Anne-babalar da masal anlatırken eğlenebilmeli

Düzenlediği etkinlikler ve kitaplarıyla Türkiye’de ‘yetişkinler için masal’ furyasını başlatan Judith Malika Liberman, bu kez çocuklar için bir kitap yazdı. ‘Önce Hayal’de bir terzinin öyküsünü anlatan Liberman: “Masal, hayal kurmaya bir davettir. Yaşadığımız rasyonel dünyada bize nefes aldırır. Kulağımıza ‘Başka neler mümkün olabilir’ diye fısıldar. Bence masallar sadece çocuklar için olmamalı, ailece paylaşılmalı.”
Bu kitabı yazma fikri nasıl ortaya çıktı?
Eşimle birlikte kızımıza ilk doğum gününde hediye almak yerine onunla tutkularımızı ve yeteneklerimizi paylaşmak istedik. Eşim yönetmen, ben de masalcıyım. O, kızımıza ilk yılının filmini yaptı, ben de bir masal kitabı yazdım. Üstelik bu kitapta hem kızım hem de benim terzi dedem Jozef bir karakter olarak yer alıyor. Yani bir nevi ona nasıl bir aileye katıldığını anlatmanın bir yolu oldu.
Çocuklar için yazarken her kelime önemli
◊ Daha önce yetişkinler için masallar yazmıştınız, ilk kez çocuklar için yazdınız. Hangisi daha zor?
Çocuklar için daha az kelimeyle yazıyoruz, o nedenle her kelime katbekat önemli hale geliyor. Ayrıca biliyoruz ki çocuk bir masalı sevince birçok kere okur, dinler. Kitabım çıkalı daha bir hafta oldu ve geçen hafta sonu bir etkinlik yapıp masalı anlattığımda çocuklardan birinin benimle beraber ezbere anlattığını fark ettim. Yazacağınız cümlelerin bir çocuk tarafından ezberleneceğini bilirseniz her kelimeyi iyi seçmek istersiniz. Bir de çocuk kitapları genellikle yüksek sesle okunuyor. O yüzden cümlelerin ritmi, ses, art arda gelen kelimelerin uyumu daha önemli oluyor.
◊ Bu kitabı okuyan çocukların ne hissetmelerini arzuluyorsunuz?
Kızıma kitap yazmaya karar verdiğimde kendimi çok ilginç bir soruyla baş başa buldum: Hayatı boyunca benden çok masal dinleyecek kızıma ilk hangisini anlatmayı ve bu masalın ona nasıl bir mesaj vermesini isterim? Aklıma çok konu geldi; paylaşım, cesaret, değişim... Ama sonunda ona hayalden bahsetmek istediğimi fark ettim. Hayallerine inanırsa dünyada fark yaratabileceğini bilsin istedim.
Birlikte hayal kurmalıyız
◊ Çocuklar neden masal okumalı veya dinlemeli?
Masal, hayal kurmaya bir davettir. Yaşadığımız rasyonel dünyada bize nefes aldırır. Kulağımıza, “Başka neler mümkün olabilir” diye fısıldar. Bence masallar sadece çocuklar için olmamalı, ailece paylaşılmalı çünkü nesiller arasında bir köprü yaratabiliyor. Hayal kurmak yetmez, birlikte hayal kurmak lazım.
◊ Kitapta terzilikle yaşamı örtüştürüyorsunuz. Neden?
Kendine kıyafet yapmayı, kendine bir kimlik inşa etmenin metaforu olarak kullanıyorum. Bizim terzinin ailesinden kalan kumaş parçalarından yaptığı palto hem eski hem de yeni. Yani hem onun hem de ailesinin hayallerinden oluşuyor.
◊ Peki masal anlatmak isteyen anne-babalara önerileriniz neler?
İlk tavsiyem, masal anlatırken eğlenmeleri. Şarkıları ezberleyin, birlikte söyleyin. İkinci tavsiyem, her yerde anlatmak... Birçok aile bunun için zamanı olmadığını düşünüyor. Ama masal otobüste, markette, parkta da anlatılabilir.
