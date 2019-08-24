Hak aramanın da neşeli ve umutlu bir yolu var

İllüstratör Özge Tığlı, Uluslararası Af Örgütü için İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin 70’inci yıl kutlamalarına özel oyun kartları geliştirdi. Proje vesilesiyle bir araya geldiğimiz Tığlı’yla bu kartları ve çocuklar için önemini konuştuk.
◊ İnsan hakları kartları projesi nasıl ortaya çıktı?
- Projeyi İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin 70’inci yıl kutlamaları dolayısıyla Uluslararası Af Örgütü için gerçekleştirdik. Üniversite yıllarımdan bu yana illüstrasyon ve animasyon gibi yöntemleri kullanarak çocuklar için yaratıcı çalışmalar üretmeye çalışıyorum. İnsan hakları kartları ve oyunu da bu çalışmalar çerçevesinde ortaya çıktı. Asıl amacımız, çocukların eğlenirken hakları üzerine düşünmelerini ve tartışmalarını sağlamak.
◊ Peki bu kartlarla nasıl oyun oynanıyor?
- Bu bir ‘kart eşleştirme’ oyunu. Beyannamede yer alan 30 farklı insan hakkı maddesinin resimlerle eşleşmesiyle oynanıyor. Oyun temel haklar, eşitlik, özgürlük gibi evrensel insan hakları kavramlarını kapsıyor. Fakat beyannamedeki kimi maddeler ‘hukuksal süreçler’ gibi, çok soyut ve çocuk dünyasından uzak kavramları da içeriyor. Kimi maddelerse çocuklar için, hatta büyükler için bile, oldukça karanlık olan savaş, işkence, kölelik, mahkûmiyet gibi konuları kapsıyor. Ancak biz bu kartları tasarlarken olumlu bir dili benimsedik. Bu projeyle çocuklara hak aramanın neşeli ve umutlu olabileceğini de göstermek istiyoruz.
◊ Bu oyunla çocuklar hangi temel değerleri kazanıyor?
- Biz bu oyunda, kız ve erkek çocuklarının eşit bir şekilde temsil edilmesine özen gösterdik. Aynı zamanda farklı ulusların çocuklarının da aynı oranda ve yan yana varlık göstermesi için çaba sarf ettik. Oyunla kazandırmak istediğimiz en temel değer, kendi haklarımıza sahip çıkarken başkalarının özgürlüğüne de saygı duymak ve onların da haklarını gözetmek... Çocuklar bu oyunda tüm canlıların, hayvanların ve bitkilerin de aynı haklara sahip olduğunu, özgürce yaşama hakkı olduğunu, eşit olduğunu fark edecekler.
◊ Oyuna nasıl ulaşılabilir peki?
- En büyük dileğim oyunun, tüm dünyada olabildiğince çok çocuğa ulaşması. Çocuklar arasında geliştirebileceği hak temelli konuşmaların, yetişkinlerin dünyasına da sıçraması. Oyunun dağıtımını Uluslararası Af Örgütü yapacak. İlkin okullarda dağıtılması planlanıyor.
◊ Anne-babalara önerileriniz neler?
- Maalesef oyundaki gibi ideal bir dünyada yaşamıyoruz. Yetişkinlerin, çocukları ve haklarını korumakta yetersiz kaldığı bir dünya bu. İnsan hakları konusunda gelişme sağlamak istiyorsak çocukların en önemli müttefikimiz olduğunun farkına varmamız gerekiyor. Bir anne olarak da diyebilirim ki çocuklarımızı korumak istiyorsak yaşları ne olursa olsun, onları sahip oldukları haklar konusunda açıkça bilgilendirmemiz gerek. Ancak bilgi sahibi olduklarında kendilerinin ve başkalarının haklarını gözetebilirler. Hayatın tehlikelerine karşı çocuklarımızı bilinçlendirirken olumsuz bir dünya çizmektense, kendi varlıkları ve yaptıklarıyla güzelleşecek potansiyel bir dünya tahayyülü daha faydalı olacaktır. Çocuklara ve sağduyularına güvenelim. Bu dünyada onlara anlatılamayacak hiçbir kavram yok.
HADİ GİDELİM
Don Kişot müzikali
Cervantes’in dünyaca ünlü kitabı ‘Don Kişot’ bu kez bir müzikalle sahnede...
