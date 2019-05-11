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Ömür Kurt

Ömür Kurt

omur@hurriyet.com.tr

Anaokulunda Anneler Günü kutlanır mı?

11 Mayıs 2019

Anaokulu ve ilkokulda Anneler Günü, Babalar Günü gibi özel günlerin kutlamaları yapılıyor. Ancak neredeyse her sınıfta annesini veya babasını kaybetmiş çocuklar var... Bu durumu psikolog Prof. Dr. Yıldız Dilek Ertürk ile konuştuk.

Anaokulunda Anneler Günü kutlanır mıAnaokulunda veya ilkokulda bu özel günler kutlanmalı mı?

- Kutlanabilir ama bazı hassasiyetlerin gözetilmesi gerek. Eğer sınıfta anne veya babasını kaybeden bir çocuk varsa bu durum onu ve sınıftaki diğer çocukları olumsuz etkileyebilir. Böyle bir durumda öğretmene ve okul yöneticilerine önemli roller düşüyor. Çocuğun canının yanmasını artıracak, anne özlemini körükleyecek grupsal davranışlardan kaçınmak gerek. Özellikle anaokulu dönemi, çocukların ölümü sorguladığı ve bu konuda sıkça soru sorduğu bir dönem. İllaki kendi annesini kaybetmesi değil, arkadaşlarından birinin annesini kaybetmesi bile onun için travmatik olabilir.

Nasıl?

- Ölüm çok hassas bir konu. Kayıp yaşamış bir çocuğun bir özel gün kutlamasıyla tekrar canını yakmamak, o hüznü ona tekrar yaşatmamak gerek. Burada öğretmenlere büyük görev düşüyor. Empati duygusunu geliştirmiş çocuklar, kayıp yaşamış arkadaşlarına karşı böyle günlerde duyarlı olmayı öğrenmeli. Bu da sınıf ortamında sağlanmalı. Çocuklar zorla hiçbir etkinlik içine alınmamalı, eğer bir konuda zorlandıkları görülürse de onlara duygusal destek verilmeli. Annesini kaybetmiş bir çocuk, okul ortamında arkadaşlarını anneleriyle birlikte gördüğünde, onların birlikteliğini masumca kıskanabilmekte, özlem duyabilmektedir. Ancak bir yandan da kendi gerçeğiyle yüzleşir.

Bu noktada anne-baba ve öğretmenlere önerileriniz neler peki?

- Annesi ölen çocuklar için ve anne olamayan tüm kadınlar için hassas olunması gereken bir gün Anneler Günü. Görgüsüzce ve göze batırırcasına yapılan kutlamalardan ve abartılardan kaçınmak gerek. Yani küçücük çocukların, “Keşke annem yanımda olsaydı, keşke burada olsaydı” gibi özlemlerini körükleyen bir güne dönüşmemesi gerekiyor.

Hadi gidelim

Martı: Yazar Richard Bach’ın dünyaca ünlü kitabı ‘Martı Jonathan Livingston’ bu kez bir tiyatro sahnesinde. Çocuklar bu oyuna bayılacak.
Yer: İzmir-Bostanlı Suat Taşer Tiyatrosu- Tarih: Bugün - Saat: 13.00/15.00 - Fiyat: 23.50 TL Tel: (0232) 362 61 61
Anaokulunda Anneler Günü kutlanır mı

Haftanın kitabı

‘Felsefeyle Tanışıyorum’ çocukların hem düşünecekleri hem de eğlenerek felsefi deneyler yapacakları bir kitap. Tüm çocuklar okumalı...
Yayınevi: Doğan Egmont- Yazar: Özgür Sinan- Tür: Felsefe Sayfa: 220- Fiyatı: 19.50 TL
Anaokulunda Anneler Günü kutlanır mı

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Anaokulunda Anneler Günü kutlanır mı

 

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