Hadi gidelim
Düş kurma laboratuvarı
Tiyatrocu Mehmet Erbil’le çizer Ceyhun Şen bir araya geldi ve çocuklarla birlikte bir hikâye yazıp sahneleme deneyimi hazırladı.
Yer: İstanbul-Oyuncak Müzesi Tarih: Yarın
Saat: 14.00 Fiyat: 40 lira
Tel: (0216) 359 45 50
Alaaddin’in müzikali
Binbir Gece Masalları’nın en sevilen karakterlerinden Alaaddin bu kez bir müzikalle sahnede.
Yer: İstanbul-Ataköy Yunus Emre Kültür Merkezi Tarih: Bugün
Saat: 14.00 Fiyat: 40 lira
Tel: (0212) 414 96 47
Sihirli Patiler Orkestrası
Birbirinden sevimli hayvanların oluşturduğu orkestra doğanın önemini şarkılarıyla anlatıyor.
Yer: Trabzon-KTÜ AKM Salonu Tarih: Bugün
Saat: 14.00/16.00
Fiyat: 28.50 lira
Tel: (0462) 377 30 00
80 günde devr-i âlem
Jules Vernes’in dünyaca ünlü eserinden uyarlanan oyun 6 yaş üstü çocuklar için.
Yer: Bursa-Nilüfer
Nâzım Hikmet Kültür Evi
Tarih: Yarın
Saat: 13.00/15.00
Fiyat: 28.50 lira
Tel: (0224) 413 27 37
Fotoğrafını çek, gönder
Siz de ailece hafta sonu keyfinizin fotoğrafını çekin, #HürriyetÇocuk etiketiyle Instagram’da paylaşın, bu sayfada yayımlayalım.
Songülve Bilal Geldi’nin kızları Berrah.
HAFTANIN KİTABI
‘Zozo-Bulut Yiyen Zürafa’ paylaşmanın önemini anlatan sımsıcak bir hikâye... Çocuklar çok şey öğrenecek.
Yayınevi: Sia Kitap
Yazar: Ceren Kerimoğlu
Tür: Öykü / Sayfa sayısı: 40
Fiyatı: 15 lira
Anne-babalar da masal anlatırken eğlenebilmeli
Düzenlediği etkinlikler ve kitaplarıyla Türkiye’de ‘yetişkinler için masal’ furyasını başlatan Judith Malika Liberman, bu kez çocuklar için bir kitap yazdı. ‘Önce Hayal’de bir terzinin öyküsünü anlatan Liberman: “Masal, hayal kurmaya bir davettir. Yaşadığımız rasyonel dünyada bize nefes aldırır. Kulağımıza ‘Başka neler mümkün olabilir’ diye fısıldar. Bence masallar sadece çocuklar için olmamalı, ailece paylaşılmalı.”
Bu kitabı yazma fikri nasıl ortaya çıktı?
Eşimle birlikte kızımıza ilk doğum gününde hediye almak yerine onunla tutkularımızı ve yeteneklerimizi paylaşmak istedik. Eşim yönetmen, ben de masalcıyım. O, kızımıza ilk yılının filmini yaptı, ben de bir masal kitabı yazdım. Üstelik bu kitapta hem kızım hem de benim terzi dedem Jozef bir karakter olarak yer alıyor. Yani bir nevi ona nasıl bir aileye katıldığını anlatmanın bir yolu oldu.
Çocuklar için yazarken her kelime önemli
◊ Daha önce yetişkinler için masallar yazmıştınız, ilk kez çocuklar için yazdınız. Hangisi daha zor?
Çocuklar için daha az kelimeyle yazıyoruz, o nedenle her kelime katbekat önemli hale geliyor. Ayrıca biliyoruz ki çocuk bir masalı sevince birçok kere okur, dinler. Kitabım çıkalı daha bir hafta oldu ve geçen hafta sonu bir etkinlik yapıp masalı anlattığımda çocuklardan birinin benimle beraber ezbere anlattığını fark ettim. Yazacağınız cümlelerin bir çocuk tarafından ezberleneceğini bilirseniz her kelimeyi iyi seçmek istersiniz. Bir de çocuk kitapları genellikle yüksek sesle okunuyor. O yüzden cümlelerin ritmi, ses, art arda gelen kelimelerin uyumu daha önemli oluyor.