Yer: Ankara-Kartaltepe Gösteri ve Sanat Merkezi
Tarih: Bugün-yarın
Saat: 18.00
Fiyat: 18.50 TL
Tel: (0312) 621 11 92
Arı Maya ile bir gün
Herkesin çok sevdiği Arı Maya, birbirinden eğlenceli oyun ve şarkılarla İzmirli çocuklarla buluşuyor...
Yer: İzmir-Çiğli Kipa
Tarih: Yarın
Saat: 13.00/15.00/17.00
Fiyat: Ücretsiz
Tel: (0850) 955 05 87
Masal Festivali
Türkiye’nin ilk masal festivali Kartal Belediyesi Masal Müzesi’nde yapılıyor. Sunay Akın, Levent Üzümcü, Koray Avcı Çakman, Ceren Kerimoğlu, Mehmet Erbil, Sevinç Erbulak ve daha pek çok ismin katıldığı festival, 7’den 70’e herkesi bir araya getiriyor. Ben de festivaldeyim. Yarın saat 13.00’teki söyleşime beklerim.
Yer: İstanbul-Masal Müzesi
Tarih: Bugün/yarın
Saat: Tüm gün
Fiyat: Ücretsiz
Tel: (0216) 280 62 22
HAFTANIN FİLMİ
Çökmekte olan bir buzul tabakasında mahsur kalan penguenleri kurtarmaya çalışan bir araştırmacının hikâyesini konu alan ‘Renkli Penguenler’ dün gösterime girdi. Çocuklar çok sevecek.
HAFTANIN KİTABI
‘Hayvanlar Dünyasının Sırları’ yeryüzündeki pek çok hayvanın inanılmaz özellikleriyle dolu bir bilgi kitabı. Çocuklar hayvanlarla ilgili meraklarını giderecekler.
Yayınevi: Bilgi Yayınevi
Yazar: Mavisel Yener
Tür: Hayvanlar
Sayfa: 88
Fiyatı: 22 TL
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Hak aramanın da neşeli ve umutlu bir yolu var
İllüstratör Özge Tığlı, Uluslararası Af Örgütü için İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin 70’inci yıl kutlamalarına özel oyun kartları geliştirdi. Proje vesilesiyle bir araya geldiğimiz Tığlı’yla bu kartları ve çocuklar için önemini konuştuk.
◊ İnsan hakları kartları projesi nasıl ortaya çıktı?
- Projeyi İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin 70’inci yıl kutlamaları dolayısıyla Uluslararası Af Örgütü için gerçekleştirdik. Üniversite yıllarımdan bu yana illüstrasyon ve animasyon gibi yöntemleri kullanarak çocuklar için yaratıcı çalışmalar üretmeye çalışıyorum. İnsan hakları kartları ve oyunu da bu çalışmalar çerçevesinde ortaya çıktı. Asıl amacımız, çocukların eğlenirken hakları üzerine düşünmelerini ve tartışmalarını sağlamak.
◊ Peki bu kartlarla nasıl oyun oynanıyor?
- Bu bir ‘kart eşleştirme’ oyunu. Beyannamede yer alan 30 farklı insan hakkı maddesinin resimlerle eşleşmesiyle oynanıyor. Oyun temel haklar, eşitlik, özgürlük gibi evrensel insan hakları kavramlarını kapsıyor. Fakat beyannamedeki kimi maddeler ‘hukuksal süreçler’ gibi, çok soyut ve çocuk dünyasından uzak kavramları da içeriyor. Kimi maddelerse çocuklar için, hatta büyükler için bile, oldukça karanlık olan savaş, işkence, kölelik, mahkûmiyet gibi konuları kapsıyor. Ancak biz bu kartları tasarlarken olumlu bir dili benimsedik. Bu projeyle çocuklara hak aramanın neşeli ve umutlu olabileceğini de göstermek istiyoruz.
◊ Bu oyunla çocuklar hangi temel değerleri kazanıyor?
