kaçan bir eşek, bir köpek, bir kedi ve bir horozun Bremen'e gidip orada müzisyenlik yapma düşlerini anlatıyor.

Yer: İzmir-Gazi Ortaokulu Sahnesi

Tarih: Bugün

Saat: 14.30

Fiyat: 24,50 TL

Tel: (0232) 464 80 14

Bir Keloğlan masalı

Dostluk, iyilik ve sevgi timsali Keloğlan kötülüklerle mücadele ediyor, iyilere yardımcı oluyor.

Yer: Ankara- Antares Sanat Merkezi

Tarih: Yarın

Saat: 17.00

Fiyat: 17 TL

Tel: (0312) 322 13 16