◊ Bu kitabı okuyan çocukların ne hissetmelerini arzuluyorsunuz?
Kızıma kitap yazmaya karar verdiğimde kendimi çok ilginç bir soruyla baş başa buldum: Hayatı boyunca benden çok masal dinleyecek kızıma ilk hangisini anlatmayı ve bu masalın ona nasıl bir mesaj vermesini isterim? Aklıma çok konu geldi; paylaşım, cesaret, değişim... Ama sonunda ona hayalden bahsetmek istediğimi fark ettim. Hayallerine inanırsa dünyada fark yaratabileceğini bilsin istedim.
Birlikte hayal kurmalıyız
◊ Çocuklar neden masal okumalı veya dinlemeli?
Masal, hayal kurmaya bir davettir. Yaşadığımız rasyonel dünyada bize nefes aldırır. Kulağımıza, “Başka neler mümkün olabilir” diye fısıldar. Bence masallar sadece çocuklar için olmamalı, ailece paylaşılmalı çünkü nesiller arasında bir köprü yaratabiliyor. Hayal kurmak yetmez, birlikte hayal kurmak lazım.
◊ Kitapta terzilikle yaşamı örtüştürüyorsunuz. Neden?
Kendine kıyafet yapmayı, kendine bir kimlik inşa etmenin metaforu olarak kullanıyorum. Bizim terzinin ailesinden kalan kumaş parçalarından yaptığı palto hem eski hem de yeni. Yani hem onun hem de ailesinin hayallerinden oluşuyor.
◊ Peki masal anlatmak isteyen anne-babalara önerileriniz neler?
İlk tavsiyem, masal anlatırken eğlenmeleri. Şarkıları ezberleyin, birlikte söyleyin. İkinci tavsiyem, her yerde anlatmak... Birçok aile bunun için zamanı olmadığını düşünüyor. Ama masal otobüste, markette, parkta da anlatılabilir.
Hadi gidelim
Düş kurma laboratuvarı
Tiyatrocu Mehmet Erbil’le çizer Ceyhun Şen bir araya geldi ve çocuklarla birlikte bir hikâye yazıp sahneleme deneyimi hazırladı.
Yer: İstanbul-Oyuncak Müzesi Tarih: Yarın
Saat: 14.00 Fiyat: 40 lira
Tel: (0216) 359 45 50
Alaaddin’in müzikali
Binbir Gece Masalları’nın en sevilen karakterlerinden Alaaddin bu kez bir müzikalle sahnede.
Yer: İstanbul-Ataköy Yunus Emre Kültür Merkezi Tarih: Bugün
Saat: 14.00 Fiyat: 40 lira
Tel: (0212) 414 96 47
Sihirli Patiler Orkestrası
Birbirinden sevimli hayvanların oluşturduğu orkestra doğanın önemini şarkılarıyla anlatıyor.
Yer: Trabzon-KTÜ AKM Salonu Tarih: Bugün
Saat: 14.00/16.00
Fiyat: 28.50 lira
Tel: (0462) 377 30 00
80 günde devr-i âlem
Jules Vernes’in dünyaca ünlü eserinden uyarlanan oyun 6 yaş üstü çocuklar için.
Yer: Bursa-Nilüfer
Nâzım Hikmet Kültür Evi
Tarih: Yarın
Saat: 13.00/15.00
Fiyat: 28.50 lira
Tel: (0224) 413 27 37
Fotoğrafını çek, gönder
Siz de ailece hafta sonu keyfinizin fotoğrafını çekin, #HürriyetÇocuk etiketiyle Instagram’da paylaşın, bu sayfada yayımlayalım.
Songülve Bilal Geldi’nin kızları Berrah.
HAFTANIN KİTABI
‘Zozo-Bulut Yiyen Zürafa’ paylaşmanın önemini anlatan sımsıcak bir hikâye... Çocuklar çok şey öğrenecek.
Yayınevi: Sia Kitap
Yazar: Ceren Kerimoğlu
Tür: Öykü / Sayfa sayısı: 40
Fiyatı: 15 lira