- Biz bu oyunda, kız ve erkek çocuklarının eşit bir şekilde temsil edilmesine özen gösterdik. Aynı zamanda farklı ulusların çocuklarının da aynı oranda ve yan yana varlık göstermesi için çaba sarf ettik. Oyunla kazandırmak istediğimiz en temel değer, kendi haklarımıza sahip çıkarken başkalarının özgürlüğüne de saygı duymak ve onların da haklarını gözetmek... Çocuklar bu oyunda tüm canlıların, hayvanların ve bitkilerin de aynı haklara sahip olduğunu, özgürce yaşama hakkı olduğunu, eşit olduğunu fark edecekler.
◊ Oyuna nasıl ulaşılabilir peki?
- En büyük dileğim oyunun, tüm dünyada olabildiğince çok çocuğa ulaşması. Çocuklar arasında geliştirebileceği hak temelli konuşmaların, yetişkinlerin dünyasına da sıçraması. Oyunun dağıtımını Uluslararası Af Örgütü yapacak. İlkin okullarda dağıtılması planlanıyor.
◊ Anne-babalara önerileriniz neler?
- Maalesef oyundaki gibi ideal bir dünyada yaşamıyoruz. Yetişkinlerin, çocukları ve haklarını korumakta yetersiz kaldığı bir dünya bu. İnsan hakları konusunda gelişme sağlamak istiyorsak çocukların en önemli müttefikimiz olduğunun farkına varmamız gerekiyor. Bir anne olarak da diyebilirim ki çocuklarımızı korumak istiyorsak yaşları ne olursa olsun, onları sahip oldukları haklar konusunda açıkça bilgilendirmemiz gerek. Ancak bilgi sahibi olduklarında kendilerinin ve başkalarının haklarını gözetebilirler. Hayatın tehlikelerine karşı çocuklarımızı bilinçlendirirken olumsuz bir dünya çizmektense, kendi varlıkları ve yaptıklarıyla güzelleşecek potansiyel bir dünya tahayyülü daha faydalı olacaktır. Çocuklara ve sağduyularına güvenelim. Bu dünyada onlara anlatılamayacak hiçbir kavram yok.
HADİ GİDELİM
Don Kişot müzikali
Cervantes’in dünyaca ünlü kitabı ‘Don Kişot’ bu kez bir müzikalle sahnede...
Yer: Ankara-Kartaltepe Gösteri ve Sanat Merkezi
Tarih: Bugün-yarın
Saat: 18.00
Fiyat: 18.50 TL
Tel: (0312) 621 11 92
Arı Maya ile bir gün
Herkesin çok sevdiği Arı Maya, birbirinden eğlenceli oyun ve şarkılarla İzmirli çocuklarla buluşuyor...
Yer: İzmir-Çiğli Kipa
Tarih: Yarın
Saat: 13.00/15.00/17.00
Fiyat: Ücretsiz
Tel: (0850) 955 05 87
Masal Festivali
Türkiye’nin ilk masal festivali Kartal Belediyesi Masal Müzesi’nde yapılıyor. Sunay Akın, Levent Üzümcü, Koray Avcı Çakman, Ceren Kerimoğlu, Mehmet Erbil, Sevinç Erbulak ve daha pek çok ismin katıldığı festival, 7’den 70’e herkesi bir araya getiriyor. Ben de festivaldeyim. Yarın saat 13.00’teki söyleşime beklerim.
Yer: İstanbul-Masal Müzesi
Tarih: Bugün/yarın
Saat: Tüm gün
Fiyat: Ücretsiz
Tel: (0216) 280 62 22
HAFTANIN FİLMİ
Çökmekte olan bir buzul tabakasında mahsur kalan penguenleri kurtarmaya çalışan bir araştırmacının hikâyesini konu alan ‘Renkli Penguenler’ dün gösterime girdi. Çocuklar çok sevecek.
HAFTANIN KİTABI
‘Hayvanlar Dünyasının Sırları’ yeryüzündeki pek çok hayvanın inanılmaz özellikleriyle dolu bir bilgi kitabı. Çocuklar hayvanlarla ilgili meraklarını giderecekler.
Yayınevi: Bilgi Yayınevi
Yazar: Mavisel Yener
Tür: Hayvanlar
Sayfa: 88
Fiyatı: 22 TL
Fotoğrafını çek, gönder
Siz de ailece hafta sonu keyfinizin fotoğrafını çekin, #HürriyetÇocuk etiketiyle Instagram’da paylaşın, bu sayfada yayımlayalım.